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Детали
Правительство Армении видит толк в ЕАЭС
|27.06.2017 13:19:07
Членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) дало больший результат, чем дала бы евроинтеграция, заявил в парламенте 26 июня вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян.
Он отметил, что правительство провело сравнительный анализ между Арменией, которая является членом ЕАЭС, а с другой стороны Грузией и Молдавией, находящихся в процессе ассоциации с ЕС, для выявления возможных эффектов.
Мы оценили экономическую ситуацию в Грузии и Молдавии, в следствии чего можно утверждать, что членство в ЕАЭС дало Армении больше преимуществ. Только если взять финансовые потоки — Армения больше получает, чем отдаёт», — заявил вице-премьер.
Для большей убедительности Габриелян процитировал оценки Всемирного банка, в котором говорится, что в рейтинге ВБ «Doing Business» Армения высоко продвинулась по трансграничной торговле. Причём специалисты ВБ, по словам вице-премьера, указывают, что произошло это в основном как раз благодаря вступлению страны в Евразийский союз и сокращению пограничных процедур в торговле с другими странами ЕАЭС.
По словам Габриеляна, даже если мерить живыми деньгами, то и здесь Армения получает от ЕАЭС больше, чем отдаёт, в виде отчислений от общих таможенных сборов. «Заявления о том, что положение было бы лучше, стань Армения в своё время ассоциированным членом ЕС, не подтверждаются, потому что экономический спад наблюдается и в Грузии, и в Молдавии, не говоря уже об Украине. Спада не могло не быть из-за общей неблагоприятной экономической ситуации», — подчеркнул Ваче Габриелян.
В свою очередь министр финансов Армении Вардан Арамян считает, что кризис 2015 г. смешивает картину. По его словам, если бы не было этого финансового шока, имеющиеся расчёты претворились бы в жизнь.
При этом министр отметил, что в 2016 г. экспорт из Армении в Россию вырос на 50%.
«То есть, когда экономика России стабилизировалась, а наш бизнес приспособился к новым правилам игры, у нас тут же появился рост. С этой точки зрения можем сказать, что членство в ЕАЭС принесло положительный эффект», — сказал министр.
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