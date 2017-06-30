Совфед призвал изучить вопрос отмены платного роуминга между РФ и Белоруссией

30.06.2017 12:39:39

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко обратилась с этой просьбой к главе Минкомсвязи Николаю Никифорову.

«Мы хотим, чтобы наши люди общались, регионы общались. Давайте вас попросим — месяц на проработку с белорусскими коллегами… Проинформируйте нас, если будут барьеры, доложите», — сказала сенатор, обращаясь к Никифорову. Она заверила, что при необходимости Совфед может подключиться законодательно.

На пленарном заседании четвёртого межрегионального форума двух стран Матвиенко заявила, что СМИ должны противостоять попыткам внести раскол в отношениях Москвы и Минска. «Нельзя забывать, что оба наших государства находятся в условиях фактически объявленной им информационной войны», — подчеркнула спикер Совфеда. Она отметила важность внедрения новых подходов к организации единого медиапространства в рамках Союзного государства.

«Надо более устойчиво в СМИ и интернете утверждать общие гуманитарные ценности России и Белоруссии», — сказала Матвиенко.

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