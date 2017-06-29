Госдума дала ход законопроектам Затулина по правам соотечественников

XX Юбилей Института стран СНГ

Запись пресс-конференции Константина Затулина

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
29.06.2017
12:29:39
Президент Латвии в очередной раз пообещал решить проблему детей неграждан далее »
12:27:54
В ЦИК Киргизии поступило восемь заявлений от желающих участвовать в выборах президента далее »
12:25:58
Президент Армении заявил о полном доверии к правительству Карена Карапетяна далее »
12:21:25
Президент РФ наградил главу Туркмении Орденом Александра Невского далее »
12:15:37
Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции Украины далее »
28.06.2017
14:49:45
Главы МВД стран СНГ обсудили с президентом Таджикистана борьбу с терроризмом и наркотиками далее »
14:39:48
Сейм Литвы вновь собрался признавать Компартию преступной организацией далее »
13:55:31
Володин: списание долгов Киргизии направлено на развитие отношений далее »
13:53:01
Минобороны опровергло захват российского военного в ЛНР далее »
11:49:17
На Украине пленного военнослужащего объявили российским контрактником далее »

Украина на коленях далее »

Госдума одобрила законопроект о курортном сборе в первом чтении далее »

В центре событий с Анной Прохоровой далее »

Битва за Балканы. Право голоса далее »

Славянский мир под прицелом. далее »

Говорит Грузинский Народ! далее »

60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »

Детали

Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции Украины


29.06.2017 12:15:37

Президент Украины Петр Порошенко поручил конституционной комиссии Верховной рады провести работу над 10-м разделом основного закона страны, в котором описан статус Крыма, сообщил член конституционной комиссии Рады Юрий Чижмарь.

Чижмарь подчеркнул, что статус Крыма – это единственный вопрос, над которым работает комиссия.

«Мы работаем только по статусу Крыма, потому что мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны», – заявил Чижмарь, передает «Пятый канал».

Вместе с тем Порошенко до последнего пытается не оставить попытки вернуть Крым. Так, в мае он заявил, что граждане Украины, которые живут в Донбассе и Крыму, смогут посещать страны ЕС без виз при условии киевского контроля над указанными регионами.

В феврале ряд депутатов Рады прямо признали провал политики на крымском направлении и предложили альтернативу.

Источник 

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.