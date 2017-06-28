Дайджест событий в Армении за прошедшую неделю

29.06.2017 11:26:32

АРЦАХСКИЙ КОНФЛИКТ

ЕС

22 июня делегация ЕС в РА обнародовала заявление пресс-секретаря ЕС в связи со смертельными инцидентами в зоне карабахского конфликта. В заявлении, в частности, отмечается, что эти инциденты являются наглядным напоминанием о том, что статус-кво нежизнеспособен. ЕС ожидает деэскалации и проявления сдержанности от сторон как на деле, так и на словах, выражает полную поддержку усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ и присоединяется к их заявлению от 19 июня, в котором содержится призыв к сторонам немедленного рассмотреть меры по снижению напряженности в зоне конфликта и на межгосударственной границе РА и АР, а также вновь подключиться к переговорному процессу по существу, проявив необходимую политическую волю и добросовестность.

ООН

22 июня было распространено заявление генсека ООН, в котором выражается обеспокоенность по поводу последних случаев нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта. Подчеркивается, что ООН присоединяется к призыву сопредседателей МГ ОБСЕ о том, чтобы стороны избегали дальнейшей эскалации конфликта и предприняли меры по снижению уровня напряженности. В заявлении содержится также призыв к сторонам проявить необходимую политическую волю и добросовестность и возобновить переговоры по существу.

МО РА: РФ-Азербайджан

24 июня стало известно, что в соответствии с межправительственным соглашением и в рамках военно-технического сотрудничества между АР и РФ, осуществлена плановая поставка новейшей военной техники АР.

28 июня на пресс-конференции министр обороны РА В. Саркисян, комментируя поставки Россией современного вооружения Азербайджану, заявил, что РА отрицательно относится к любым поставкам вооружения Азербайджану. И «если какой-то чиновник вам скажет, что его не беспокоят поставки Россией вооружения Азербайджану - он наверняка скривит душой». По его словам, будь то российское оружие, или турецкое, или израильское - любые поставки вооружения создают новые серьезные риски, так как сложно понять, кто в этой стране принимает решения в тот или иной момент. Он также напомнил, что у РА с РФ собственный план военно-технического и военно-политического сотрудничества, обусловленного союзническими и партнерскими отношениями. РА удовлетворена уровнем сотрудничества, реализуется амбициозный программа, и задачи, озвучиваемые в рамках существующего диалога более далеко идущие, чем просто поставки вооружения.

В. Саркисян убежден, что предпосылок для широкомасштабных боевых действий в зоне карабахского конфликта сегодня нет, так как война не способна решить вопрос Нагорного Карабаха. По его убеждению, во время боевых действий нет таких развитий, которых позволят решить карабахский вопрос в пользу АР, более того, есть большой риск, что во время широкомасштабных боевых действий, азербайджанская сторона может получить непоправимый ущерб как для своей экономики, так и для страны. Но это, по его словам, не исключает возможных угроз - разных провокаций, эскалации ситуации, точечных ударов. «Мы всегда должны быть готовы. Альтернативы нет. Угроза не может разочаровать нас настолько, чтобы мы отказались от защиты нашей страны и безопасности. Мы должны научиться жить в сегодняшней региональной реальности, укрепляя собственную безопасность и параллельно обеспечивая развитие во всех направлениях. Только в таких условиях стана может быть мощной».

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Блок «Исход»

22 июня во время обсуждения программы правительства в НС РА глава фракции блока «Исход» Н. Пашинян напомнил президенту РА С. Саргсяну о ряде громких политических убийств в РА и об участи румынского лидера Н. Чаушеску. Он подверг критике деятельность властей РА во всех сферах, акцентировав особое внимание на вопросах обороны. Н. Пашинян, в частности, напомнил тот факт, что в дни апрельской войны «безопасность» линии соприкосновения арцахско-азербайджанских войск «обеспечивалась» жестяными консервными банками, и лишь после уроков апрельской войны передовая была оснащена новейшими технологиями, и то не за счет госсредств, а за счет пожертвований граждан страны. Он заметил, что на этот раз Диаспора практически не протянула руку помощи, львиная доля пожертвований поступила от граждан РА. «А это означает, что нынешние власти исчерпали вотум доверия и у Диаспоры». Единственным ответственным за сложившуюся кризисную ситуацию оппозиционер считает вовсе не правительство во главе с К. Карапетяном, которого он назвал «козлом отпущения», и не его предшественников на посту премьера, а президента С. Саргсяна. По его словам, «мяч находится в поле общественности страны, мы должны понять, что, если не выйти на улицу, от этих властей будет невозможно избавиться». Он также сообщил, что их фракция проголосует против программы правительства, поскольку это программа С. Саргсяна. Он пообещал также вручить премьеру документ с доказательствами массового подкупа граждан со стороны РПА во время прошедших выборов.

