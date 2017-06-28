Минобороны опровергло захват российского военного в ЛНР

28.06.2017 13:53:01

В Министерстве обороны РФ опровергли информацию о том, что в Луганской области украинские силовики взяли в плен российского военнослужащего Виктора Агеева, сообщает «Интерфакс».

«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас», — говорится в сообщении Минобороны.

«Информация о поступлении Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов», — пояснили в ведомстве.

Ранее русская служба BBC сообщила, что 22-летний российский военный разведчик Виктор Агеев попал в плен под Луганском в ходе боев с участием бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР).

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