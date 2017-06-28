Замалчивание правды об убийцах – это тоже поддержка убийц

29.06.2017 11:23:17

Читать иностранных наблюдателей, публикующих свои отчёты о происходящем на Украине, всегда интересно. Видят они по-особенному: наиболее вопиющие события и происшествия, в которых виновен официальный Киев, замечают только тогда, когда их не может не заметить только слепой, зато готовы в электронный микроскоп рассматривать то, что касается его противников. Таким способом они стараются быть непредвзятыми, хотя впечатление от этого создаётся именно самой вопиющей предвзятости, совершенно бессовестного подыгрывания тем, кто пришёл к власти в результате неонацистского переворота в феврале 2014 года и ныне убивает народ Донбасса из всех видов доступного им оружия. Доклад о ситуации с правами человека на Украине 16 февраля – 15 мая 2017 г., подготовленный управлением верховного комиссара ООН по правам человека, – не исключение.

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Не будем сравнивать трёхлетнее содержание под стражей одесситов, выживших в подожжённом неонацистскими боевиками Доме профсоюзов, с пятидневными административными арестами активистов незарегистрированного ни на Украине, ни в России «меджлиса»*. Не будем заострять внимание на том, что жители Крыма, подлежащие призыву в Вооруженные силы РФ, добровольно поменяли гражданство, хотя имели возможность остаться гражданами Украины. Не будем даже рассказывать, чем бы закончился для Рефата Чубарова, Мустафы Джемилёва и их соратников отказ зарегистрировать «меджлис» в соответствии с законодательством любой европейской или американской страны, разрешить деятельность которого в Крыму требует УВКПЧ. Пусть это останется на «непредвзятой» совести «борцов за права человека».

Пусть останется на их совести и «незамеченная» государственная политика Украины по дискриминации русского и русскоязычного населения страны. К двойным стандартам контролёров соблюдения прав человека, взявших под защиту преподавание на украинском языке в Крыму и «не замечающих» законодательных запретов на использование русского языка в образовании, нам не привыкать. Правда, могут возникнуть вопросы у венгров, болгар, словаков, русинской диаспоры, представителей этнических групп которых уголовно преследуют украинские власти. Но ради того, чтобы обелить киевских «своих сукиных сынов» в управлении верховного комиссара ООН по правам человека, поставив им в вину только два случая преследования нацистами цыган, готовы пойти и на такие репутационные издержки.

Члены УВКПЧ радуются, что из 645 уголовных дел по препятствованию деятельности журналистов около половины закрыто на стадии расследования, а до суда дошло лишь 46 дел. При этом «забывают» указать, что почти 43% этих дел всё ещё не доведены до суда. «Не видят» они и системного преследования оппозиционных СМИ и журналистов, увольнения этих людей с работы, арестов, закрытия газет и сайтов.

На совести этих людей останутся и обтекаемые формулировки, исключающие указания, от чьих же рук преимущественно гибли 36 и получали ранения 157 жителей Донбасса в период с 16 февраля по 15 мая 2017 года. Не стремится раскрыть УВКПЧ и правду о том, что регулярно ставит население Донбасса на грань экологической катастрофы, обстреливая пункты водозабора и фильтровальные станции. Не принимают во внимание правозащитники и признания участников событий на майдане о том, что им стреляли в спины с территории, контролируемой «лидерами майдана». Продолжается обвинение в произошедшем исключительно власти, свергнутой неонацистскими боевиками.

Замалчивание правды об убийцах – это тоже поддержка убийц.

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Никто не говорит о том, что святы ополченцы, три года защищающие свои дома, своих родных и близких, которых киевские должностные лица периодически грозят уничтожить, переместить в концентрационные лагеря, посадить в тюрьмы. На гражданской войне святых не бывает, и ожесточённые гибелью родных и близких допускают неправовые методы отношений с пленёнными сотрудниками, чему в докладе ООН уделено очень много внимания.

Но бросается в глаза тот дисбаланс приводимых примеров внесудебных расправ, пыток, убийств, грабежей, мародёрства, похищений людей, который просто не удалось скрыть при составлении доклада. В том числе и в плане наказания за эти преступления. «Нарушения прав человека, совершённые в контексте вооружённого конфликта, который длится уже более трёх лет, остаются в значительной степени нерасследованными, что не позволяет привлечь виновных к ответственности. В результате, такие действия остаются безнаказанными, что может привести к дальнейшим нарушениям», - указывается в докладе. При этом обращается внимание на полное отсутствие прогресса в расследовании событий в одесском Доме профсоюзов, убийств Олега Калашникова и Олеся Бузины. Притом что обвиняемые в последних преступлениях выпущены под залог, а спасшиеся 20 пострадавших одесситов находятся в заключении. Да и само количество примеров преступлений в области прав человека говорит отнюдь не в пользу украинских властей.

