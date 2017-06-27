Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 13:21:24
- Киев раскрыл суть «формулы Макрона» по Донбассу далее »
- 13:19:07
- Правительство Армении видит толк в ЕАЭС далее »
- 13:17:18
- Молдавия обещает выплачивать пенсии приднестровцам далее »
- 13:13:32
- Путин: стратегическое партнерство России и Таджикистана будет плодотворно развиваться далее »
- 10:59:32
- В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб представитель Минобороны далее »
- 12:28:16
- В «Газпроме» прокомментировали слова Порошенко о «Северном потоке – 2» далее »
- 12:24:49
- Бэсеску назвал Додона "пуделем" Путина далее »
- 12:00:03
- "Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!" далее »
-
Госдума одобрила законопроект о курортном сборе в первом чтении далее »
-
В центре событий с Анной Прохоровой далее »
-
Битва за Балканы. Право голоса далее »
-
Славянский мир под прицелом. далее »
-
Говорит Грузинский Народ! далее »
-
60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »
-
Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу? далее »
Детали
Путин: стратегическое партнерство России и Таджикистана будет плодотворно развиваться
|27.06.2017 13:13:32
Президент РФ Владимир Путин направил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону поздравления по случаю Дня национального единства и двадцатой годовщины подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Подписание Общего соглашения стало знаковым событием в истории Таджикистана. Оно положило конец многолетней гражданской войне, способствовало достижению национального единства, открыло путь к мирному, благополучному развитию страны. В те годы Россия оказывала активную поддержку руководству и народу Таджикистана как в деле мирного урегулирования, так и в обеспечении безопасности на таджикско-афганской границе", - говорится, в частности, в телеграмме.
Президент выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство России и Таджикистана, опирающееся на добрые традиции дружбы и взаимопомощи, "будет и далее плодотворно развиваться на благо наших народов".
"Искренне желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - мира, благополучия и процветания", - заключил Путин.