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Детали
На Украине пленного военнослужащего объявили российским контрактником
|28.06.2017 11:49:17
«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на собеседников в Министерстве обороны Украины сообщила, что украинские силовики в ходе боев под Луганском взяли в плен российского военнослужащего Виктора Агеева.
Согласно опубликованной информации, молодой человек был призван в Алтайском крае и после срочной службы остался в армии по контракту. В плен Агеев попал 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района во время боев между 93-й отдельной механизированной бригадой Вооруженных сил Украины и разведгруппой четвертой механизированной бригады самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Официальных подтверждений этой информации нет.
Журналистка телеканала ICTV Юлия Кириенко на своей странице в Facebook опубликовала фотографии якобы паспорта и военного билета Агеева. По ее словам, ему доверили стрелять из пулемета, однако молодой человек растерялся.
О бое в районе села Желобок пресс-центр АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе) проинформировал 25 июня. Сообщалось, что в ходе операции была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, два человека были убиты, четыре — задержаны.
В свою очередь, в ЛНР заявили о нападении украинских диверсантов на ополченцев республики. «Двое военнослужащих были зверски убиты. Перед смертью они подверглись жестоким пыткам. Четверо оставшихся в живых военнослужащих Народной милиции были похищены. По имеющейся у нас информации, сейчас они находятся в застенках СБУ», — сказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает «ЛуганскИнформЦентр». Он добавил, что предпринимаются попытки заставить их оговорить себя, сказать, что они якобы являются российскими военнослужащими.
Вооруженный конфликт в регионе, вызванный государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года. Киев и страны Запада постоянно обвиняют Россию в агрессивных намерениях и причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.