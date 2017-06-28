Михаил Погребинский: Денисенко вовсю использует силовое давление на УПЦ МП

29.06.2017 11:16:18

«Киевский патриархат» возобновил свое «активное взаимодействие» с националистическими группировками, подписав соглашения о сотрудничестве с «Правым сектором» (запрещен в России. – ред) и Народным рухом Украины (НРУ), сообщает РИА Новости.

Договор с «Правым сектором» УПЦ КП заключила еще в начале мая. Но сам текст документа появился в сети только сейчас.

«Стороны осуществляют сотрудничество, исходя из общих задач христианского и морального мировоззрения национализма — православного христианства», — заявляют радикалы и раскольники.

«Стратегическим направлением» деятельности двух организаций является «создание Украинской Независимой Соборной Державы и Единой Поместной Церкви в ней». Если добавить еще пункт про охрану историко-культурного наследия (храмов), то все становится донельзя предсказуемым.

«Правый сектор» – это такая разветвленная организация, которая существует во всех областях Украины. Они легко мобилизуются, поэтому чему тут удивляться. Тем более, что у этих организаций есть потребность кормить своих активистов, финансово их поддерживать. А там где есть хоть малейшая возможность что-то заработать, они, конечно, будут в первых рядах», — отмечает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Бойцы этой организации были в первых рядах при атаках на храмы в Тернопольской, Одесской, Ровненской, Луганской областях. Особенно нашумевшими стали случаи нападений на храмы в селах Катериновка и Птичья.

«Финансовый вопрос очень важен. Для очень многих этих людей никакого значения не имеет на кого наезжать. Есть возможность заработать — они будут наезжать», — поясняет политолог.

Националисты никогда не скрывали, кому помогают в «передаче» храмов Московского Патриархата. Более того, в ряде случаев они даже анонсируют предстоящие акции.

«Если власть не разрешит служить (УПЦ КП — РИА Новости.) то община займет храм, потому что это ее церковь», — заявлял в 2015 году перед захватом храма в селе Колосовая руководитель тернопольской ячейки «Правого сектора» Василий Лабайчук.

«Мы приезжаем повсюду, где новообразованные общины Киевского патриархата», — добавил он.

С 2014 года таким путем — с помощью тех или иных группировок — «Киевский патриархат» приобрел более 40 храмов. С точки зрения статистики, на общую картину это мало повлияло — УПЦ МП принадлежат 12653 прихода, а раскольникам — 5264. Но кто даст гарантии, что после договоренностей с радикалами сохранится статус-кво?

«Есть общий тренд — пользоваться случаем. А пока во власти доминирует настроение антироссийское, общественные, политические и религиозные организации пытаются максимально использовать это в своих целях», — считает Погребинский.

Сейчас у «Киевского патриархата», заметил эксперт, настолько развязаны руки, что никто не может помешать нападениям на храмы. Глава УПЦ КП Филарет Денисенко вовсю использует силовое давление на УПЦ МП, чтобы «отжать следующий приход».

«Они практически с самого времени своего появления в 1992 году сотрудничают с такими радикальными силами. Достаточно вспомнить такую организацию как "Чин святителя Илариона", которая существовала тогда при так называемом Киевском патриархате и которой Филарет оказывал покровительство, в том числе материальное. Оно выражалось в том, что через него к ним попадала какая-то "гуманитарная помощь" в виде, например, военной формы», — рассказывает церковный историк Владислав Петрушко.

Уже в те годы боевики принимали участие в захватах храмов. Ярким примером стала бойня на Софийской площади Киева в 1995 году, когда «филаретовцы» решили проникнуть в Софийский собор.

«Это давняя традиция. Перейдя, пусть из конъюктурных соображений, на позицию национализма Филарет, чтобы сохранить свое положение, был вынужден сотрудничать с такими элементами, с таким сбродом. Я не думаю, что сам он по убеждениям является националистом», — рассказывает историк.

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