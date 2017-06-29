«Чтобы было неповадно говорить о Русском мире»

29.06.2017 14:31:03

Белорусское следствие по «делу декабристов» зашло в тупик из-за абсурдности обвинения и невозможности доказать вину находящихся под стражей пророссийских публицистов. Это заставляет белорусских следователей, видимо, имеющих установку во что бы то ни стало обвинить журналистов, выискивать новые статьи Уголовного кодекса РБ, по которым можно было бы пусть даже и необоснованно, но наказать арестованных, считают опрошенные EADaily эксперты.

В мае обозревателю EADaily Юрию Павловцу и редактору журнала «Новая экономика» Сергею Шиптенко, которые находятся под следствием якобы за разжигание межнациональной розни в своих публикациях, предъявили новое обвинение — «сопряженная с получением дохода в крупном размере предпринимательская деятельность, которая в соответствии с законодательными актами является запрещенной, либо осуществляется без регистрации в установленном законодательными актами порядке или без специального разрешения». Незаконность деятельности журналистов, по версии следствия, заключается в получении авторских гонораров за их публикации.

Согласно официальным формулировкам, Юрий Павловец, действуя в гражданском обороте с целью получения прибыли от оказания услуг иностранному СМИ и не состоя с ним в трудовых отношениях, осуществлял «сбор, редактирование и создание материалов для информагенств», в результате чего получил доход в крупном размере в общей сумме свыше 21 000 белорусских рублей (около $ 11 тыс — EADaily) .

Примерно так же выглядит и формулировка по возбуждению нового дела в отношении Сергея Шиптенко. Он, по версии следствия, будучи не зарегистрированным в качестве субъекта предпринимательской деятельности в период с 2014 по декабрь 2016 года, «действуя в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность, умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического получения прибыли от оказания услуг иностранному средству массовой информации «Евразия Дейли» и другим юридическим и физическим лицам, не состоя с ними в трудовых отношениях, осуществлял в интересах указанных лиц сбор, редактирование и создание (подготовку) материалов для публикации их на информ. ресурсах, размещенных в глобальной сети интернет по адресу http://eadaily.com и другим адресам в глобальной компьютерной сети интернет, в результате чего получил доход в крупном размере в общей сумме свыше 21 000 рублей Нац банка РБ"(пунктуация сохранена — прим. EADaily).

Дело не только в том, что получение гонораров журналистами не является предпринимательской деятельностью в принципе, но и в том, что обозначенные следствием суммы «доходов в крупном размере» (около $ 11 тыс за написание авторских статей — такое даже самая смелая фантазия не всегда позволит представить) взяты неизвестно откуда. Ни родные, ни сами обвиняемые не понимают, по какому принципу вычислялась указанная сумма и откуда она вообще появилась. Можно обратить внимание на то, что сумма одинакова в обвинениях обоих публицистов в то время, как они писали для разных, не связанных друг с другом российских СМИ и разместили в них не одинаковое количество публикаций. Соответственно, в том случае, если они и получали какие-то гонорары (что не подтверждено), их сумма не могла быть одинаковой даже приблизительно.

Российский адвокат Дмитрий Аграновский объяснил, что получение гонорара за творческую работу не может являться предпринимательской деятельностью с точки зрения права. «Предпринимательская деятельность связана с получением прибыли, а любые гонорары прибылью не являются. Прибыль извлекается в том случае, если ты вкладываешь средства и получаешь в результате прибавочную стоимость, это разница между вложенными деньгами и полученным доходом. А гонорар — это вознаграждение автора. Это не имеет никакого отношения к предпринимательской деятельности. Ты можешь получать большие вознаграждения — гонорары, но при этом не быть предпринимателем, потому что ты не извлекаешь прибыль. В этом принципиальное отличие. Например, группа „Металлика“ или Пол Маккартни, которые получают миллионные гонорары, не являются предпринимателями. Предпринимателями являются лишь те, кто организуют им концерты. В любом случае получение гонорара автором за его статью не может трактоваться как предпринимательская деятельность», — заявил Аграновский EADaily.

