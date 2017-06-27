Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 13:21:24
- Киев раскрыл суть «формулы Макрона» по Донбассу далее »
- 13:19:07
- Правительство Армении видит толк в ЕАЭС далее »
- 13:17:18
- Молдавия обещает выплачивать пенсии приднестровцам далее »
- 13:13:32
- Путин: стратегическое партнерство России и Таджикистана будет плодотворно развиваться далее »
- 10:59:32
- В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб представитель Минобороны далее »
- 12:28:16
- В «Газпроме» прокомментировали слова Порошенко о «Северном потоке – 2» далее »
- 12:24:49
- Бэсеску назвал Додона "пуделем" Путина далее »
- 12:00:03
- "Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!" далее »
-
Госдума одобрила законопроект о курортном сборе в первом чтении далее »
-
В центре событий с Анной Прохоровой далее »
-
Битва за Балканы. Право голоса далее »
-
Славянский мир под прицелом. далее »
-
Говорит Грузинский Народ! далее »
-
60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »
-
Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу? далее »
Детали
Молдавия обещает выплачивать пенсии приднестровцам
|27.06.2017 13:17:18
Жители Приднестровья, обладающие молдавским гражданством, смогут оформить пенсию в Молдавии. Власти предупреждают, что получать сразу две пенсии — и молдавскую, и приднестровскую — не выйдет.
Нововведение предполагает учитывать трудовой стаж, наработанный после 1 января 1992 года, когда юрисдикция Кишинева практически прекратила распространяться на левобережье Днестра.
Данная инициатива выдвинута для того, чтобы соблюсти социальные права всех граждан республики независимо от того, где они проживают и делают социальные отчисления.
«Подчеркиваем, что юридически территория, расположенная на левом берегу Днестра, является частью Республики Молдавия, и ее граждане имеют право работать в любом учреждении, расположенном на территории страны», — пояснили в министерстве труда, социальной защиты и семьи.
Трудовой стаж будет учитываться с 1 января 1992 года, однако, по предложению Минтруда, пенсию начислят, начиная с другой даты — с 1 января 1999 года. При расчетах будет учитываться минимальная заработная плата на момент начисления пособия. Кроме того, гражданам обещают дополнительную финансовую поддержку в размере 550 леев (1700 руб.).
С 2013 года между Кишиневом и Тирасполем действует механизм обмена данными. Гражданин должен будет выбрать, где ему будет выгодней получать пенсионное обеспечение.