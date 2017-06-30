Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 10:58:46
- Трамп заявил о готовности дать Украине "миллионы тонн" угля далее »
- 12:29:39
- Президент Латвии в очередной раз пообещал решить проблему детей неграждан далее »
- 12:27:54
- В ЦИК Киргизии поступило восемь заявлений от желающих участвовать в выборах президента далее »
- 12:25:58
- Президент Армении заявил о полном доверии к правительству Карена Карапетяна далее »
- 12:21:25
- Президент РФ наградил главу Туркмении Орденом Александра Невского далее »
- 12:15:37
- Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции Украины далее »
- 14:49:45
- Главы МВД стран СНГ обсудили с президентом Таджикистана борьбу с терроризмом и наркотиками далее »
- 14:39:48
- Сейм Литвы вновь собрался признавать Компартию преступной организацией далее »
- 13:55:31
- Володин: списание долгов Киргизии направлено на развитие отношений далее »
- 13:53:01
- Минобороны опровергло захват российского военного в ЛНР далее »
-
Когда Россия упростит получение гражданства для тех, кто родился в СССР далее »
-
Украина на коленях далее »
-
Госдума одобрила законопроект о курортном сборе в первом чтении далее »
-
В центре событий с Анной Прохоровой далее »
-
Битва за Балканы. Право голоса далее »
-
Славянский мир под прицелом. далее »
-
Говорит Грузинский Народ! далее »
Детали
Трамп заявил о готовности дать Украине "миллионы тонн" угля
|30.06.2017 10:58:46
Украина попросила у США поставки "миллионов тонн" угля, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас", - цитирует выступление Трампа в министерстве энергетики США. Глава Белого дома сообщил, что Штаты намерены организовать поставки топлива не только Украине, но и другим странам, нуждающимся в этом.
Напомним, что ранее Петр Порошенко заявлял, что Киев планирует закупить два миллиона тонн угля в Пенсильвании. Украинские радикалы в начале 2017 года заблокировали поставки угля из Донбасса, после чего в стране были введены чрезвычайные меры в сфере энергетики.
Другие материалы по теме
«РФ не участвует в конкуренции за симпатии Трампа»
|
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин допускает, что шестиминутная встреча президентов США и Украины 20 июня могла быть всего лишь знакомством.
На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв
Приднестровский «тупик», или что ищет НАТО в Молдове?
|
Фактор НАТО как камень преткновения в молдо-приднестровском диалоге.
США может сократить финансовую помощь для Молдовы в 2018 году
США оставят Украину без военной помощи
Владимир Жарихин: За $400 тысяч Климкин в США не встретился бы даже с мэром
|
В МИД Украины опровергли информацию о том, что заплатили $400 тысяч за встречу министра иностранных дел Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом. Своим мнением по этому поводу с радио Sputnik поделился политолог Владимир Жарихин.
Киев поможет воевать армии США
|
Украина хочет решить свои проблемы оборонным соглашением с Пентагоном
Понаехали и разошлись. Солдаты США идут агитпоходом по Эстонии
|
Эстонские и американские солдаты идут походом по северо-востоку Эстонии. Чтобы рассказать местным русскоязычным гражданам (и негражданам) о том, как нужны им на их земле войска США. Ведь те сами-то ничего не понимают.
Украинские блогеры оценили "главный урок" Трампа Майдану
|
Президент Украины Петр Порошенко надеется на скорую встречу с президентом США Дональдом Трампом
Прибалтика признала особый статус американских военных на своей территории
|
Прибалтика признала особый статус американских военных на своей территории