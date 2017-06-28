Порошенко в Париже: зрадопэрэмога или пэрэмогозрада?

28.06.2017 11:54:28

После унизительного приема в Вашингтоне, где П. Порошенко на фоне забора Белого дома в гордом одиночестве давал интервью украинским журналистам, результаты визита во Францию должны были подлечить самолюбие главы киевского режима. Новый французский президент, в отличие от своего американского коллеги, с Петром Алексеевичем даже поговорил.

Кукушка хвалит петуха…

На первый взгляд, переговоры П. Порошенко во Франции кажутся успешными. На фоне безразличия США, критики Брюсселя и нравоучений Германии по поводу отсутствия реформ и коррупции заявления Э. Макрона о решительной поддержке Украины выглядят настоящим бальзамом на страждущую душу украинского «гаранта».

В частности, новоизбранный французский лидер порадовал украинских ястребов заявлением, что «надо понимать, что агрессия исходит от России, то есть агрессором является не Украина. Также мы признаем аннексию Крыма, что она незаконна. Мы знаем, кто развязал войну. Мы должны из этого выйти в рамках достигнутых соглашений». Явно позитивную реакцию у партии войны вызвали и планы Макрона о работе в «нормандском формате». Как объяснил французский лидер, «мое желание, и мы об этом говорили, чтобы мы могли во время нашей следующей встречи в «нормандском формате», действительно, предложить целую серию новых условий, чтобы со всех сторон найти конкретные решения для выхода из кризиса… Мы не хотим, чтобы эти дискуссии завершились ничем». А тут еще и председатель Сената Франции Ж. Ларше выразил поддержку продлению санкций против РФ.

Расчувствовавшись, Петр Алексеевич на пресс-конференции выдал весь свой джентельменский набор банальностей - от необходимости ввода в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ и освобождения «заложников» до будущего дождя французских инвестиций. Зайдясь от восторга, пан Порошенко залебезил: «Мне очень нравится подход господина президента, ориентированный на результат, конкретный, практический и без лишних разговоров. Наши договоренности, что мы положим на бумагу проекты возможных решений «нормандского формата», возможно, они будут называться «формула Макрона», но мы сможем предъявить обществу план достижения мира и деоккупации востока Украины».

Но радоваться, по сути, особо нечему. В то время как Киев проедает плешь своим западным хозяевам по поводу выхода из «Минска-2», Э. Макрон в очередной раз подтвердил, что соглашения выполнять придется: «Я прекрасно понимаю, что, возможно, для кого-то это не идеальный формат, но я пока не видел лучших предложений. По крайней мере, я их не понял, как таковые. Следовательно, здесь вопрос действительно о выполнении и об эффективности».

Самый обаятельный и привлекательный

Ретивость Э. Макрона объясняется просто: синдром неофита. В отличие от своих умудренных опытом коллег, которые взвешивают каждое слово, юный супруг мадам Макрон ради того, чтобы «выобаять» своих визави, готов на резкие заявления, последствия которых не в состоянии оценить. Ради того чтобы понравиться украинскому гостю, он признал Анну Киевскую украинкой, хотя совершенно не противоречил справедливому замечанию В. Путина о русской княжне на французском престоле. Но это еще можно списать на традиционную французскую вежливость.

А вот резко антироссийская эскапада во время визита П. Порошенко прямо противоположна утверждениям самого же Макрона во время избирательной кампании, что подлинная трудность в реализации минских соглашений «заключается в том, что сама Украина отклоняется от нужного пути. То есть все это очень сложная проблема». Не наблюдалось «смелости» назвать Россию агрессором и во время визита во Францию В. Путина, которого молодой французский политик принял в королевской резиденции.

Складывается впечатление, что Э. Макрон говорит то, что собеседник желает от него слышать, не учитывая, что любые заявления глав государств являются публичными и официальными. И реакция России на объявление ее агрессором в канун очередного раунда нормандских переговоров не заставит себя ждать. Тем более что Порошенко и Макрон на пресс-конференции четко дали понять, что у них имеются сепаратные договоренности, в которые не посвящены другие партнеры.