Партия «Страна абрикоса»

18 июня представители фракции «Страна абрикоса» Совета старейшин Еревана провели заседание. В повестку заседания были включены вопросы, связанные с выражением вотума недоверия представителям фракции Айку Петросяну и Мнацакану Паракшиеву, а также вопрос их отзыва из состава постоянных комиссий Совета старейшин Еревана.

Согласно сообщению, причиной подобного решения фракции стало «предательство идеологии, программ и принципов» партии, в том числе и «факт предпочтения ими собственных интересов над приоритетными интересами жителей Еревана».

Партия «Наследие»

25 июня по итогам съезда партии «Наследие» была принята резолюция, в которой говориться, что отсутствие общереспубликанских выборов в течение ближайших пяти лет вынуждает партию готовиться к бархатной революции. Лидер партии Р. Ованнисян пояснил, что поводом к уличной борьбе может стать решение президента РА С. Саргсяна в 2018 г. о том, чтобы остаться во власти. «Мы должны подготовиться, сотрудничать, искать формулы борьбы, чтобы, наконец, получить желаемое нами государство».

Партия «Наследие» намеревается летом провести переговоры с другими силами о создании консолидированного широкого оппозиционного фронта. Р. Ованнисян предлагает также создать союз партий.

Со-руководитель предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян», бывший министр обороны РА С. Оганян высказался за широкую консолидацию, однако не открыл скобки относительно того, в каком именно формате это будет происходить, добавив, что «сотрудничество, теплые отношения, безусловно, продолжатся».

Со-руководитель предвыборного блока, лидер партии “Консолидация” В. Осканян пока не рассматривал сценарий укрупнения партий.

В ходе съезда Р. Ованнисян был переизбран на посту лидера партии «Наследие».

МНЕНИЕ

Особое мнение: российско-азербайджанская оружейная сделка

Почему продажа оружия РФ в Азербайджан воспринимается негативно в Армении.

1. Нельзя одной рукой призывать к снижению градуса риторики угроз, а другой - давать инструмент для воплощения этих угроз. Разговоры о том, что якобы поставками оружия Россия удерживает влияние на Баку - несостоятельны. 146-миллионая держава, которая может влиять на нефтяную полуколонию только продажей тяжелого вооружения - это даже не смешно. Неужели нет других рычагов влияния? Закройте пару овощных баз и возможно вообще карабахский конфликт будет чудесным образом разрешён. Без единого выстрела. Это, конечно, образно.

2. Вот уже второй раз тема продажи оружия возникает в настолько неудачный момент, что впору говорить об информационной и репутационной диверсии. Поставлять танки сразу после актов азербайджанской агрессии, аккурат к поминкам по убитым армянским солдатам - может только страна, демонстративно пренебрегающая эмоциями жителей Армении, сознательно подрывающая устойчивость союзнического политического режима. Более эффективного способа оттолкнуть от России Армению придумать трудно. Проблема в том, что наблюдает за этим не только Армения, но и другие страны.

3. Азербайджан и Турция провели большие совместные учения. Одной из локаций потенциальных совместных военных действий этих двух стран является Нахичевань. По некоторым оценкам там уже находятся до 1500 боевиков, связанных с ИГ*. И здесь есть интересный момент. В последнее время со стороны Турции идут вбросы о том, что армянская сторона массово рекрутирует афганских моджахедов. Несмотря на абсурдность такой новости, она публиковалась весьма настойчиво. Для чего? А для того, чтобы снизить восприятие любых сообщений о наемниках. Чтобы факты об участии реальных исламистов воспринимались как примитивный вброс. Понятно, что никаких моджахедов в Арцахе нет. Но когда наёмные боевики будут задействованы азербайджанской стороной (при помощи Турции), то весьма вероятно, что в атаку они пойдут под прикрытием российской техники. Боевики ИГ* на российских танках это красивый слайд для презентации в Конгрессе США. Но даже не это опасно. Турция давно мечтает поджечь Северный Кавказ. И только очень наивный потребитель новостей может думать, что Турция — это друг России. В перспективе это означает, что вся проданная техника может через какое-то время "всплыть" на российском Кавказе. Против России, разумеется. Это, конечно, пессимистичный прогноз. Но более чем реальный. Тем более, что "светский" режим Алиева - не вечен.

Александр Искандарян

26 июня на пресс-конференции директор Института Кавказа А. Искандарян выразил мнение, что сложно ожидать чего-то нового в вопросе карабахского конфликта, на линии соприкосновения и в переговорном процессе. Он заметил, что АР уже давно ведет подобную политику: стреляет и периодически идет на более масштабную эскалацию. А сопредседатели МГ ОБСЕ, международное сообщество не имеют возможности остановить это. «Вообще, недостаточно лишь применения политических инструментов, а финансово повлиять весьма сложно, поскольку у Азербайджана есть энергоносители».

