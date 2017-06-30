«Миллионы тонн угля» от Трампа не спасут Украину

30.06.2017 12:21:28

Сразу две теплоэлектростанции на Украине были остановлены в среду в целях экономии антрацитового угля – Трипольская ТЭС в городе Украинка Киевской области и Приднепровская ТЭС в Днепре. С 6 апреля приостановит свою работу Змиевская ТЭС. Это стало следствием блокады Донбасса, которая привела к дефициту угля в стране. В результате власти Украины встали перед угрозой не только энергетического кризиса, но и аварий на атомных электростанциях.

На сегодняшний день, по оценкам экспертов, под угрозой отключения электричества из-за отсутствия антрацита оказались около десяти украинских областей, в том числе Киевская.

На складах Трипольской ТЭС – 36,8 тыс. тонн антрацитового угля (по состоянию на 3 апреля), на складе Приднепровской ТЭС остается около 30 тыс. тонн угля (на 5 апреля). Это минимально необходимые резервные запасы. Всего на балансе украинских ТЭС осталось около 100 тыс. антрацита, этого хватит на одну-две недели, заявил газете «Взгляд» член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук.

Тем не менее, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик поспешил успокоить население, что остановка трех украинских ТЭС не будет означать ограничений по энергоснабжению. «Отключать электроэнергию по всей Украине не будут», – заверил он в интервью «РБК-Украина». В Укрэнерго также заявили, что ограничений в энергоснабжении пока не будет.

Надежды властей страны, в том числе, связаны с обещанием американского президента Дональда Трампа о скорых поставках угля на Украину, а также с прояснением сроков и объемов этих поставок, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои информированные источники. Ранее президент Украины, побывавший в США и пообщавшийся с Трампом несколько минут, заявил о «перемоге» – о том, что у него есть в том числе и принципиальная договоренность о поставках из США 2 млн. тонн якобы «дешевого» угля из США.

Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, анонсируя новую энергетическую стратегию, что США намерены продавать уголь Украине.

«Украина уже говорила, что нуждается в миллионах и миллионах тонн угля прямо сейчас. И мы хотим продать его», — заявил Трамп.

Правда, эксперты сомневаются, что уголь из Пенсильвании по цене может быть сопоставим с антрацитом из Донбасса да и с тем же российским углем.

Основная проблема не в том, где взять уголь или другое топливо, комментирует происходящее начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Уголь можно закупать в СГА, Китае, Южной Африке, и даже в Европе. Вопрос в том, где украинские потребители возьмут деньги, чтобы за топливо заплатить. Долг перед Газпромом уже более 5 млрд долларов, и образовался он достаточно давно. Торговый баланс у Украины отрицательный, свыше 150 млн долларов в месяц отток капитала также преобладает в течение года, почти 2,9 млрд долларов в 2016 г., госдолг достиг 80% от ВВП. По мнению эксперта, Украина сейчас — экономика-донор, помощь ей необходима, и она ее получает, но США – не та страна, которая будет помогать бесплатно.

Проблема дефицита угля антрацитовой группы на Украине особенно остро ощущалась в апреле мае этого года, напоминает аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. Этот вид генерации в стране обеспечивает до 41,2% от всей потребляемой электроэнергии в стране, при этом большая часть всегда поставлялась с Донбасса и Луганской области – только за 2016 год шахты самопровозглашенных республик добыли 20,9 млн т угля – где 9 млн т – антрацитовый.

Однако сказать однозначно, что именно от этого вида угля Украина зависит на все 100%, нельзя, полагает эксперт, поскольку он обеспечивал энергией только порядка 10-19% от всей электрогенерации страны, если переводить на цифры то это 350 вагонов или 25 тыс т угля ежедневно. Иными словами от всей потребности в угле Донбасс обеспечивал 37%, а само место антрацита в этом объеме – 15%, при этом небольшой процент его производства Украина обеспечивает самостоятельно, а остальные поставки уже тогда шли из ЕС (Польша) и стран ЮАР.

Соответственно, как только поставки прекратились – запасы угля в стране стали существенно снижаться – так на 1 февраля общий объем имеющегося энергетического и антрацитового угля составлял 1,9 млн т, при ежедневном сжигании 60 тыс т угля на всех станциях страны не сложно посчитать, что без новых поставок Украинская энергетическая система более полутора месяца не продержится. Соответственно выпадающие мощности необходимо где-то закупать плюс в качестве альтернативного временного решения проблемы, для консервирования резервных запасов антрацита, переводить на маневрированный режим работы АЭС – на долю которых все же приходится большая часть энергообеспечения страны.

По словам Кирилла Яковенко, если угольные станции закрывают 41% потребностей, то АЭС генерировали в привычном режиме до 51%. Сейчас при работе в новых условиях они закрывают до 62% всех потребностей страны. Однако переход на маневрирование ядерных блоков чреват регулярными нарушениями в их работе и высоким риском аварий, поэтому злоупотреблять этим видом генерации и превышать уровень вовлеченности АЭС более чем на 63% Украина вряд ли будет. Переход на маневрирование в годовом выражении сократит потребности Украины в угля максимум на 3 млн т но это не решит проблема его дефицита.

Что же касается альтернативных поставок, то, по словам аналитика, как правило, поставки морем – мероприятие длительное и дорогое, идут они более двух месяцев и сюда включен существенный процент за транспортировку, поэтому обещанные от США «миллионы» тонн за «даром» выглядят крайне туманной перспективой. Американская промышленность ради такого небольшого объема не будет делать Украине скидку только ради того, чтобы отнять небольшую долю украинского рынка у России – ни один серьезный бизнес ради такого политического маневра на такую сделку не пойдет. Тем более что переплачивать за недостающие 2 млн тонн, а именно о такой объеме из США первоначально речь и шла, Украина на фоне продолжающей рецессии и снижения ВВП, не станет – фактически все кредиты МВФ страна пока может тратить на осуществление навязанных реформ и на реструктуризацию многочисленных долгов.

Соответственно, заключает Кирилл Яковенко, уголь проще перезакупать у той же Польши или у России – второй вариант проще, а первый дает возможность создать видимость наращивания энергетической независимости. По факту – как только началась блокада Донбасса – Польша увеличила поставки угля на Украину, а вскоре начала вести разговоры об увеличении закупок угля в РФ. То есть получается такая же ситуация, как с реверсом того же самого российского газа, но из Европы. Вся эта ситуация по факту только на руку российским производителям, спрос будет расти.

Анна Королева

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