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Детали
Страны Центральной Азии создадут собственные транспортные коридоры
|30.06.2017 12:44:14
Страны Центральной Азии планируют разработать общерегиональную программу развития транспортных коммуникаций.
В будущем году в столице Узбекистана пройдет крупная международная конференция, на которой эксперты обсудят потенциал и нереализованные возможности стран Центральной Азии в системе транспортных коридоров, заявила главный научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) Дилфуза Тураева.
"Главной целью мероприятия обозначено разработать и принять общерегиональную программу развития транспортных коммуникаций", – сказала Тураева.
По прогнозам экспертов, к 2030 году через страны Центральной Азии будет перевезено грузов на общую сумму около 176 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что ЕЭК планирует построить новую железную дорогу через Узбекистан, Кыргызстан и Китай, которая откроет доступ для поставок товаров на рынки Западной Азии и стран Ближнего Востока. Также развитие железнодорожной ветки Армения — Иран должно позволить Армении выйти через Иран в Казахстан и Китай.
В январе представители Таджикистана и Узбекистана обсуждают возможность открытия железнодорожного сообщения через Узбекистан в Россию. Речь идет о железной дороге по маршруту Душанбе-Пахтаабад-Бойсун-Карши-Тошгузар в обход Туркменистана.
Если такой маршрут будет проложен в будущем, то сократиться путь и время доставки грузов и пассажиров.
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