Без буквы закона

27.06.2017 12:56:09

Новый виток политического кризиса на Украине – депутаты Верховной рады готовят импичмент Петру Порошенко. Несколько парламентских фракций уже внесли законопроект, который должен запустить процедуру отстранения президента от власти. Инициатором выступила партия «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко. Ее поддержали в «Оппозиционном блоке» и в партии «Самопомощь».

Конституция Украины предусматривает возможность импичмента, но на практике это почти невозможно – закона, который регламентировал бы саму процедуру, в стране просто нет. Прописать механизмы будет довольно трудно, рассказала корреспондент газеты «Коммерсантъ» в Киеве Янина Соколовская.

«Юлия Тимошенко накануне парламентских каникул внезапно вспомнила о том, что на Украине не прописана сама процедура импичмента и соответствующего закона фактически не существует. История с принятиям закона "Об импичменте президента" длится с момента получения Украиной независимости, и до сих пор он не утвержден. Кроме того, даже если он будет принят, то механизм отзыва президента будет достаточно сложным и практически неисполнимым, – подчеркнула она. – В то же время депутаты опасаются, что президент внесет в Верховную раду закон "Об отзыве народных депутатов Украины". Дело в том, что депутатов можно избрать в парламент, но отозвать – только методом досрочных парламентских выборов».

Смогут ли депутаты запустить процедуру импичмента? И есть ли угрозы для Петра Порошенко?

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что инициатор отставки президента Украины Юлия Тимошенко не найдет поддержки среди депутатов.

«Для этого нужен закон, в котором должны быть прописаны основания для запуска процедуры импичмента. Законодательство разных стран предусматривает различные варианты. Например, болезненное состояние главы государства, невозможность им выполнения своих обязанностей, совершение преступлений, доказанных судом, – напомнил он. – Принятие конституционного закона на Украине натолкнется на то, что партия Тимошенко не сможет заручиться большинством голосов в парламенте. В стране для начала должны состояться выборы с серьезным изменением конфигурации Верховной рады».

В «Батькивщине» считают, что есть достаточно оснований для объявления импичмента Порошенко. Однако киевские политолог Алексей Курпас уверен, что подобные заявления – это попытка заработать политические очки для Юлии Тимошенко.

«Какую бы процедуру Юлия Тимошенко сейчас ни запускала, ничего, кроме пиара, не получится. Никакого импичмента политик не добьется, и она прекрасно это понимает. Вложения в попытку импичмента будут минимальными. Рекламная кампания по поддержанию имиджа Тимошенко обойдется в пять-семь раз дороже, чем процедура импичмента, а эффект от нее будет ниже, потому что политик ничего не сделала для того, чтобы помочь Украине, – заметил он. – Все идет к тому, что Юлия Тимошенко готовится к пенсии, она понимает, что это ее последний шанс – либо она сейчас заскочит в этот последний вагон, либо станет политической пенсионеркой».

На днях у Верховной рады прошел митинг, на котором около 300 представителей оппозиции требовали принять новый закон о выборах и ввести механизм отставки президента через импичмент. Позже киевский областной совет потребовал у Рады запустить процедуру импичмента Порошенко.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.