Нет контакта, Украина

30.06.2017 12:17:34

Президент Украины Петр Порошенко отказал авторам петиции об отмене блокировки российской социальной сети «Вконтакте», соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства. Украинским властям нужна максимальная изоляция населения и монополия на информацию, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

Напомним, петиция об отмене блокировки «ВКонтакте» была создана 16 мая и уже набрала более 25 тысяч подписей. По мнению ее авторов, российская социальная сеть представляет собой огромную рекламную платформу, которая помогает в реализации украинских продуктов, творчества и контента.

«Исходя из приоритетов национальных интересов Украины… применение к российскому холдингу Mail.ru Group и другим российским интернет-компаниям сроком на 3 года специальных экономических и ограничительных мероприятий на сегодня является адекватным законным мероприятием. Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — значится в ответе президента, который опубликован пресс-службой Порошенко.

Отказ в разблокировке соцсети Петр Порошенко объяснил защитой украинцев от «попыток манипулирования общественным сознанием», а также от опасного контента, появляющегося в «группах смерти». Более того, он обвинил компанию Mail.ru Group и «Яндекс» в монополизации рынка онлайн-сервисов.

«Петиции на сайте президента Украины — это единственная эффективная корочка свободы, куда люди могут писать обращения, когда недовольны какими-то фактами своей жизни. Туда пишут совершенно разные предложения, от действительно важных до парадоксальных. Там даже появлялись предложения поменять цвета украинского флага, мол, их последовательность неправильная и поэтому Украина страдает. Вплоть до таких. Авторы другой инициативы предлагали сделать официальным языком Украины английский. И даже несмотря на то, что петиции — инструмент официальный, ни одно из предложений никогда не имело каких-либо последствий. Максимум - о нем пишут СМИ, если оно действительно забавное», — объясняет Асафов.

При этом российский политолог отмечает, что сегодня украинцы столкнулись с беспрецедентным случаем, когда президент страны снизошел хотя бы до ответа. Обычно такие петиции проходят мимо него.

«Понятно, почему он ответил: проблема блокировки российских ресурсов для жителей Украины действительно серьезная. У них нарушены не только связи с родственниками и друзьями, для них это инструмент потребления любого медиаконтента. Кстати, среда «ВКонтакте», как и «Яндекс. Деньги» предоставляет возможность заработка, пусть небольшого, но некоторым украинцам удавалось выживать, что-то покупая, что-то перепродавая внутри этого ресурса. Поэтому, безусловно, для простых граждан, которые не вовлечены в политическую антироссийскую истерию, это просто важная инфраструктура для обеспечения жизни. Хотя представители киевской власти им объяснили, что это якобы часть «гибридной информационной войны» и в любом случае временное приостановление работы соцсетей необходимо», — продолжает эксперт.

Собеседник ФАН уверен, что в ближайшем будущем жителям Украины не стоит рассчитывать на то, что власти снизойдут до их предложений и таки разблокируют российские интернет-ресурсы. Официальному Киеву, как и всему политическому истеблишменту, нужна изоляция граждан от альтернативной информации.

«Порошенко не считается с удобством их жизни, ему не нужно, чтобы они получали альтернативную информацию, другой взгляд на происходящие в стране события. Дело в том, что в преддверии выборов, которые с высокой долей вероятности будут досрочными, он информационное поле подмял под себя и делает из этого предположение, что ему удастся на этих выборах победить. Поэтому любые альтернативные источники информации, любые неподконтрольные СМИ будет и дальше подвергаться гонениям», — говорит политический консультант.

Для Петра Порошенко альтернативные источники информации, которые могут существовать в стране, это серьезная «боль», поэтому он будет последовательным в своих действиях.

«Возможность общения украинцев со своими родственниками из России очень беспокоит киевский истеблишмент, который заинтересован в сохранении максимальной изоляции населения», — заключил Александр Асафов.

Напомним, в мае Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.

Сергей Чемеков

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