Возвращение домой! Первый шаг...

27.06.2017 13:01:17

По материалам статей Николая Гавриловича Ботова

4 октября 2015 года исполняется 103 года со Дня рождения известнейшего журналиста, видного деятеля Карпато-Русского движения, Михаила Ильича Туряницы, ставшего легендой человека, который 30 лет издавал в Нью-Йорке замечательный журнал "Свободное Слово Карпатской Руси". Познакомимся с Михаилом Ильичом и частично его журналом. Зачем знакомиться? Он наш земляк, прославлял наш край издалека, никогда его не забывая. Вернем же хотя бы Память о нем, где родился и вырос...

Родился Михаил Туряница недалеко от Мукачево, в тогдашнем селе Свалява, и это слово, как и другие слова: Карпаты, Карпатская Русь были для него Святыми на всю жизнь, где бы он и находился. Он любил говорить: "Я страшно любил свое село! Не мог жить без этого. Когда я первый раз пошел учиться - это было километров за 60, - то я каждую субботу и воскресенье был дома. Пешком шел... чтобы хоть 10 минут быть дома. Так любил... природа чудная! У нас медведи, волки, олени есть в лесах. Реки, полные рыбы... Были! Теперь даже и рыбы нет при советской власти. Даже рыба бежала. Действительно! Ведь они - чуткие!"

Михаил Ильич происходил из крестьянской многодетной семьи. Мать звали Анна (девичья фамилия Прокоп), отца - Илья Михайлович. Отец, - полуграмотный, но страшно энергичный человек с большими способностями к изучению новых методов ведения сельского хозяйства и общественной деятельности.. Неоднократно бывал участником сельских выставок продукции села в Праге в 1920-30 гг. Он стал устроителем "Русской народной Рады" сразу после Первой мировой войны, когда организовал съезд нескольких тысяч человек из 50 сел. На этом съезде был принят важный политический документ о выходе Карпатской Руси из-под юрисдикции Венгрии и намерении присоединиться к Чехословакии.

С конца 20-х годов Михаил Ильич работает школьными учителем на своей малой Родине: преподает русскую словесность, географию и историю. В 30-х часто бывает в Праге, много читает, знакомится с русской эмигрантской прессой, выписывает газету и брошюры Ивана Солоневича (русский журналист и писатель, сбежавший из СССР), сотрудничает с Культурно-просветительским обществом им. Александра Духновича. В те же годы встречается с Георгием Геровским - единственным в то время карпато-русскимученым, крупным языковедом, жившим недалеко от Михаила Ильича: в Мукачево. Геровский-языковед оказал большое влияние на молодого учителя, который через всю жизнь пронес светлую память об ученом и неизбывную к нему благодарность. Уже в США Михаил Туряница стал инициатором издания уникальной книги Георгия Геровского "Язык Подкарпатской Руси".

Брат Георгия, - Алексей Геровский - известный политик и адвокат-международник проживал в то время в США. "Братья всю жизнь отдали Руси. Всю жизнь!" - восклицал Михаил Ильич через 60 лет.

Во время войны, Венгрия была на стороне Германии и вновь оккупировала Карпаты, распространив свое влияние на все сферы жизни, включая школы. Венгры четыре раза сажали Михаила Туряницу в тюрьму (от нескольких недель до нескольких месяцев). Но не венгры вынудили Михаила Ильича бежать с любимой Родины, а свои долгожданные "русские" братья - представители советской власти в лице КПСС и НКВД. Они пытались принудить его вступить в партию, писать доносы на "кого надо". Не мог Михаил Ильич опуститься так низко, - Он бежал.

И с октября 1945 г. началась его эмигрантская жизнь: Чехословакия-Парагвай-Аргентина-США. И вот тут мы приблизились у 1959 г., когда карпаторосс из далекой Свалявы Михаил Ильич Туряница стал редактором и издателем журнала "Свободное Слово", переименованное вскоре в "Свободное Слово Карпатской Руси". Здравствуй, Родина!

Вот, что пишет Михаил Ильич о создании журнала:

"Уже давно чувствовалась, как старыми эмигрантами, так и новыми необходимость иметь свой независимый карпато-русский печатный орган, который был бы выразителем нашей народной русской идеологии, наших идеалов и нашых духовных, политических и идейных устремлений.

