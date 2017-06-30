Рокировка Атамбаева: зачем главе Киргизии российская военная база на границе с Таджикистаном

30.06.2017 11:48:59

Президент Киргизии предлагает Москве разместить военнослужащих на киргизско-таджикской границе вместо расширения авиабазы Кант. Алмазбек Атамбаев сомневается в способности Таджикистана сдержать напор афганских радикалов и рассчитывает на помощь Москвы. Эксперты скептически оценивают эту идею прежде всего потому, что для её реализации потребуется согласие соседей по региону. Ферганская долина — взрывоопасная точка на карте Центральной Азии. Здесь сталкиваются региональные интересы, а в последнее время также наблюдается рост радикальных настроений. Почему Бишкек настаивает на появлении новой базы РФ на юге страны, но недоволен планами по расширению авиабазы Кант, разбирался RT.

Выступая на пресс-конференции в Бишкеке, глава Киргизии Алмазбек Атамбаев рассказал, что во время недавнего визита в Москву он обратился к Владимиру Путину с предложением разместить российский военный контингент на юге Киргизской республики, у границы с Таджикистаном. Обеспокоенность властей Киргизии вызывает рост террористической активности в Афганистане: по мнению Атамбаева, Таджикистан, отделяющий Киргизию от афганских позиций «Исламского государства»*, может не справиться с возможной атакой джихадистов.

«У меня есть нехорошие предчувствия по Афганистану, удержится ли Таджикистан?» — цитирует Атамбаева Ozodlik.

В то же время в Бишкеке не хотят, чтобы Россия наращивала своё присутствие на авиабазе Кант в окрестностях киргизской столицы.

«Я сказал Владимиру Владимировичу: «Если вы реально хотите думать об общей безопасности, то мы заинтересованы в том, чтобы заранее начинать строить какие-то подготовительные площадки на юге страны. Тем более там, на границе Кыргызстана с Таджикистаном, мы разместили воинскую часть. Тогда это будет реальная помощь. Я думаю, это был бы хороший вариант. На какие-то другие варианты, конечно, Кыргызстан не пойдёт», — приводят слова Атамбаева местные информагентства.

Бишкек согласен на модернизацию Кантской авиабазы и поставку нового вооружения, но в наращивании численности контингента смысла не видит. В то же время президент Киргизии понимает, что развёртывание дополнительной военной базы за рубежом означает существенные расходы для Москвы.

«Этот разговор был у нас первый раз 5-6 лет назад с министром обороны России. Видимо, это упирается в финансирование. Но я считаю, что и наша позиция правильная. Нам не для чего укреплять российскую базу в Канте. Если защищать, то надо ставить на границу Кыргызстана с Таджикистаном. Это моя принципиальная позиция», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Российская сторона пока воздерживается от комментариев. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли развёртывание дополнительного контингента ВС РФ на юге Киргизии во время недавнего визита Атамбаева в Москву.

Торг за преференции

Тем не менее итогом визита Алмазбека Атамбаева в Россию, который начался 20 июня, стало подписание ряда соглашений, в частности, стороны договорились ускорить создание Объединённой региональной системы ПРО. Кроме того, лидеры России и Киргизии подписали договор о развитии военно-технического сотрудничества. В большинстве случаев партнёрство в этой сфере между Россией и Киргизией сводится к поставкам российского вооружения Бишкеку.

В 2014 году заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов сообщил, что объёмы безвозмездных поставок российских вооружений Киргизии и Таджикистану оцениваются в миллиарды рублей.

К примеру, в феврале 2016 года Россия передала киргизским военным партию бронетранспортёров БТР-70М с полной комплектацией, а также бронетанковую технику и артиллерийские системы.

Москва не скупится и на финансовую помощь своему партнёру.

20 июня 2017 года в качестве «помощи развитию Киргизской Республики» российский Минфин списал Бишкеку долг в размере $240 млн. И это не первый случай списания кредитной задолженности Киргизии перед Россией — всего за последние 11 лет Москва простила Бишкеку $703,2 млн внешнего долга.

Тем не менее Бишкек уже поднимал вопрос о выводе российских военных с авиабазы Кант. Как заявил в декабре 2016 года Алмазбек Атамбаев, после окончания срока договора база может быть свёрнута. При этом политик напомнил о судьбе американской авиабазы Манас, которую в 2014 году США передали Бишкеку. По мнению Атамбаева, в будущем Киргизия должна опираться только на собственную армию.

