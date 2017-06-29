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Детали
Президент РФ наградил главу Туркмении Орденом Александра Невского
|29.06.2017 12:21:25
Указ от 29 июня о награждении президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Орденом Александра Невского подписан российским президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе наградить орденом Александра Невского Бердымухамедова Гурбангулы Мяликтулыевича — президента Туркмении», — говорится в тексте указа.
Отметим, 29 июня Гурбангулы Бердымухамедову исполнилось 60 лет. Возглавляет Туркмению с февраля 2007 года. С 21 декабря 2006 года по 14 февраля 2007 года он являлся исполняющим обязанности президента.
Бердымухамедов с 2001 года являлся заместителем председателя кабинета министров Туркмении, возглавляемого Сапармуратом Ниязовым. В ноябре 2006 года представлял страну на саммите СНГ (Минск).
На президентских выборах 12 февраля 2012 года победил с результатом 97,14%. В 2017 году победил на президентских выборах, набрав 94,27% голосов.