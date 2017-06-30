Порошенко дарит российский Крым татарам с надеждой на сепаратизм

30.06.2017 11:56:06

Президент Петр Порошенко дал поручение Конституционной комиссии внести изменения в 10-й раздел конституции страны, где в шести статьях описан статус полуострова. Как заявил депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь, сейчас идет работа только по статусу Крыма, потому что стало понятно, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны.

Еще в мае депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек предложил украинским коллегам внести поправки в конституцию Украины, исключив десятый раздел «Автономная Республика Крым». Политик призвал украинских политиков не пребывать в несбыточных иллюзиях и не обманывать свой народ относительно претензий на Крым.

Скорее всего, после изменения статуса Крыма в украинской конституции юридический статус полуострова будет переписан с формулировкой, «о присвоении национальной автономии крымско-татарскому народу», предположил директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара. Кроме этого, как отметил политолог в беседе с корреспондентом газеты «Колокол России», возможно, в поправках о Крыме, в конституции будет ликвидирован статус города Севастополь, как отдельного административного субъекта и скорее всего он станет городом областного подчинения в составе крымско-татарской автономии.

Ранее глава «Справедливой России» Сергей Миронов сделал запрос в Генпрокуратуру РФ о правомерности передачи Крыма Украине, где получил ответ, в котором было сказано, что Решение президиумов Верховных советов РСФСР и СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР не соответствовало Конституции СССР.

«Несмотря на измененный статус в конституции Украины, на реальное изменение ситуации с принадлежностью полуострова это никак не повлияет. Однако, изменяя юридический статус полуострова, возможно, киевское руководство надеется мотивировать крымских татар бороться за возвращение Крыма в состав Украины. В конце 80-х годов после возвращения крымских татар на полуостров, они считали себя ущемленными на своих исконных землях, заявляя, что украинская власть очень мало прилагает усилий для восстановления исторической справедливости. Таким образом, президент Порошенко хочет не просто изменить статус Крыма, но и дать определенные гарантии сохранения этого народа в статусе коренного населения на территории полуострова, - полагает Андрей Окара.

В 1989 Верховный Совет СССР осудил депортацию татар 1944 года и признал ее незаконной. В мае 1990 была принята концепция госпрограммы возвращения крымских татар в Крым.

Вслед за изменением статуса полуострова, по мнению депутата Госсовета Крыма Владислава Ганжары, Киев предпримет очередной агрессивный выпад против Республики Крым. По его словам, лидеры радикальных организаций, запрещенных в РФ, неоднократно требовали от властей, чтобы в конституции Украины Крым был национальной автономией.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем в Facebook назвал поручение Порошенко «ритуальным действием в духе киевского режима». По его словам, «в Киеве отлично понимают, что Крым никогда не будет украинским. И все в мире это понимают. Но надо постоянно подогревать крымскую тему, вбрасывать информационные поводы, предъявлять какие-то виртуальные «перемоги». Это одно из важных условий существования режима».

С таким мнением согласен и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его словам, муссирование темы территориальной целостности государства будет продолжаться без ограничения по времени, потому что это нужно для того, чтобы «соответствовать ожиданиям той части общества, которая верит в чудеса». Кроме этого, украинский политолог не исключает, что решение Порошенко может быть элементом юридической подготовки Киева к искам в международные суды.

Что касается последствий от изменения юридического статуса полуострова, как для самой Украины, также как и для Крыма, в международно-правовом поле, то, по мнению политолога Андрея Окары, это ничего не изменит. Потому что сегодня Киев никак не может повлиять на Крым, разве что меняя его статус в собственном законодательстве.

«В свою очередь, после того, как полуострову будет изменен статус в конституции Украины, в международно-правовой плоскости у руководства Крыма также не появится никаких юридических лазеек, чтобы получить некие основания для того, чтобы полуостров как можно меньше позиционировался на международной арене как украинская территория», - отметил собеседник издания.

В Кремле отреагировали на эту новость с явным недоумением, отметив, что не понимают, о каком изменении статуса российского региона может идти речь. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Мы не воспринимаем заявления зарубежных лидеров относительно наших регионов».

На прошлой неделе главы МИД стран — членов Евросоюза продлили на год действие санкций в отношении полуострова. При этом в самом Крыму этому не придают особого значения. Более того, как заявил глава госкомитета правительства полуострова Заур Смирнов, товарная блокада, устроенная полуострову Киевом, позволила полностью переориентировать крымский рынок на экономические связи с другими российскими регионами.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. Абсолютное большинство высказалось за возвращение в состав РФ. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Анатолий Молчанов

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