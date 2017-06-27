Киев раскрыл суть «формулы Макрона» по Донбассу

27.06.2017 13:21:24

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев раскрыл детали проекта по урегулированию ситуации в Донбассе, получившего название «формула Макрона». Его договорились разработать президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко. «Так называемая „формула Макрона“ предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение минских договоренностей. При этом есть понимание, что решение ключевых вопросов пакета безопасности минских договоренностей является первоочередным», — цитирует Елисеева «Коммерсантъ».

Также он обратил внимание на договоренность о проведении телефонную конференцию лидеров «нормандского формата» при участии руководителей СММ ОБСЕ. «При этом планируется, что разговор лидеров должен быть предметным, обстоятельно подготовлен и нацелен на эффективное решение насущных проблем в области безопасности в Донбассе», — сказал замглавы администрации президента Украины. По его словам, ожидается обсуждение путей полного соблюдения режима прекращения огня, возможности предоставления беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всем неподконтрольным Киеву районам Донбасса. Также речь пойдет об обеспечении безопасности международных наблюдателей, отводе тяжелой техники и освобождении пленных.

По словам Елисеева, Эмманюэль Макрон «признал, что нужно дать новый импульс нормандскому переговорному процессу, чтобы его вывести из состояния застоя» и «намерен достичь конкретного результата».

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