Обеспокоенность УВКПЧ вызывает отсутствие расследования гибели 13 милиционеров в период с 18 по 20 февраля 2014 года. Недовольны в ООН тем, что до сих пор не состоялся суд над участниками беспорядков и исполнителями теракта под Верховной радой 31 августа 2015 года.

«Украинские правоохранительные органы и органы безопасности часто отвергают жалобы задержанных лиц на нарушения прав человека. Подобная защитная тактика может привести к системному отказу от надлежащего расследования таких утверждений. Такое отношение в значительной степени способствует формированию недоверия к национальным механизмам возмещения со стороны потерпевших, что побуждает их воздерживаться от подачи жалоб», - отмечается в докладе. При этом указывается, что «УВКПЧ наблюдало за продолжающимся расследованием Генеральной прокуратуры в отношении произвольных задержаний и насильственных исчезновений в помещении Харьковского областного управления СБУ, но не располагает информацией о каком-либо прогрессе по этому делу». То есть фиксируется факт того, что украинская сторона покрывает преступников, совершающих свои злодеяния из «патриотических» побуждений.

* * *

И всё-таки 18-й доклад УВКПЧ о состоянии дел с правами человека на Украине нельзя считать полностью проукраинским. Его огромным плюсом является то, что ООН наконец-то раскрыла истинную сущность Службы безопасности Украины как преступной государственной структуры, системно практикующей произвольные аресты, нечеловеческие пытки, убийства, сексуальное, физическое и психологическое насилие над людьми.

Откровенно гестаповские методы выбивания «признаний» из задержанных, истязания, угрозы расправы над близкими, неоказание медицинской помощи, стрельба в задержанных – вот далеко не полный перечень приёмов сотрудников СБУ. «Несмотря на то, что он получил огнестрельное ранение, медицинскую помощь ему не оказали. Он был доставлен в Мариупольское СБУ, где его допрашивали о военных позициях вооружённых групп [так в докладе называют армию Новороссии]. Его избивали ногами, пока он не упал на землю, после чего ему надели на голову полиэтиленовый пакет и закрепили скотчем, что вызывало удушье. Лица, совершавшие эти действия, угрожали нанести вред его семье, а его самого отправить расчищать минное поле», - приводится в качестве примера в докладе. Следом следует ещё одна история: «В декабре 2016 г. в Золотом-4 был задержан бывший член вооружённой группы. Ему стреляли в ногу, после чего его руки были связаны скотчем, а голова замотана. Пока он лежал на земле, сотрудники ударили его по лицу прикладом пистолета и рассекли губу. Затем его посадили в автомобиль, допрашивали и били руками и ногами. Через несколько часов его привезли в Северодонецкое СБУ, где его подвергли дальнейшему допросу. Следователь представил ему его «показания», заставив подписать, не читая».

Особо много примеров с рассказами о действиях сотрудников Харьковского СБУ. Например: «УВКПЧ проинтервьюировало двух мужчин, задержанных СБУ в апреле 2015 г. по обвинениям, связанным с конфликтом. Один из них был остановлен на дороге неизвестными вооружёнными людьми, которые надели ему наручники, пакет на голову и привезли в Харьковское СБУ. Его допрашивали, требуя признаний в том, что он был членом «харьковских партизан». Его били ногами в живот и наносили удары по голове. Один из офицеров СБУ схватил и скрутил гениталии жертвы. Во время этих пыток, которые продолжались около часа, офицеры постоянно угрожали его семье. Другой мужчина был задержан сотрудниками СБУ в доме своего друга, где его сначала били в пах, а потом начали допрашивать. Сотрудники СБУ надели ему противогаз на голову и закрыли трубку для вдоха/выдоха, чтобы вызвать удушье, угрожая ему дополнительным физическим насилием. Когда сотрудники СБУ пригрозили сообщить адрес его девушки «Правому сектору» запрещённому в России сказав, что они «сделают с ней что угодно», жертва согласилась «сотрудничать» и всё подписать».

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Если эксперты ООН по правам человека и заметили на Украине фашистские методы истязаний, то нацистская идеология «добровольческих» батальонов, превращение этой идеологии в государственную, нацификация законодательства так и остались вне поля их внимания. И, как правильно они пишут, безнаказанность начала проявляться в самых уродливых формах. 19 июня в прямом эфире украинского телевидения «детская писательница» Лариса Ницой набросилась с обвинениями на евреев за то, что они устроили «голодомор» на Украине. «Мы тут в Украине строим украинскую Украину, мы создаём украинскую нацию и, пожалуйста, не путайтесь у нас под ногами со своими списками», - потребовала она от них. Конечно, это не могло войти в доклад управления верховного комиссара ООН по правам человека, но так ли много времени осталось до того, как гестапо-СБУ и Ницой-Гиммлеры, пользуясь попустительством «слабовидящих» ооновских правозащитников, возобновят газовые камеры и лагеря смерти?

Александр Москаль

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