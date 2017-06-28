Украина пугает россиян больше ИГИЛ*

28.06.2017 18:02:46

Сообщения о недружественных действиях США и Украины по отношению к России формируют негативный информационный фон и соответствующее отношение у россиян, пояснил газете ВЗГЛЯД директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя данные недавнего опроса. Более трети респондентов опасаются военного нападения на Россию. Главными угрозами называют США и Украину, которые заметно обошли даже ИГИЛ*.

Более трети россиян (38%) считают реальной угрозу военного нападения на Россию. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Мы ошеломлены уровнем раскола и неприязни в отношениях с Украиной»

Еще 53% опрошенных не видят военной угрозы.

Среди тех, кто опасается агрессии против страны, потенциальными источниками угрозы называют: США (63%) и Украину (31%). Также в списке возможных агрессоров указан блок НАТО (7%), Китай (5%), Великобритания, «Исламское государство*» (по 4%), Сирия и Германия (по 3%).

Китай большая часть опрошенных рассматривают как главного союзника России (от которого можно ждать помощи в сложной ситуации, в том числе в случае военного нападения). О поддержке со стороны Китая заявили 41% опрошенных, еще 25% уверены в поддержке Белоруссии, и 18% – Казахстана. Немногие, таких лишь 2%, ожидают помощи от Украины и США. Кроме того, 10% опрошенных заявляют, что ждать поддержки России не от кого.

Опрос проходил 16–17 июня среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Опасения формируются из-за негативного информационного фона

Мнение о реальной военной угрозе у россиян формируется «благодаря негативному информационному фону», пояснил в беседе с газетой ВЗГЛЯД директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Именно в связи этим фоном россияне видят США и Украину в качестве главных источников угроз, полагает собеседник. «Какие новости мы получаем от Украины, какие от США – в основном негативные», – констатировал Федоров.

Что касается отношения россиян к боевикам в Сирии, «ИГИЛ* на последнем издыхании. Добивают его сейчас. Через несколько месяцев эта проблема будет решена», – полагает Федоров. Он напомнил, что наши летчики наносят авиаудары по боевикам в Сирии уже второй год.

Надежды россиян на поддержку Китая также оправданны, поскольку «с Китаем у нас стратегическое партнерство», резюмировал глава ВЦИОМ.

Военная угроза преувеличена, но недоверие оправданно

Зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев считает оправданным беспокойство, проявленное опрошенными россиянами.

«Мы чуть ли не ежедневно сталкиваемся со свидетельствами агрессивной политики, попыткой каким-то образом ущемить интересы России, объявить Россию главной угрозой для себя», – заметил депутат в комментарии газете ВЗГЛЯД. В России не могли не учесть риторику Вашингтона, который, особенно в президентство Барака Обамы, регулярно включал Россию в списки главных угроз – наряду с ИГИЛ и лихорадкой Эбола. Администрация Дональда Трампа, увы, поддержала эту тенденцию: в начале июня вице-президент США Майк Пенс призвал НАТО давать ответ России, Ирану и международному терроризму (Россия, заметим, вновь на первом месте).

При этом опасения военного нападения не имеют оснований, подчеркивает депутат Валеев. «При трезвой оценке и в Штатах, и в России понимают губительность прямого военного столкновения с учетом имеющихся арсеналов ядерного оружия», – указал собеседник.

«Видите ли, угроза ядерной войны, никуда, к сожалению, не исчезла», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД заместитель секретаря Общественной палаты, бывший замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе. «Надо работать с правительством Соединенных Штатов, чтобы как можно больше нейтрализовать эту угрозу. Надо наладить нормальные отношения по всему кругу вопросов, а это очень много проблем, которые разделяют наши страны – практически вся международная повестка дня», – добавил бывший замгенсека ООН.

Россиян пугает непредсказуемость Киева

«Что касается Украины, то мы постоянно слышим угрозы от высокопоставленных лиц этой страны, – подчеркнул депутат Валеев. – То они Черноморский флот готовы потопить, то организовать военное нападение, уничтожить Россию». Естественно, что создан негативный фон.

