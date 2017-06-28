Нелепая шутка или демонстрация силы?

28.06.2017 12:08:30

Не знающая устали в борьбе со строительством православных храмов в новых районах Москвы «навальная гвардия» на днях выдвинула инициативу, которую можно было бы расценить как злую, легковесную шутку, если бы эта гротескная (и по форме и по содержанию) затея не претендовала на реальное воплощение в жизнь. Не гнушаясь недоброй народной молвой, на месте запланированного строительства храма в Лосиноостровском районе, где на данный момент установлен поклонный крест, товарищи храмоборцы предложили установить статую лосю.

Нет, это не розыгрыш! Это ‑ глумливый неоязыческий манифест, своего рода демонстрация силы, игнорирующей волю многих тысяч православных москвичей, для которых строительство нового храма не просто возведение «культовых стен», но видимое, осязаемое пробуждение сформированного Православием русского национального самосознания. Ведь нет более антирусского явления, чем неоязычество, уже явившего свои горькие плоды на «незалежной». В его основе всегда ‑ принцип разделения на «своих» и «чужих»: на «древлян», «полян», «украинцев» и «москалей» и т.п. Отсюда такая неукротимая вражда именно к Церкви, создавшей единый русский народ Великой, Малой и Белой Руси.

Увы, часть ответственности за сложившуюся ситуацию лежит и на городских властях, пошедших на уступки антироссийским силам и фактически сдавших строительство храмов в нескольких столичных районах. Несомненно, подобные компромиссы только разжигают аппетиты тех, кто культивирует разрушение. Расценивая подобную уступчивость как политическую слабость, «майдан» все больше возвышает голос и теперь уже требует отставки московского градоначальника Сергея Собянина.

Для миллионов православных граждан демонтаж поклонного креста (если это случится) может также стать поводом к недоверию властям, давшим однажды разрешение на строительство храма, но оказавшимся неспособными урезонить кучку провокаторов-антиклерикалов, призывающих к государственному перевороту.

Да, «навальным» революционерам хотелось бы увидеть раскрещенную Русь, но восьмикилометровая очередь верующих москвичей (напомним – потенциальных избирателей!), устремленных сегодня в храм Христа Спасителя на поклонение мощам святителя Николая – лучшее свидетельство их бессилия.

Валентин Лебедев, председатель Союза православных граждан

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