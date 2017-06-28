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Детали

Владимир Жарихин: Что бы ни случилось, власти все равно обвинят ДНР


28.06.2017 11:58:44

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал сообщения о взрыве, прогремевшем сегодня утром в центре Киева, жертвой которого стал высокопоставленный украинский военнослужащий Максим Шаповал. По его словам, следует рассматривать несколько версий произошедшего.

"Может быть, это какие-то серьезные внутренние разборки, не исключено. Но, может быть, учитывая его функции, которые он выполнял, то есть руководил спецназом Минобороны Украины, это мог быть и ответ на убийства некоторых военных руководителей Донецкой республики", – отметил Жарихин.

По его словам, даже если подтвердится версия "внутренних разборок", власти Украины все равно обвинят в произошедшем руководство самопровозглашенной ДНР.

Напомним, взрыв прогремел утром 27 июня. Автомобиль Mercedes взлетел на воздух в Соломенском районе Киева. В МВД Украины квалифицировали произошедшее как теракт.

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