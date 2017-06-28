Сейм Литвы вновь собрался признавать Компартию преступной организацией

28.06.2017 14:39:48

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом к правительству как можно скорее разработать законопроект по признанию Коммунистической партии Литвы (КПЛ) преступной организацией. Об этом сообщает Delfi.

Резолюцию поддержали 53 депутата, воздержались 24. В ней говорится, что деятельность КПЛ имеет «признаки преступной деятельности». Принятие документа инициировано депутатами от «Союза Отечества — Христианских демократов Литвы».

«В этой резолюции решается проблема оценки преступной деятельности КПЛ как юридического лица, а вопрос об уголовной ответственности конкретных лиц, совершавших преступления оккупационного режима или участвовавших в них, решается ныне действующим законодательством, реализующим уголовную ответственность», — говорится в тексте.

Отметим, что в июне 2016 года Сейм Литвы отклонил проект резолюции с требованием признать КПЛ преступной организацией и исполнительницей геноцида литовского народа. КПЛ правила в Литовской ССР с 1940-го по 1991 год. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте состояла в Компартии с 1983 года. После распада СССР руководство партии эмигрировало.

В январе 1994 года первый секретарь Центрального комитета КПЛ Миколас Бурокявичюс был похищен в Белоруссии литовскими спецслужбами и вывезен в Литву, в 1999 году его приговорили к 12 годам лишения свободы. Сейчас руководство КПЛ в Литве находится в подполье, а деятельность партии в стране запрещена.

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