Евросоюз ставит Украину на колени – так считает бывший президент страны Леонид Кучма. В свою очередь Порошенко заявил в Брюсселе, что последние несколько недель стали абсолютной победой Украины в том, что касается её сближения с Европой. По его словам, страна приложит все усилия, чтобы выполнить критерии по ассоциации с Евросоюзом. А пока депутаты Верховной Рады готовят импичмент Петру Порошенко.