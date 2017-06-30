Суд над Януковичем пройдет без участия самого обвиняемого

30.06.2017 11:11:51

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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29 июня состоялось очередное заседание Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене экс-главы «незалежной» Виктора Януковича. Суд встал на сторону прокуратуры и разрешил проводить слушания в заочном формате - без участия самого обвиняемого. Хотя сам обвиняемый дать показания не отказывался. Он готов был пообщаться с судом в режиме видеотрансляции, как это было во время суда по делу «Беркута». Однако судьям его показания оказались не нужны.

В четверг прошло уже второе заседание на этой неделе. И в понедельник, и в четверг подсудимый Янукович, вполне объяснимо, отсутствовал в зале суда. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк неоднократно говорил судьям, что его подзащитный имеет реальные опасения за свою жизнь и здоровье, но он готов принять участие в слушаниях по видеосвязи из Ростова. Для этого украинскому Минюсту всего лишь необходимо подать заявление российским коллегам на организацию видеоконференции. Такое требование прописано в Европейской конвенции о взаимной правовой помощи. Однако обвинители наотрез отказываются выполнять международные правила, а в понедельник подали ходатайство о заочном производстве по делу экс-президента. И суд встал на их сторону.

Проводить суд по столь резонансному делу без участия главного обвиняемого – нонсенс. Страна, которая тянется к европейским ценностям, могла бы продемонстрировать хотя бы видимость честного суда. Ведь сам Янукович постоянно твердит, что ему есть что сказать. Адвокаты подсудимого даже подали ходатайство о вызове около двухсот свидетелей. Среди них имеются как представители действующей украинской власти, так и политики ряда европейских стран. Однако суд отказывается слушать сторону защиты. Возникает вопрос «почему»? Ответ очевиден. Янукович хочет доказать, что на Украине произошел государственный переворот, но официальному Киеву не выгодны его показания, ведь они дискредитируют их самих.

По мнению политологов, судебный процесс изначально планировался без участия подсудимого.

Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ:

– Киев под европейскими ценностями подразумевает не благополучную жизнь граждан, а денежные знаки. Нормальное судопроизводство не входит в их перечень необходимых ценностей. Сначала Януковичу не давали нормально выступить дистанционно по предыдущему обвинению. Потом тянули время и решили, что теперь обойдутся вообще без его показаний. Следовало ожидать, что в какой-то момент они (сторона обвинения) прекратят свои «игры» с демонстрацией полноценного судебного процесса. Его собираются судить по госизмене, но в чем конкретно его измена? Если бы он выступал, то в хронологическом порядке расписал бы все события. Ведь когда его революционным способом свергали с должности, он был еще на территории Украины. И Крым также был в составе страны во время того периода. Его слова подтвердят тот факт, что в стране произошла далеко не конституционная смена власти.

Павел Иванов

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