На месте Петра Алексеевича я бы не обольщалась. Учитывая стремление Э. Макрона всем понравиться, совершенно не факт, что он будет таким же «храбрым» в присутствии А. Меркель и В. Путина.

Лучше с умным потерять…

Наполеоновские планы Э. Макрона о необходимости изучения ситуации в Донбассе и выработки неких условий обеспечения мира, вызывают иронию своим непрофессионализмом.

Как прокомментировал заявление Макрона спикер Минобороны ДНР В. Бердичевский, «передайте кто-нибудь Макрону, что этот документ уже есть. Он называется "Минские соглашения", и он был подписан 12 февраля 2015 года, больше двух лет назад. А затем, 17 февраля 2015 года, резолюцию в поддержку соглашений принял Совет Безопасности ООН. И там все изложено - и по отводу вооружений, и по допуску наблюдателей, и по освобождению заложников. И по особому статусу, и по выборам на Донбассе. Так что если целью Макрона является изобретение колеса, это самый тот метод, который ему необходим для дальнейшего продвижения вперед».

Примерно в том же ключе высказался и полпред ЛНР в минской группе В. Дейнего: «Что озвучено на сегодня, говорит лишь о попытке вновь изобрести велосипед, начать говорить о том, что мы давно обсуждали и до этого. Проект дорожной карты, в которой предполагается зафиксировать пошаговое исполнение комплекса мер, обсуждается с прошлой осени. То же самое касается отвода сил и средств, который саботируется украинской стороной, а также вопроса освобождения удерживаемых лиц».

Большим открытием для месье Макрона, очевидно, окажется и тот факт, что Россия не является стороной минских соглашений. Остается надеяться, что с текстом документа юный политик ознакомится хотя бы во время нормандских переговоров, чтобы больше не говорить глупости.

Мусорные замки на песке

Остальная повестка дня переговоров лучше всего характеризуется словами: мечтать не вредно. Как заявил П. Порошенко, стороны договорились о том, чтобы ускорить проведение двусторонней межправительственной экономической комиссии, о сотрудничестве в сфере улучшения инвестиционного климата, энергетике, сельхозсекторе и перерабатывающей промышленности, а также относительно активизации переговоров по привлечению французских инвесторов к работе в отрасли переработки мусора. Как водится, ни одного двустороннего договора во время визита подписано не было.

Про мусор особенно мило. Немытая, по словам Порошенко, Россия, а вот львовский мусор убирать почему-то должен Париж. И не в Москве, а на Украине. Без инвесторов в этом сложнейшем вопросе уж никак не обойтись. Не знаю, как отнеслись к предложению выступить дворниками французы, но ранее французские инвесторы уже покинули Украину. От своих активов избавился банк Société Générale, закрыла свое представительство компания Electricité de France, работавшая на украинском рынке с 1995 г.

Не обошлось и без скандалов. Как указал нардеп С. Лещенко, «один из народных депутатов нанес урон французскому банку на 100 млн. долл. и не только не понес наказания, но и возглавил группу дружбы между Верховной Радой и Национальным собранием». Напомним, что эту группу возглавляет одиозный А. Гончаренко из фракции БПП. Надолго запомнит Украину и француз Кристоф Лакарен, винодел из Шабо, которому рейдеры уничтожили 11 га виноградников. Самое время в такой ситуации звать инвесторов.

И вишенка на торт. Пока Э. Макрон распинался о «российской агрессии и аннексии», в Марселе открылось представительство ДНР. Аккурат в день приезда во Францию П. Порошенко. Такую дипломатическую оплеуху еще нужно уметь получить. Но П. Порошенко и это удалось.

Истину говорят, что нет такой украинской пэрэмогы, которая не обернулась бы зрадой. Но открытие дипмиссии ДНР лучше всего характеризует истинное отношение Франции к Украине.

Ольга Шелкова

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