«Когда бесконечная война идет на Украине, когда все время стреляют, если вы слышали тем более их заявления, конечно, вывод напрашивается, что они – это непосредственная угроза», – указывает Сергей Орджоникидзе.

Киевский режим – «непредсказуемый», – отмечает собеседник. «То они стреляют, то они мирятся, то говорят, что они бы выполнили Минские соглашения, но вот Москва не хочет». По его мнению, в условиях нестабильности, которая наблюдается на Украине, нельзя сбрасывать со счетов угрозу, что Киев пойдет на какую-то военную авантюру.

С учетом существующей на Украине нестабильности есть определенная вероятность каких-то эксцессов, указывает депутат Эрнест Валеев. Однако, по его мнению, разум должен возобладать: «Любой трезвомыслящий человек должен понимать, что при такой разнице весовых категорий вряд ли прямое военное столкновение сегодня выгодно Украине».

Фактор личных впечатлений

От Украины не только исходит воинственная риторика, но там «происходят постоянные убийства, нападения, атаки и так далее», указал в комментарии газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Многие могли столкнуться с «живыми примерами», например беженцами с Украины на территории России – в их городе, на их улице, на работе и т. д., и понимают, насколько острая проблема, добавил он.

Да и в целом мы «ошеломлены уровнем раскола и неприязни, который демонстрируется в семейных, родственных отношениях. Сегодня на Украине очень сложно выражать свое мнение открыто, многие родственные связи оказались прерваны», подчеркнул Затулин.

Угроза ИГИЛ воспринимается как «слишком далекая»

Что же касается оценки угрозы «Исламского государства» в опросе, то депутат Валеев считает, что абсолютное большинство россиян недооценивает ИГИЛ. «Возможно, это связано с тем, что граждане нашей страны, к счастью, достаточно слабо на себе ощущают отголоски этой террористической войны», – отметил Валеев.

«К счастью, сегодня ФСБ пресекает почти вдвое больше готовящихся терактов по сравнению с тем, что в итоге им удается совершить. И такая ситуация, видимо, формирует у граждан России ощущение, что ИГИЛ – это где-то далеко, это не так ощутимо, не так реальна угроза», – полагает депутат. Он также указал, что «Исламское государство» угрожает именно терактами, и, какими бы серьезными они не были, это воспринимается как меньшая опасность, чем возможная прямая военная атака на страну.

«ИГ*, конечно, несправедливо так глубоко отодвинуто», – соглашается Константин Затулин. Основная причина этого в том, что люди полагают – «ИГ отделено от нас горами, долами и реками. События там происходят на территории, которая для многих не близка, незнакома и кажется запредельно далекой», – указал собеседник. Однако если бы респондентов спросили, опасаются ли они террористических угроз, доля ИГ была бы существенно иной, добавил парламентарий.

Пацифистский подход был бы неосмотрительным

Что касается борьбы с навязыванием страхов, «демонстрация собственных возможностей, мощи, уровня нынешних вооруженных сил является главной прививкой от страха», считает Затулин. Кроме того, не менее важную роль здесь играет понимание того, что Россия является ядерной державой, добавил он.

«Пацифистская пропаганда была бы в этой ситуации очень неуместна», – уверен Затулин. Недооценка угроз привела в свое время ко Второй мировой войне, напомнил собеседник.

Мы в начале 90-х годов пытались объяснить всем и каждому, что у нас вообще нет противников, под этим девизом даже разрабатывалась доктрина национальной безопасности при Борисе Ельцине.

«Но если у России нет противников, то тогда не нужна ни армия, ни вооруженные силы, ничего подобного», – подчеркнул Затулин. По его мнению, «мы, напротив, должны разумно и спокойно оценивать сегодняшнюю ситуацию, не впадая в панику, и при этом понимать, что угрозы существуют – угрозы в основном локального свойства, но они очень болезненны, та же Украина», резюмировал депутат. Марина Балтачева, Никита Коваленко Источник

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