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Детали
Когда Россия упростит получение гражданства для тех, кто родился в СССР
|30.06.2017
Политолог Борис Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал законопроект, находящийся на рассмотрении в Госдуме Российской Федерации, и проанализировал возможность предоставления гражданства РФ тем, кто когда-то родился на 1/6 части суши.
Законопроект об упрощенном предоставлении российского гражданства определенным категориям лиц обсуждался в РФ на протяжении более двух десятков лет, однако был внесен на рассмотрение российских парламентариев членом комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, членом фракции "Единая Россия" Константином Затулиным.
Депутат Госдумы РФ, директор института стран СНГ Константин Затулин предлагает в ближайшее время максимально упростить процедуру получения гражданства РФ для соотечественников за рубежом. Более того, Затулин намерен внести поправки, по которым лица, желающие получить российский паспорт, могут не отказываться от гражданства других стран. Российский парламентарий также предлагает, чтобы гражданство РФ в приоритетном порядке предоставлялось тем лицам, которые в совершенстве владеют русским языком.
Одобрят ли российские парламентарии положения закона, согласно которым россиянами будут признаны те, кто в совершенстве владеют русским языком?
Не хлынет ли массовый поток жителей стран постсоветского пространства в Россию, в случае принятия нового закона, и в состоянии ли будет федеральная экономика трудоустроить такое число своих новых граждан?
Что будет с программой переселения, если Россия решит упрощенно предоставлять гражданство соотечественникам?
Об этом корреспондент радиостудии Sputnik Молдова Андрей Петрик поговорил с политологом, доктором философии Борисом Шаповаловым.
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