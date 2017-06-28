Володин: списание долгов Киргизии направлено на развитие отношений

28.06.2017 13:55:31

Списание Россией долгов Киргизии является правильным решением. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Киргизии Чыныбаем Турсунбековым.

Как отметил Володин, в Госдуме поддерживают подобное решение президента.

«Списание долгов — это решение правильное, потому что оно направлено на стратегическое партнерство и развитие отношений», — сказал спикер Госдумы.

Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что Россия списала все долги Киргизии.

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