Улучшим закон о гражданстве! далее »
28.06.2017
- 14:49:45
- Главы МВД стран СНГ обсудили с президентом Таджикистана борьбу с терроризмом и наркотиками далее »
- 14:39:48
- Сейм Литвы вновь собрался признавать Компартию преступной организацией далее »
- 13:55:31
- Володин: списание долгов Киргизии направлено на развитие отношений далее »
- 13:53:01
- Минобороны опровергло захват российского военного в ЛНР далее »
- 11:49:17
- На Украине пленного военнослужащего объявили российским контрактником далее »
- 13:21:24
- Киев раскрыл суть «формулы Макрона» по Донбассу далее »
- 13:19:07
- Правительство Армении видит толк в ЕАЭС далее »
- 13:17:18
- Молдавия обещает выплачивать пенсии приднестровцам далее »
- 13:13:32
- Путин: стратегическое партнерство России и Таджикистана будет плодотворно развиваться далее »
- 10:59:32
- В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб представитель Минобороны далее »
-
Украина на коленях далее »
-
Госдума одобрила законопроект о курортном сборе в первом чтении далее »
-
В центре событий с Анной Прохоровой далее »
-
Битва за Балканы. Право голоса далее »
-
Славянский мир под прицелом. далее »
-
Говорит Грузинский Народ! далее »
-
60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »
Детали
Володин: списание долгов Киргизии направлено на развитие отношений
|28.06.2017 13:55:31
Списание Россией долгов Киргизии является правильным решением. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Киргизии Чыныбаем Турсунбековым.
Как отметил Володин, в Госдуме поддерживают подобное решение президента.
«Списание долгов — это решение правильное, потому что оно направлено на стратегическое партнерство и развитие отношений», — сказал спикер Госдумы.
Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что Россия списала все долги Киргизии.