Эксперты убеждены, что настроенное предвзято следствие, которому даны соответствующие установки сверху, будет выискивать любые статьи УК РБ и любые возможности, лишь бы обвинить арестованных.

«Дело тянется, выхода на судебное разбирательство мы пока не видим. Все это говорит о том, что следствию нужно изыскивать какие-то иные пути доведения дела до суда для того, чтобы оно не рассыпалось. Очевидно, что есть указания сверху осудить этих людей. Но для этого, естественно, нужна доказательная база, которой у следствия либо вовсе нет, либо она недостаточна. Я уверен, что кроме этой, будут найдены в Уголовном кодексе и другие статьи, которые попытаются подогнать под арестованных публицистов. Именно этим сейчас занимается следствие. Оно не по существу разбирает дело, а выполняет указания сверху», — полагает заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев.

Заместитель декана НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев также уверен в том, что со стороны белорусского руководства, а именно президента Александра Лукашенко, существует жесткое указание наказать публицистов.

«Как именно наказать — его не волнует. Главное, чтобы никому не было повадно поднимать тему Русского мира. Есть те, которые понимают, что наказание публицистов за взгляды, за пророссийские убеждения, разрушит положительный облик Лукашенко как в Белоруссии, так и в глазах российского общества», — сказал Суздальцев. В итоге, следуя установке осудить невиновных публицистов, следствие пытается найти хоть какие-то зацепки, пускает в ход инструменты, связанные с деньгами, доходами и налогами.

«Это традиционное белорусское развлечение. Большая часть олигархов и предпринимателей посидели в тюрьме, пока не рассчитались деньгами. Это система Саакашвили, когда бизнесменов сажают, потом получают от них деньги и освобождают. Но публицисты не занимаются бизнесом, они не видели этих денег, обладают очень скромными доходами, и, тем не менее, им цепляют активно эти глупые статьи только для того, чтобы посадить. А когда возникнут какие-то вопросы со стороны России, почему сажают людей, которые являются сторонниками Русского мира, можно будет возразить — нет-нет, мы Русский мир не трогаем. Очень печально, что Белоруссия именно таким образом решает проблемы в общественно- политическом пространстве», — отметил эксперт.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, в свою очередь, полагает, что возбуждение уголовного дела по новой статье — это попытка белорусского следствия «притянуть за уши» хоть какое-то обвинение. «В нормальном обществе обвинять этих публицистов абсолютно не в чем. Трудно представить себе другую страну на территории Европы, в которой могли бы предъявить такие обвинения журналистам. Это касается как старых обвинений, так и новых. „Незаконная предпринимательская деятельность“, как я понимаю, сводится к тому, что они получали гонорары за публикации статей. Можно себе представить, какие последствия будут у таких решений. Фактически, таким образом белорусское руководство пытается полностью запретить своим гражданам публиковать статьи в российских СМИ и других зарубежных СМИ, так как получается, что это подсудное дело», — сказал Неменский.

По его мнению, подобными решениями деятельность любого журналиста, пишущего для российских или западных СМИ, может быть поставлена вне закона, и в конечном итоге эта ситуация, на его взгляд, способна выйти на уровень международного обсуждения.

Напомним, трое пророссийских журналистов — обозреватель EADaily, доцент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрий Павловец, публицист Дмитрий Алимкин и главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко находятся под стражей более полугода якобы за разжигание межнациональной розни в своих статьях. Следствие, задача которого — всего лишь выяснить, есть ли в ряде публикаций нарушение законодательства или же нет, длится с декабря 2016 года. Арестованные до сих пор не видели заключения экспертной комиссии, на основании которого было выдвинуто обвинение. А недавно против двоих публицистов, Павловца и Шиптенко, завели новое уголовное дело по статье 233 части первой УК РБ за незаконную предпринимательскую деятельность, хотя публицисты не являются предпринимателями, а гонорар является не прибылью, а вознаграждением авторов, в данном случае — авторов публицистических текстов.

Кристина Мельникова

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.