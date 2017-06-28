Взял паспорт и военный билет: чьего разведчика задержали ВС Украины

28.06.2017 18:07:49

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

На Донбассе в очередной раз задержали "диверсанта", которого Киев пытается выдать за российского разведчика. Молодой человек Виктор Агеев якобы пошел на задание с российским военным билетом, а теперь дает показания в СБУ. Получится ли у 22-летнего сторонника ЛНР вернуться домой и что из этой истории сможет выжать Украина, «МК» выяснил у экспертов.

В Минобороны Украины утверждают, что их военным удалось разгромить отряд разведчиков ЛНР, в частности убить их командира и снайпера, а еще четырех человек взять в плен. Одним из захваченных, по версии Киева, оказался 22-летний россиянин Виктор Агеев, который отслужил в армии в 2016 году, а в 2017-м поехал добровольцем на Донбасс, где стал пулеметчиком. В свою очередь, мать россиянина сообщила русской службе BBC, что он служит по контракту в Ростовской области, а один из его приятелей сказал, что тот получает хорошие деньги на Донбассе.

Тем не менее, Минобороны России отвергает все обвинения. В ведомстве настаивают, что вообще не знают о его местонахождении после окончания срочной службы, тем более он никогда не был российским контрактником.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко подтвердил информацию о боестолкновении вблизи линии соприкосновения с Украиной. Правда, он описывает ситуацию как нападение украинских диверсантов на ополченцев, которые 24 июня несли еду своим товарищам на линии фронта. В Луганске считают, что милиционеров, погибших в бою с украинцами, пытали перед смертью, а выживших заставляют оговорить себя.

Это не первая подобная история за время войны на Донбассе. Например, в середине мая 2015 года в Луганской области украинские солдаты взяли в плен россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, воевавших в рядах Народной милиции ЛНР. Киевские спецы сразу же выбили из них признание в том, что на самом деле они являются офицерами ГРУ, что, в свою очередь, вылилось в затяжной процесс их освобождения, который завершился обменом на депутата Верховной рады Надежду Савченко. К тому моменту украинку уже успели приговорить в России к 22 годам заключения по обвинению в причастности к убийству журналистов ВГТРК. Кстати, по словам уполномоченного по правам человека на Украине Валерии Лутковской, сегодня в России остаются 17 так называемых «политзаключенных», чья судьба схожа с Савченко.

К тому же в последнее время не лучшим образом складывается и дипломатическая обстановку вокруг конфликта на Донбассе. В частности, президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что считает Россию агрессором в этой войне, а глава Госдепа США Рекс Тиллерсон предлагает рассмотреть возможность прямых переговоров между Москвой и Киевом без участия ДНР и ЛНР. Как в этих условиях сложится судьба Агеева и сможет ли его пленение каким-то образом повлиять на переговорный процесс в целом, «МК» узнал у экспертов:

Константин ЗАТУЛИН, глава Института стран СНГ:

- Очень странные обстоятельства этого задержания. Получается, что молодой человек, объявленный страшным российским разведчиком, взял с собой паспорт и военный билет. При этом вполне может быть, что Агеев действительно может быть гражданином России, так как ни для кого не секрет, что на территории ДНР и ЛНР есть наши добровольцы. Украина использует каждый подобный случай, чтобы добиться от Запада поставок летального военного вооружения, чтобы развязать чуть ли ни Третью мировую войну. И хотя я не верю, что Киев в этом направлении ждет какой-то успех, всем подобным попыткам нужно давать адекватный отпор.

Долгое время в российском обществе, в том числе правящих кругах была надежда на то, что конфликт начнет зарубцовываться. Однако украинские политики руководствуются своими личными интересами, поэтому им нужно не мирное возвращение Донбасса, а аналог «хорватской операции». Но Россия - это не Югославия, она способна ответить так, что мало никому не покажется. Что касается судьбы конкретно Агеева, то нужно найти кого-то, на кого его можно обменять. У Москвы нет с этим никаких проблем.

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