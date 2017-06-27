Путин: стратегическое партнерство России и Таджикистана будет плодотворно развиваться

27.06.2017 13:13:32

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону поздравления по случаю Дня национального единства и двадцатой годовщины подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Подписание Общего соглашения стало знаковым событием в истории Таджикистана. Оно положило конец многолетней гражданской войне, способствовало достижению национального единства, открыло путь к мирному, благополучному развитию страны. В те годы Россия оказывала активную поддержку руководству и народу Таджикистана как в деле мирного урегулирования, так и в обеспечении безопасности на таджикско-афганской границе", - говорится, в частности, в телеграмме.

Президент выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство России и Таджикистана, опирающееся на добрые традиции дружбы и взаимопомощи, "будет и далее плодотворно развиваться на благо наших народов".

"Искренне желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - мира, благополучия и процветания", - заключил Путин.

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