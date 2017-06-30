Трамп заявил о готовности дать Украине "миллионы тонн" угля

30.06.2017 10:58:46

Украина попросила у США поставки "миллионов тонн" угля, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Украина запросила у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас", - цитирует выступление Трампа в министерстве энергетики США. Глава Белого дома сообщил, что Штаты намерены организовать поставки топлива не только Украине, но и другим странам, нуждающимся в этом.

Напомним, что ранее Петр Порошенко заявлял, что Киев планирует закупить два миллиона тонн угля в Пенсильвании. Украинские радикалы в начале 2017 года заблокировали поставки угля из Донбасса, после чего в стране были введены чрезвычайные меры в сфере энергетики.

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