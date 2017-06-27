«Формула Макрона» грозит России новыми санкциями

27.06.2017 13:08:20

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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В понедельник в Елисейском дворце Эммануэль Макрон и Петр Порошенко обсудили перспективы «нормандского формата» и необходимость привлечения в состав переговорных групп представителей ОБСЕ. Не обошли стороной первые лица и младшую дочь Ярослава Мудрого Анну, происхождение которой стало причиной множественных споров между русскими и украинцами.

Встреча президентов проходила за закрытыми дверями, по результатам которой была дана небольшая пресс-конференция. Макрон сообщил, что намерен вдохнуть в «нормандский формат» вторую жизнь, и анонсировал предстоящую встречу глав Германии, России, Франции и Украины. Точная дата пока не назначена, но французский лидер выразил уверенность, что она состоится в течение ближайших двух недель. Хозяин Елисейского дворца намерен расставить все точки над «и» в реализации Минских соглашений до саммита «Большой двадцатки», на полях которого могут встретиться президенты России и США.

По словам Порошенко, сторонам удалось подготовить некий новый проект урегулирования конфликта на востоке Украины. Достигнутые договоренности украинский президент назвал «планом Макрона». Но как стало ясно из слов Макрона, никаких принципиальных новшеств этот план не предполагает. Все тот же отвод вооружений, перемирие, обмен пленными. Ну разве что, Порошенко попросил, чтобы ОБСЕ находилось в зоне конфликта «24 часа в сутки 7 дней в неделю»...

В ходе переговоров опять всплыла тема дочери киевского князя Ярослава Мудрого. Макрон заявил, что отношения между странами – Францией и Украиной – длятся более 10 веков. И началось все с брака Анны с королем Франции Генрихом Первым. Между тем, в западноевропейской историографии Анна Ярославовна более известна как Анна Русская. На это указал и Владимир Путин на майской встрече с Макроном, когда говорил о давних взаимосвязях между «пятой республикой» и Россией. Ведь никакой Украины в то время не было, а была Киевская Русь.

Владимир Жарихин рассказали, что эти переговоры означают для России и самопровозглашенных республик Донбасса:

Владимир ЖАРИХИН, заместитель директора Института стран СНГ:

– Обращает на себя внимание упорство Порошенко в подчеркивании слов «российская агрессия» и «оккупированная территория». Вероятно, тем самым он готовит почву для отмены АТО и начала борьбы с так называемой оккупацией. В частности, благодаря этому может реализоваться идея главы Госдепа США Рекса Тиллерсона о прямых переговорах России и Украины по Донбассу.

В свою очередь, Макрон допустил возможность перестановки пунктов Минских соглашений. Как известно, Киев настаивает на том, чтобы сначала ему передали контроль над границей с Россией, а затем он якобы будет проводить выборы. Это значит, что Франция готова к ревизии всех договоренностей по Донбассу, что является выходом из достигнутого компромисса в пользу одной из сторон конфликта.

И прямые переговоры с Киевом, и перестановка пунктов Минских соглашений не выгодны для России, но Запад будет ждать возможности, когда под предлогом срыва Москвой Минских соглашений можно будет воплотить в жизнь один из этих вариантов. Причем Кремль пришел к этому в результате своей же дипломатической пассивности в украинском вопросе. Если Запад сможет воплотить один из своих вариантов, Москву могут ожидать даже новые санкции, для которых пока нет достаточного повода на фоне общей усталости жителей Европы от противостояния с Россией.

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