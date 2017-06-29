Президент Латвии в очередной раз пообещал решить проблему детей неграждан

29.06.2017 12:29:39

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что на осенней сессии Сейма выступит с законодательной инициативой, которая позволит стать гражданами новорожденным детям неграждан. О своих планах латвийский лидер сообщил во время встречи с комиссаром по правам человека Совета Европы Нилом Муйжниексом, передает Delfi.

Комиссар напомнил Вейонису, что Латвия, как страна-член Совета Европы, ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка, в которой сказано, что каждый ребенок имеет право на гражданство.

В ответ латвийский президент рассказал о своем намерении на осенней сессии представить парламенту законопроект, согласно которому новорожденные дети неграждан с согласия родителей будут получать гражданство Латвии.

«Для Латвии ценен каждый ребенок. И мы должны доказать это на деле, а не только на словах», — заявил Вейонис.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Латвии уже заявлял, что родившиеся в стране дети неграждан должны получать гражданство Латвии в момент рождения. Однако уже в феврале текущего года Вейонис пообещал «не расчесывать» больную тему неграждан до следующих выборов.

Еще более категоричной позиции придерживаются другие представители латвийской власти. Министр культуры Даце Мелбарде, например, заявила, что детям неграждан необходимо доказать государству, что они владеют латышским языком и знаниями по истории страны, ведь «это является вопросом чести для тех, кто хочет стать гражданином». Поэтому, по ее словам, в программу столетия Латвии не входит вопрос автоматического присвоения гражданства детям неграждан.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.