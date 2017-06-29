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Детали

В ЦИК Киргизии поступило восемь заявлений от желающих участвовать в выборах президента


29.06.2017 12:27:54

Центральная избирательная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в Киргизии зарегистрировала восемь заявлений от граждан, намеренных принять участие в предстоящих президентских выборах в качестве кандидатов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Центризбиркома.

"Один человек был выдвинут кандидатом во время съезда политической партии, остальные являются самовыдвиженцами", - заявили в ЦИК. На сегодняшний день в списке претендентов значатся две женщины, это глава одной из правозащитных организаций республики Рита Карасартова и представитель Международного университета в Центральной Азии, экс-министр образования и науки страны Камила Шаршекеева.

Заявления также поступили от лидера партии "Ак-Шумкар" ("Белый сокол"), бывшего премьера Темира Сариева и находящегося под стражей в связи с обвинением в коррупции руководителя оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбека Текебаева. Судебный процесс по его делу продолжается в Киргизии уже несколько недель.

"Процесс выдвижения кандидатов продлится до августа, после чего начнется процедура их регистрации", - напомнили в ЦИК. До этого момента кандидаты обязаны будут собрать 30 тыс. подписей граждан в свою поддержку, сдать экзамен на знание киргизского языка и внести избирательный залог в размере 1 млн сомов (около $15 тыс.).

По мнению большинства местных экспертов, заявления о выдвижении кандидатами в президенты Киргизии могут подать несколько десятков человек, однако реально на победу будут претендовать около трех - четырех политиков. В том числе кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), съезд которой намечен на 15 июля. Ранее политсовет СДПК объявил о намерении выдвинуть кандидатом нынешнего премьера Сооронбая Жээнбекова.

Нынешний глава киргизского государства Алмазбек Атамбаев не будет принимать в участие в выборах, поскольку закон запрещает гражданам занимать должность президента более одного шестилетнего срока.

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