Дня 11-го мая прошлого года, в городе Нью-Йорке, собралась небольшая группа старых и новых карпато-русских эмигрантов (Г. Мозер; И. Олас; М. Федорняк; А.Турянчик; Г.Товтин и др. (прим. Ред.)) обсудить вопрос издания печатного органа. Сходка была очень оживленная. Все, как один, высказались за издание журнала... ...А существовать наш журнал должен, дорогие земляки! Должен и может именно здесь, в свободной стране, где карпато-русской эмиграции насчитывается самое меньшее один миллион.. ..поможете нам распространять правду о нашем народе, о народных чаяниях и идеалах, о его многовековой борьбе..." ("Свободное Слово Руси" № 1-2. 1959 года. - прим. Ред.)

Вскоре попечители журнала увидели, что русских подписчиков в 20 раз больше, чем карпатороссов, и журнал стал общерусским с тиражом в 1000 экземпляров. Разнообразие тем материалов журнала впечатляет: политические, литературные - проза и поэзия, религиозные, дохристианские... Печатал Михаил Ильич писателей зарубежья, запрещенных в то время в Советском Союзе: Юрия Миролюбова, Сергея Лесного, Григория Климова, Бориса Башилова, Ивана Лукаша, Андрея Дикого. Уже в конце "перестройки" и 1990-2000-е годы все эти писатели вернулись на Родину своими книгами, и читатели с удивлением узнали, что Русь жила и за рубежом, а Михаил Ильич был одним из тех, кто этой жизни позволял жить и говорить. Возблагодарим Издателя Туряницу родом из Свалявы. Познакомимся с этими писателями, если еще не знакомы, обогатимся духовно..

В 60 лет Михаил Ильич вышел на пенсию, чтобы полностью посвятить себя журналу, который расходился по многим странам Европы и Южной Америки, Австралии, изредка все же попадая неисповедимыми путями в родное Закарпатье.

Помещал Он и списки книг, которые можно было купить в редакции. Какую-то часть он переиздавал лично тиражом в 1-2 тысячи экземпляров. Среди подобных книг были и такие, что люди несколько опасались держать их открыто у себя на полках и прятали от посторонних неодобрительных глаз. Например, Григорий Климов, Андрей Дикий.

Приезжали к нему и писатели из России. Посетил нашего издателя Валентин Распутин, оставил приятные отзывы о приятной встрече. Михаил Ильич был связующим звеном между уже ушедшими, новыми и, предполагаем, будущими поколениями думающих и страждущих Истины о прошлом и настоящем своей Великой и Малой Родины.

В общении с людьми Михаил Ильич был прост и гибко выбирал соответствующий собеседнику стиль общения. Это было очень важно, так как к нему на квартиру - в редакцию и на "круглые столы, чаепития - часто приезжали люди, совершенно разные по своим убеждениям и взглядам, разные по профессии и образованию. Он со всеми находил общий язык, был терпим к не совпадавшим с его представлениями мнениям, всех выслушивал и очень твердо высказывал свою точку зрения, не вынуждая оппонента на согласие. Просто шел обмен мнениями и намечался у каждого путь к Истине, которая не рождается в споре, а сияет своим светом в ожидании просветленных, идущих своим путем. Никого не заставлял Михаил Ильич поклониться своему непререкаемому авторитету. Из его голубых глаз струился мягкий теплый влекущий Свет. Наверное, из самой Свалявы...

Отметим еще и необыкновенное безкорыстие этого уникального человека: все свои деньги он тратил на издание журнала, отправку книг и писем, часто высылал журналы без оплаты, если знал о стесненном материальном положении подписчика, а деликатности его не было предела, ибо была она врожденной. Привезенной с Карпат....

Скончался наш незабвенный Михаил Ильич слишком далеко от своего любимого края - в Нью-Йорке 5 декабря 2001 г.

Но осталось Его Свободное Слово, которое возвращается на его Родину в Сваляву, пусть через столько лет... Оно живет своей жизнью, ибо Слово Свободно. Всегда...

Наталия Гаттас, Борис Брудняк

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.