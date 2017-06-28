Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 14:49:45
- Главы МВД стран СНГ обсудили с президентом Таджикистана борьбу с терроризмом и наркотиками далее »
- 14:39:48
- Сейм Литвы вновь собрался признавать Компартию преступной организацией далее »
- 13:55:31
- Володин: списание долгов Киргизии направлено на развитие отношений далее »
- 13:53:01
- Минобороны опровергло захват российского военного в ЛНР далее »
- 11:49:17
- На Украине пленного военнослужащего объявили российским контрактником далее »
- 13:21:24
- Киев раскрыл суть «формулы Макрона» по Донбассу далее »
- 13:19:07
- Правительство Армении видит толк в ЕАЭС далее »
- 13:17:18
- Молдавия обещает выплачивать пенсии приднестровцам далее »
- 13:13:32
- Путин: стратегическое партнерство России и Таджикистана будет плодотворно развиваться далее »
- 10:59:32
- В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб представитель Минобороны далее »
-
Украина на коленях далее »
-
Госдума одобрила законопроект о курортном сборе в первом чтении далее »
-
В центре событий с Анной Прохоровой далее »
-
Битва за Балканы. Право голоса далее »
-
Славянский мир под прицелом. далее »
-
Говорит Грузинский Народ! далее »
-
60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »
Рубрика / Политика
Сейм Литвы вновь собрался признавать Компартию преступной организацией
|28.06.2017 14:39:48
Сейм Литвы принял резолюцию с призывом к правительству как можно скорее разработать законопроект по признанию Коммунистической партии Литвы (КПЛ) преступной организацией. Об этом сообщает Delfi.
Резолюцию поддержали 53 депутата, воздержались 24. В ней говорится, что деятельность КПЛ имеет «признаки преступной деятельности». Принятие документа инициировано депутатами от «Союза Отечества — Христианских демократов Литвы».
«В этой резолюции решается проблема оценки преступной деятельности КПЛ как юридического лица, а вопрос об уголовной ответственности конкретных лиц, совершавших преступления оккупационного режима или участвовавших в них, решается ныне действующим законодательством, реализующим уголовную ответственность», — говорится в тексте.
Отметим, что в июне 2016 года Сейм Литвы отклонил проект резолюции с требованием признать КПЛ преступной организацией и исполнительницей геноцида литовского народа. КПЛ правила в Литовской ССР с 1940-го по 1991 год. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте состояла в Компартии с 1983 года. После распада СССР руководство партии эмигрировало.
В январе 1994 года первый секретарь Центрального комитета КПЛ Миколас Бурокявичюс был похищен в Белоруссии литовскими спецслужбами и вывезен в Литву, в 1999 году его приговорили к 12 годам лишения свободы. Сейчас руководство КПЛ в Литве находится в подполье, а деятельность партии в стране запрещена.