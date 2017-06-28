На что рассчитывает Бэсеску в Молдове?

28.06.2017 12:21:49

На прошедшем в воскресенье съезде основанной Анатолом Шалару Партии национального единства, экс-президент Румынии Траян Бэсеску был избран её председателем. Пока – почётным.

Планируется, что со временем станет и полноценным, но для этого Бэсеску должен выиграть судебные споры и вернуть себе молдавское гражданство. Впрочем, эксперты предполагают и другой вариант развития событий: Траян Бэсеску так и остаётся почётным председателем ПНЕ, а ближе к парламентским выборам в эту унионистскую партию “десантируется” бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе, который сейчас пытается разрулить ситуацию со смешанной избирательной системой в Венецианской комиссии. Благодаря “харизме” Бэсеску и авторитету Тэнасе среди праворадикалов, ПНЕ окончательно вытесняет либералов из её политической ниши и становится главной радикальной силой «правого» толка в стране.

Молдавский проект Траяна Бэсеску

Перед первым конгрессом своей новой унионистской Партии национального единства её основатель – экс-министр обороны и бывший первый вице-председатель Либеральной партии Анатол Шалару пытался интриговать. “Съезд преподнесёт множество сюрпризов и разъяснений”, - заявил он.

Однако особой интриги не получилось: то, что этот унионистский проект в Молдове создаётся под Траяна Бэсеску, было очевидным ещё полгода назад. Когда в январе этого года Анатол Шалару, только за месяц до этого заявлявший, что ни за что не уйдёт из ЛП, даже если его станут выгонять (“Я - её основатель, и я был её первым председателем!”), вдруг ушёл от либералов, объявил о “рестарте” движения за национальное освобождение и формировании инициативной группы, которая займётся созданием новой унионистской партии в Молдове. Перед этим он несколько раз ездил в Бухарест на консультации к Траяну Бэсеску.

“Новость-бомба из Молдовы: Бэсеску обсуждает вопрос создания новой партии в Кишинёве”, - такими заголовками тогда пестрели румынские информационные издания. А молдавские эксперты прямо говорили: Траян Бэсеску, у которого не получился политический рестарт на родине и который едва попал в Сенат своей страны после парламентских выборов 11 декабря 2016 г., пытается использовать Молдову в качестве плацдарма для своего возвращения в политику. И Анатол Шалару – часть этого политического проекта, один из “офицеров”-распорядителей, как назвал его тогда политический аналитик Корнелиу Чуря.

Судя по всему, командой экс-президента Румынии и его молдавскими партнёрами прорабатывалось несколько сценариев. Первым был переворот в Либеральной партии. Потому-то Шалару – тогда ещё первый вице-председатель ЛП, так и активизировался в декабре 2016 г. - требовал провести “политический” аудит в Либеральной партии после провала кандидата от ЛП на президентских выборах, прямым текстом заявлял, что Михаю Гимпу пора на свалку и бил себя в грудь: “Я не уйду из Либеральной партии, даже если меня из неё выгонят!”.

Однако осуществить переворот и переподчинить ЛП группе Шалару не удалось. Пришлось переходить к плану “Б” – громко хлопнуть дверью и объявить о создании в Молдове новой партии унионистского толка. Но начинать с нуля за полтора года до парламентских выборов значило не успеть организоваться к началу новой избирательной кампании. Поэтому Анатол Шалару принялся активно зондировать почву. У него состоялись консультации с партией “Правые” (“Dreapta”) Анны Гуцу и Либерал-реформаторской партией.

Какое предложение было сделано Анне Гуцу – даме чрезвычайно активной и амбициозной, история умалчивает. Но, забыв о принципиальном конфликте с Анатолом Шалару, который обвинял Гуцу в клевете и требовал от неё в качестве компенсации морального ущерба 250 тыс. леев, она отдала бывшему коллеге по Либеральной партии свою партию “Dreapta” для реализации нового политического проекта. На внеочередном конгрессе политформирования, который состоялся 11 июня, партия “Правые” изменила название на “Партию национального единства” и сменила руководство.

Впрочем, в накладе Анна Гуцу не осталась: в ходе нынешнего, воскресного съезда ПНЕ пост председателя партии остался вакантным, Траян Бэсеску был избран почётным председателем, Анна Гуцу осталась первым заместителем председателя, а молдавский унионист, депутат румынского парламента Константин Кодряну стал вице-председателем.

Станет ли Александр Тэнасе вторым Николаем Алексеем?

Мнения экспертов расходятся по поводу того, кто писал сценарий для политического проекта Шалару-Бэсеску, и не подкорректировали ли его определённые лица в Молдове.

