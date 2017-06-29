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Детали
Президент Армении заявил о полном доверии к правительству Карена Карапетяна
|29.06.2017 12:25:58
Президент Армении Серж Саргсян полностью доверяет правительству Карена Карапетяна. Об этом заявил глава государства на сегодняшнем заседании кабинета министров.
По его словам, в своем выступлении на первом заседании парламента 18 мая он подробно изложил свое видение экономического развития страны на ближайшие годы.
«Мы вместе с вами уже наметили несколько важных задач, которые нашли свое отражение в программе правительства. Мы будем требовательными и не намерены останавливаться на достигнутом. От правительства ожидаем эффективного решения накопившихся проблем. Верю, что кабинет министров во главе с Кареном Карапетяном сможет достичь этого. Нынешний состав правительства во главе с Карапетяном пользуется моим доверием», — сказал Саргсян.
Заявление президента о доверии к премьеру примечательно на фоне периодически муссируемых в местной прессе слухов о том, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) уже начала постепенно готовить общественность к смене главы правительства и назначению на эту должность самого Саргсяна после истечения его президентского срока в апреле 2018 года.