Как Ассоциация Молдовы с Евросоюзом вызвала плохие ассоциации у ее граждан

29.06.2017 11:59:23

Праздника не было. Мало кто даже вспомнил об этой дате! Потому что нам от нее ни тепло, ни холодно. Нам — гражданам. Другое дело — политики. Они эту тему любят, потому что трактовать ее можно как кому выгодно. Одни без конца говорят о выгодах, полученных Молдовой от заключения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, другие — о том, что Молдова потеряла из-за него. Первые говорят о бурном росте экспорта в страны ЕС, вторые — о том, что его нет. Первые говорят о привлечении западных инвестиций, вторые — о катастрофическом снижении их объемов, первые — о том, что Запад нам поможет деньгами, вторые — о том, что госдолг Молдовы неудержимо растет...

Молдова — сырьевой придаток ЕС

Еще есть экономисты. Они внимательно смотрят не только на количество, но и на качество. И объясняют, что доля экспорта в ЕС действительно выросла, а в СНГ — снизилась, но это произошло в результате потери российского рынка. То есть радоваться тут особо нечему. Они также указывают на то, что экспортируем мы примитивное сырье, а также продукцию из давальческого сырья без интеллектуального компонента, что не способствует нашему развитию.

Мы в основном поставляем в ЕС пшеницу, кукурузу, подсолнечник. Если посмотреть на прибавку экспорта в этом году, то это, в основном, эти позиции, то есть примитивное сырье. Кроме того, почти половина экспортной продукции — продукция из давальческого сырья, где не нужен интеллектуальный компонент. У нас очень большой ре-экспорт в ЕС, он продолжает расти. Вот и весь рост... - сказал «Комсомольской правде» в Молдове доктор экономических наук Михаил Пойсик.

Он подчеркнул, что мы превращаемся в сырьевой придаток ЕС.

- Да, мы должны производить и продавать кукурузу, подсолнечник, но из подсолнечника лучше ведь сделать подсолнечное масло и продавать его. Мы раньше производили семена, а теперь покупаем семена. Фруктов туда не отправляем, потому что наши фрукты неконкурентоспособны. Нам надо развивать отношения с ЕС, да. Но как можно развивать потенциал нации, если нет производства? То же самое происходило в России в 90-х годах. Но сейчас они стали производить военную технику и так далее. У нас все напрочь уничтожено, - подчеркнул Михаил Пойсик.

Нет ни производства, ни специалистов

Для экспорта нужны не только соглашения, но и современное производство, а также квалифицированные специалисты. И то и другое у нас утеряно. Похоже даже, что безвозвратно.

- Чтобы организовать современное производство, нужны масштабы. Какие масштабы у нас могут быть, если 97% молока производится на личных подворьях? Такое молоко не то что нельзя экспортировать, но нельзя и продавать у нас по Соглашению об ассоциации, - говорит экономист.

Он также отметил, что маленькие участки земли, которые обрабатывают семьи, 2-2,5 гектара, это — ничто. Они неспособны принять современные технологии, дать оборотные средства.

- У нас на семью приходится 2-2,5 гектара. Урожайность 3-4 тонны. Человек получает за тонну зерна 100 долларов. Это около 1000 долларов в год. Разве может он за эти деньги содержать семью, обработать почву, покупать семена?

Он также указывает на то, что дотации на гектар в Молдове составляют примерно 20 евро, а в Европе — 250-350. Соответственно, о какой лояльной конкуренции может идти речь...

Эксперт подчеркнул, что торговать надо и с ЕС, и с Россией, но и крепко думать, что делаем.

А у нас сидят люди без царя в голове. Они примитивно говорят, что у нас растет экспорт в ЕС. А он не растет! Низкий уровень профессионализма, они не понимают, что творят. Семеноводство, питомниководство уничтожаем. Все наши специалисты (виноградари и так далее) уехали в Россию. Не проблема построить современный завод, это 2-3 года. Проблема в том, что нет людей. Во времена СССР к нам приезжали работать специалисты, руководители. А теперь мы создали такие условия, когда наши лучшие специалисты уезжают на Запад. Мы превратились в страну третьего мира. А с нашим ростом экономики в 1-2% нам надо будет 100 лет, чтобы подняться до нынешнего европейского уровня.

Топ-5 «антидостижений» за последние три года

Жизнь после Ассоциации с ЕС у нас ассоциируются только с одним — ухудшением жизни. Дело, разумеется, не только в этом соглашении, но вот, какие ощутимые «достижения» за эти три года мы имеем:

- Экспорт граждан (вместо экспорта товаров)

- Обворованные обворовавших везут (это я о выплате нами украденного миллиарда

- Из самой коррумпированной страны стали самой-самой коррумпированной страной

- Число больных сократилось (просто быстрее умирают)

- Цены заморозили (нашу способность что-то покупать.)

Татьяна Владимирская

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