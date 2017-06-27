Запись пресс-конференции Константина Затулина

V Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура-2017»

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

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Детали

Украина на коленях


28.06.2017 Источник: ТВ Центр

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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Евросоюз ставит Украину на колени – так считает бывший президент страны Леонид Кучма. В свою очередь Порошенко заявил в Брюсселе, что последние несколько недель стали абсолютной победой Украины в том, что касается её сближения с Европой. По его словам, страна приложит все усилия, чтобы выполнить критерии по ассоциации с Евросоюзом. А пока депутаты Верховной Рады готовят импичмент Петру Порошенко.
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