Напомним, договор о размещении на авиабазе Кант ВКС РФ в рамках Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ был подписан сторонами в 2003 году. По условиям договора, Бишкек не взимает с Москвы арендную плату за пользование авиабазой, которая является объектом вооружения Организации договора о коллективной безопасности. Но в её восстановление России пришлось вложить около $70 млн. В 2017 году авиабаза вошла в состав Объединённой российской военной базы на территории Киргизии наряду с узлом дальней связи ВМФ России в Кара-Балте, испытательной базой противолодочного оружия в Караколе на Иссык-Куле и автономным сейсмический пунктом в Майлуу-Суу. Соответствующее соглашение было подписано в 2012 году, а спустя несколько месяцев после этого Москва списала Киргизии кредит в размере $500 млн.

«Авиабаза Кант — ключевой компонент ВВС ОДКБ в регионе, она дополняет 201-ю базу ВС РФ в Таджикистане, обеспечит — в случае необходимости — поддержку с воздуха нашей мотострелковой дивизии, — пояснил в интервью RT руководитель отдела Средней Азии и Казахстана института стран СНГ Андрей Грозин. — Анонсирование Атамбаевым закрытия в будущем авиабазы Кант может быть связано с его стремлением, с одной стороны, «выбить» у России какие-то преференции, вроде списания кредитов, а с другой — показать населению, что он отстаивает национальную независимость».

Пороховая бочка Центральной Азии

Киргизская республика не располагает сильной армией, ВС страны насчитывают около 16 тыс. солдат и офицеров. В рейтинге армий мира Global Firepower киргизские вооружённые силы заняли всего 109 место.

Страна располагает 150 танками, 438 БТР и БМП, шестью военными самолётами, а также шестью вертолётами, причём по большей части это довольно старая техника.

Поэтому опасения президента Киргизии в отношении надвигающейся террористической угрозы имеют под собой все основания. Таджикистан, отделяющий Киргизскую республику от афганских очагов терроризма, также не располагает сильной армией. Не исключено, что боевики ИГ попытаются в будущем прорвать оборону этих среднеазиатских государств, спасаясь от ударов ВВС США.

Ещё один негативный фактор — распространение радикального исламизма на территории Киргизии. Как отмечают эксперты, власти прилагают недостаточно усилий по пресечению активности экстремистских ячеек в стране. Бедность и наличие серьёзных межэтнических противоречий являются благодатной почвой для распространения идеологии джихада. Особенно сильны эти настроения на юге страны, например, в Ошской области.

«Ферганская долина — пороховая бочка Евразии, — отметил в интервью RT руководитель отдела Средней Азии и Казахстана института стран СНГ Андрей Грозин. — Здесь сосредоточены самые разные противоречия: от межгосударственных проблем до радикального исламизма. Эта бочка может взорваться под влиянием внешних катализаторов — сейчас это «Исламское государство». Большую тревогу вызывает миграция боевиков из Сирии, сейчас всё больше экстремистов начнут возвращаться домой. Борьба с радикальными группировками в Киргизии ведётся, однако киргизский список запрещённых организаций заметно короче аналогичных списков соседних государств».

Недостаточность мер по противодействию экстремизму в Киргизии отметил и востоковед, доктор исторических наук Александр Князев.

По мнению эксперта, Москва не заинтересована в размещении ещё одной военной базы в Киргизии, так как сил авиабазы Кант и 201-й военной части в Таджикистане вполне достаточно для обороны по линии ОДКБ.

«Тем более, что не все угрозы исходят от Афганистана, гораздо большую проблему представляет ситуация с распространением радикального исламизма в самой Киргизии. Это и коррумпированность чиновников и силовиков, и слабость центральной власти. К примеру, такая запрещённая в России и большинстве стран группировка, как «Таблиги Джамаат»*, не только легально существует в Киргизии, но её членами нередко являются представители силовых структур», — пояснил Александр Князев.

В любом случае, прежде чем воспользоваться предложением Бишкека, Москва будет вынуждена заручиться согласием стран-партнёров по ОДКБ, а также Ташкента, считает Андрей Грозин.

«Размещение российской военной базы на юге Киргизии — очень сложный вопрос, затрагивающий интересы не только Москвы и Бишкека, но и других стран Центральной Азии. Например, Ислам Каримов всегда нервно реагировал на идею появления на юге Киргизии базы ВС РФ. Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в целом выстраивает более конструктивные отношения с региональными партнёрами, но как он отреагирует на размещение ВС РФ в районе Ферганской долины, сказать сложно», — добавил эксперт.

Надежда Алексеева

* «Исламское государство», «Таблиги Джамаат» — запрещённые в России организации.

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