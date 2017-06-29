Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции Украины

29.06.2017 12:15:37

Президент Украины Петр Порошенко поручил конституционной комиссии Верховной рады провести работу над 10-м разделом основного закона страны, в котором описан статус Крыма, сообщил член конституционной комиссии Рады Юрий Чижмарь.

Чижмарь подчеркнул, что статус Крыма – это единственный вопрос, над которым работает комиссия.

«Мы работаем только по статусу Крыма, потому что мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны», – заявил Чижмарь, передает «Пятый канал».

Вместе с тем Порошенко до последнего пытается не оставить попытки вернуть Крым. Так, в мае он заявил, что граждане Украины, которые живут в Донбассе и Крыму, смогут посещать страны ЕС без виз при условии киевского контроля над указанными регионами.

В феврале ряд депутатов Рады прямо признали провал политики на крымском направлении и предложили альтернативу.

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