По одной версии, изначальный сценарий писался командой Бэсеску и его молдавскими партнёрами и был рассчитан на действующую в Молдове избирательную систему. Однако среднесрочные планы экс-президента Румынии были нарушены. С одной стороны, их нарушил Президент РМ Игорь Додон, который в первых числах наступившего 2017 г. подписал указ о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства. С другой стороны, им мешает намерение демократов и социалистов изменить избирательную систему с пропорциональной на смешанную. Недаром в ходе съезда, состоявшегося 25 июня, Анатол Шалару не раз повторял, что основанная им партия выступает против любых изменений избирательной системы.

“Господин Бэсеску – очень опытный и хитрый политик, которому палец в рот не клади - откусить может. Его включение в молдавскую политику в роли центра притяжения для многочисленных общественных и политических прорумынских организаций Республики Молдова – интересный ход, но изменение избирательной системы может свести этот ход на нет”, - считает политический аналитик Игорь Боцан.

Из-за всего этого полноценно разыграть “бессарабскую” карту, возглавить созданную под него ПНЕ и выступить в роли этакой политической мессии для молдавских сторонников унионизма под лозунгом “Я отведу вас в Европу через объединение с Румынией”, а для румынских избирателей – “Я воплощу в жизнь вашу мечту о великой Румынии” Траян Бэсеску пока не может. Теоретически у него есть шанс стать полноценным председателем Партии национального единства. Как было объявлено на съезде, пост председателя остаётся вакантным до тех пор, пока Траяну Бэсеску не вернут молдавского гражданства. Но не факт, что вернут.

“Я не вижу желания властей сделать Бэсеску гражданином Молдовы. Думаю, что, как активный политический игрок он неудобен для большинства наших политиков, и здесь он им не нужен”, - заявил noi.md политический аналитик Виталий Андриевский.

А политолог и депутат Богдан Цырдя не исключает, что сценарий политического проекта Шалару-Бэсеску либо изначально писался не только в Румынии, но и в Молдове, либо его потом подкорректировали определённые влиятельные лица в Кишинёве.

“Ещё полгода назад, когда Анатол Шалару объявил о намерении создать новую унионистскую партию, говорили о том, что за его спиной стоят мощные группы интересов из Румынии – как политические круги, так и бизнес-группы. Прежде, чем уйти от либералов, Шалару тесно контактировал с партией Бэсеску и румынскими ультраправыми. С другой стороны, ходят слухи, что за политическим проектом Шалару стоит и руководство Демократической партии Молдовы”, - говорит Богдан Цырдя.

О том, что политический проект Анатола Шалару координируется руководством ДПМ, на днях заявил и лидер движения “Антимафия” Сержиу Мокану, который призвал Траяна Бэсеску отказаться от должности почётного председателя ПНЕ и не участвовать “в этом фарсе”.

По мнению Богдана Цырди, демократы, негласно способствуя раскручиванию политического проекта Шалару-Бэсеску, готовят себе новых союзников на поствыборный период вместо переживающих “синдром ХДНП” либералов. Не исключено, что ближе к парламентским выборам в проект Бэсеску-Шалару будет “парашютирован” бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе. Как в своё время в ХДНП для усиления её электоральных шансов на парламентских выборах-2001 был делегирован весьма популярный в то время борец с коррупцией, директор Департамента по борьбе с организованной преступностью генерал Николай Алексей, которого ещё называли “электоральным локомотивом” ХДНП.

“Учитывая популярность Бэсеску и авторитет Тэнасе у молдавского праворадикального электората, который весьма благодарен бывшему председателю КС за решение о румынском языке, учитывая деморализацию «правого» электората и отсутствие в этом сегменте полноценных лидеров, у Партии национального единства появляются неплохие электоральные шансы, - считает Богдан Цырдя. – Как результат после парламентских выборов у ДПМ будут, как минимум, две партии, которые она использует в качестве политических партнёров для создания очередной “проевропейской” коалиции. Это - Партия национального единства Шалару-Бэсеску и полиформирование Майи Санду, на которую – хочет она того или нет, надавит Госдеп”.

“Харизма” Бэсеску и парламентские перспективы ПНЕ

В экспертном сообществе по-разному оценивают электоральные шансы политического проекта Шалару-Бэсеску. Сами “отцы-основатели” настроены не просто пройти в будущий парламент, а победить на выборах-2018 с помощью “харизмы” бывшего президента Румынии.

Игорь Боцан говорит, что главная роль Траяна Бэсеску в проекте под названием “Партия национального единства” – стать центром притяжения для многочисленных общественных и политических прорумынских организаций, действующих в Молдове.

“И, с их точки зрения, это разумно, т.к. именно Бэсеску, будучи президентом Румынии, возобновил предоставление румынского гражданства для молдавских граждан. По некоторым подсчётам за этот период румынское гражданство получило не менее 300 тыс. граждан РМ, так что его популярность у определённой части «правого» электората Молдовы довольно велика”, - говорит эксперт.