По словам А. Искандаряна, армянская сторона достаточно резко отвечает на действия противника. Но поскольку ситуация со свободой, цензурой, прессой несколько иная, это не может сильно повлиять на АР. «Поэтому происходит то, что и происходит».

А. Искандарян скептически оценивает шансы лидера партии «Наследие» Р. Ованнисяна касательно выполнения озвученного обещания кардинально изменить ситуацию в Армении. «Никто не поверит, что человек, который вот уже на протяжении 20 лет обещает совершить революцию, на самом деле что-либо изменит».

Эксперт считает, что до 2018 г., когда истечет срок полномочий президента РА, смены премьер-министра РА не произойдет. Однако перед правительством стоят серьезные задачи, в частности, размер государственного долга, вопросы, связанные с инвестициями.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Правительство РА

22 июня депутаты НС РА в ходе заседания соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 гг.

Перед голосованием руководитель фракции «Исход» Н. Пашинян заявил, что они «однозначно и бесспорно» проголосуют против программы.

М. Мелкумян, в свою очередь, указал, что программу не поддержит и фракция «Царукян».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

РА-Соединенное Королевство

23 июня спикер НС РА А. Баблоян и ЧПП Соединенного Королевства Дж. Фарнворт подписали письмо-соглашение, которым предусматривается реализация программы развития возможностей НС РА. Программа НС РА будет осуществлена непосредственно Международным центром человеческого развития.

27 июня глава комиссии НС РА по внешним связям А. Ашотян принял ЧПП Соединенного Королевства Дж. Фарнворт. В ходе беседы А. Ашотян высоко оценил существующие возможности повышения эффективности парламентского сотрудничества между двумя странами и выразил надежду, что оно вскоре станет более тесным и целенаправленным. В этом контексте была подчеркнута важность конструктивного сотрудничества РА и Соединенного Королевства на межпарламентских площадках.

Стороны подчеркнули важность активизации межпарламентских групп дружбы. Затронуты также возможности сотрудничества с посольством Великобритании по усилению потенциала НС. Стороны коснулись возможностей двустороннего сотрудничества в рамках Восточного партнерства. Особо выделено подписание нового Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Стороны обратились также к проблемам регионального сотрудничества. Подчеркнута важность обеспечения региональной стабильности и безопасности, мирного урегулирования текущих конфликтов.

РА-РФ

26 июня в Сеуле делегация во главе с председателем НС РА А. Баблояном встретилась с председателем ФД ФС РФ В. Володиным. В ходе встречи А. Баблоян подчеркнул конструктивную роль РФ в урегулировании карабахского конфликта, отметил, что РА осознает важность мер по формированию атмосферы взаимного доверия. Он обратился к сотрудничеству парламентских делегаций двух стран в международных структурах – на базе взаимной поддержки и союзнической солидарности. А. Баблоян предложил провести следующую встречу глав парламентов Евразийских стран в Ереване, подчеркнув важность упрочения межпарламентских связей между государствами Евразийского региона.

В. Володин, в свою очередь, отметил нынешний высокий уровень сотрудничества между парламентами РА и РФ, подчеркнув важность деятельности депутатских групп дружбы в укреплении и углублении отношений. Он также отметил, что в результате роста объемов сотрудничества в рамках ЕАЭС возникла необходимость в новом формате сотрудничества. Он подчеркнул важность расширения сотрудничества между РА и РФ во всех сферах.

В завершение встречи собеседники обсудили необходимость внедрения новых форматов сотрудничества, пути и перспективы их развития.

РА-Греция

26 июня вице-спикер НС РА Э. Шармазанов принял замминистра ИД Греции Т. Н. Куика. В ходе беседы Э. Шармазанов отметил, что армяно-греческие политические отношения находятся на высоком уровне, однако в различных сферах налицо неиспользованный большой потенциал.

На встрече были затронуты региональные проблемы, вопросы признания и осуждения Геноцида армян, урегулирования арцахской и кипрской проблем. Э. Шармазанов отметил, что РА и НКР видят урегулирование карабахской проблемы исключительно мирным путем, в рамках МГ ОБСЕ. «Единственное препятствие урегулированию проблемы – Азербайджан с его воинственной политикой».

По его словам, Турция, оставаясь верной своей политике отрицания Геноцида армян, продолжает блокировать границу с РА и своими заявлениями поддерживать преступную политику АР, чему цивилизованный мир стал свидетелем также в дни Апрельской войны.

В свою очередь, Т.Н. Куик поблагодарил Э. Шармазанова за теплый прием и отметил, что Греция также заинтересована в продолжении политики углубления отношений с Арменией на различных уровнях.

Он выразил признательность парламенту РА за принятие резолюции о признании и осуждении геноцида понтийских греков в Османской империи. Говоря об арцахской проблеме, он подчеркнул, что в данном вопросе позиция Греции ясна и неизменна: Афины также видят урегулирование проблемы мирным путем, в рамках МГ ОБСЕ, согласно международным принципам.

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