Молдавия обещает выплачивать пенсии приднестровцам

27.06.2017 13:17:18

Жители Приднестровья, обладающие молдавским гражданством, смогут оформить пенсию в Молдавии. Власти предупреждают, что получать сразу две пенсии — и молдавскую, и приднестровскую — не выйдет.

Нововведение предполагает учитывать трудовой стаж, наработанный после 1 января 1992 года, когда юрисдикция Кишинева практически прекратила распространяться на левобережье Днестра.

Данная инициатива выдвинута для того, чтобы соблюсти социальные права всех граждан республики независимо от того, где они проживают и делают социальные отчисления.

«Подчеркиваем, что юридически территория, расположенная на левом берегу Днестра, является частью Республики Молдавия, и ее граждане имеют право работать в любом учреждении, расположенном на территории страны», — пояснили в министерстве труда, социальной защиты и семьи.

Трудовой стаж будет учитываться с 1 января 1992 года, однако, по предложению Минтруда, пенсию начислят, начиная с другой даты — с 1 января 1999 года. При расчетах будет учитываться минимальная заработная плата на момент начисления пособия. Кроме того, гражданам обещают дополнительную финансовую поддержку в размере 550 леев (1700 руб.).

С 2013 года между Кишиневом и Тирасполем действует механизм обмена данными. Гражданин должен будет выбрать, где ему будет выгодней получать пенсионное обеспечение.

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