По мнению Игоря Боцана, у ПНЕ с помощью Траяна Бэсеску есть все шансы занять освобождающуюся нишу главной унионистской партии в нашей стране. “У либералов была одна, поначалу достаточно яркая символическая фигура – Дорин Киртоакэ, с которым Траян Бэсеску, кстати, был в очень хороших и даже, можно сказать, родственных отношениях. Киртоакэ был свидетелем на свадьбе дочери Бэсеску. Но теперь понятно, что акценты сместились и сместились безвозвратно. Вряд ли у Киртоакэ получится, как у барона Мюнхгаузена, вытянуть себя за волосы из того болота, в котором он оказался. Поэтому пути Бэсеску и либералов разошлись, теперь он - в другом политическом проекте, у которого есть все шансы стать главной унионистской партией Молдовы”.

Что же касается электоральных шансов ПНЕ, то, как говорит Игорь Боцан, лучший результат, который получали молдавские унионисты до сих пор - это 15%. Максимальный показатель, на который они могут рассчитывать - 20%, “но не факт, что они все эти голоса соберут”.

Игорь Боцан считает, что в случае сохранения нынешней избирательной системы у партии Шалару-Бэсеску есть все шансы пройти в будущий парламент, а вот в случае её изменения проходные шансы ПНЕ резко снизятся. “Привлечение Траяна Бэсеску – это, конечно, интересный и в определённой мере оправданный ход, но в случае изменения избирательной системы он может и не помочь”, - полагает эксперт.

Виталий Андриевский говорит, что электоральное будущее Партии национального единства во многом зависит от того, вернут Траяну Бэсеску молдавское гражданство или нет.

“У этой партии нет сильного лидера. Шалару не тянет. Бэсеску – да, мог бы потянуть, но я не думаю, что ему вернут молдавское гражданство. Он здесь в качестве активного политика не нужен, а почётный председатель партии - это не должность, это просто новость. Бэсеску не может сюда приезжать в ходе предвыборной кампании, не может агитировать, т.к. является гражданином другой страны. Думаю, что это назначение больше сделано для сбора средств для данного политического проекта - например, в Румынии. Не думаю, что участие Траяна Бэсеску в качестве почётного председателя Партии национального единства вдруг поднимет рейтинги ПНЕ до проходного уровня. А если будет смешанная система, это ещё более затруднит проходные перспективы партии Шалару-Бэсеску. И даже если участие экс-президента Румынии в Партии национального единства притянет к ней ряд унионистских формирований с рейтингами 1-2%, а то и меньше. Их слияние вряд ли даст эффект синергии”, - уверен Виталий Андриевский.

Не нужен молдавским властям Траян Бэсеску как сильный лидер, по мнению эксперта, и по другой причине – он может подтянуть рейтинги не только ПНЕ, но и Майи Санду. “Партия Шалару может объединиться с Санду в предвыборный блок, а это уже 35-40%”, - говорит Андриевский.

А у политолога Богдана Цырди противоположное мнение. Тот факт, что Траян Бэсеску получил определённый статус - пусть и неформального лидера в партии Анатола Шалару, по его словам, “очень сильно катализирует праворадикальный сегмент молдавской политики”.

“Сегодня опросы говорят о том, что ёмкость данного сегмента составляет примерно 20-22%. Сам Шалару не тянет на роль лидера, но такие кадровые приобретения как Траян Бэсеску и, не исключено, Александр Тэнасе, могут существенно повысить шансы ПНЕ на парламентских выборах, - говорит Богдан Цырдя. - Сегодня «правый» фланг молдавской политики деморализован. Либеральная партия – уже политический труп, у Гимпу рейтинг составляет 1%. Платформа DA дискредитировала себя. Весь электорат этого сегмента в отсутствие альтернативы эмигрировал к Майе Санду. Но у Санду нет харизмы, это “надая” политическая фигура. В этой ситуации у партии Шалару, даже несмотря на всю его подпорченную репутацию и на все слухи о том, кто стоит за его спиной, есть все шансы с помощью Бэсеску хорошо раскрутиться, перетянуть на себя прорумынские электорат и НПО, определённую румынскую и прорумынскую прессу. В итоге официальному Бухаресту просто некуда будет деваться – последует распоряжение Департаменту по связям с румынской диаспорой и прочим источникам финансирования оказывать всяческое содействие партии Шалару-Бэсеску. Как это было в 2007 г., когда пришлось поддерживать Дорина Киртоакэ, или в 2009-2010 г., когда Бухаресту пришлось поддерживать Либеральную партию”.

Прогноз от Богдана Цырди: даже в случае изменения избирательной системы Партия национального единства пройдёт в будущий парламент. По партийным спискам политформирование Шалару-Бэсеску может получить примерно 5-7 мест, по одномандатным округам – ещё 2-3 места. В итоге у ПНЕ может быть 7-10 мандатов в будущем законодательном органе. Ну а после выборов ДПМ вместе с ПНЕ и PAS Майи Санду могут создать очередную “проевропейскую” коалицию. Партия национального единства в этом альянсе заменит Либеральную партию, а PAS – Либерально-демократическую.

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