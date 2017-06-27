Тридцать минут тишины: почему Киев не соблюдает «хлебное перемирие» в Донбассе

27.06.2017 12:53:14

«Хлебное перемирие», о котором просили украинские фермеры, продлилось всего полчаса. ВСУ уже ночью начали обстреливать населённые пункты ДНР и ЛНР вдоль линии разграничения. К утру украинские военные нарушили режим прекращения огня 50 раз. По мнению экспертов, боевые действия в Донбассе политически выгодны Петру Порошенко. В преддверии президентской гонки глава государства намерен объявить в стране военное положение – это автоматически заблокирует любые перевыборы и позволит снизить активность оппозиции.

С полуночи по местному времени в Донбассе объявлено «хлебное перемирие» – стороны вооружённого конфликта обязались воздерживаться от обстрелов с 24 июня до 31 августа. Договорённость о прекращении огня до конца лета была достигнута Трёхсторонней контактной группой во время очередного раунда переговоров в Минске 21 июня. Вводимое перемирие было названо «хлебным», так как устанавливалось на период сбора урожая.

Накануне консультаций в белорусской столице к первому заместителю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу обратились фермеры и главы посёлков, расположенных в окрестностях Мариуполя. Они попросили добиться перемирия до конца лета, чтобы выращенный урожай не пропал.

«Необходим доступ к полям и безопасность для фермеров», – заявил Хуг по итогам встречи с аграриями.

Кроме того, как отметила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, украинская сторона нуждается в перемирии для проведения ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции, Авдеевском коксохимическом заводе, а также других предприятиях.

Тридцатиминутный мир

Это далеко не первое перемирие с начала военного конфликта в Донбассе, и ни одна из инициатив по прекращению огня не увенчалась полным успехом. Однако «хлебное перемирие» в этом отношении побило все антирекорды – режим прекращения огня был нарушен практически тотчас после вступления в силу.

По информации «Донецкого агентства новостей», ВСУ возобновили обстрелы территории народных республик уже через полчаса после полуночи. Артиллерийским обстрелам подвергся город Докучаевск, бомбардировка продолжалась около часа. Кроме того, в ночь на субботу украинские военные открывали огонь на других участках линии разграничения – в районе Мариуполя, Донецка и Горловки. Всего с 00:00 часов до 10:00 24 июня ВСУ около 50 раз обстреливали территорию Донецкой народной республики. Украинская армия применяла не только артиллерию, но и танки, миномёты и стрелковое оружие, сообщили в командовании ДНР.

Следует отметить, что ещё в пятницу, накануне вступления в силу «хлебного перемирия», ВСУ активизировались в районе соприкосновения с Луганской народной республикой. Об этом сообщил полпред ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

За несколько часов до полуночи три населённых пункта самовоспровозглашённой республики – Стаханов, Донецкий и Кировск – оказались под градом украинских снарядов, два ребёнка получили ранения.

«Украина продолжает действовать по обычной своей логике: накануне перемирия пытаются максимально обострить ситуацию на линии разграничения», – подчеркнул Дейнего.

По его словам, последние часы перед наступлением очередного перемирия всегда проходят под раскаты украинской артиллерии.

В интервью RT полпред самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике с самого начала готовились к нарушениям со стороны украинской армии. Тем не менее руководство ДНР примет все меры, чтобы факты обстрелов ВСУ были расследованы должным образом.

«Мы изначально предполагали, что «хлебное перемирие» позволит существенно снизить обстрелы, но не исключить их полностью. Удавалось собирать урожай и в более плохих условиях, например, мы помним 2014 и 2015 годы, но тем не менее мы будем на всех уровнях поднимать вопросы о нарушениях, чтобы происходили расследования. Мы будем использовать все наши возможности, например, мониторинговую миссию ОБСЕ, которая работает на местах, контактную группу и другие каналы», – отметил Пушилин.

Реинтеграция по-киевски

В Киеве всерьёз задумываются о переформатировании своей тактики в Донбассе. Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов и премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложили прекратить антитеррористическую операцию, заменив её полномасштабной войсковой. Это мало отразится на ходе военных действий, но может иметь серьёзные политические последствия. Например, такой сценарий не предусматривает проведение выборов в ДНР и ЛНР.

Пётр Порошенко, хотя и выступил против немедленного прекращения АТО, в целом идею поддержал и сообщил о подготовке законопроекта о «реинтеграции» юго-восточных районов в состав Украины. По предварительным сведениям, законопроект также предполагает замену АТО войсковой операцией.

«Готовящийся закон о введении военного положения прямо противоречит условиям Минских соглашений, – отметил в интервью RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. – Объявляя на официальном уровне Россию «агрессором», Киев преследует цель не только заблокировать Минские соглашения, но и помочь США инициировать прямые переговоры между Москвой и Киевом, именно это предлагал ранее Рекс Тиллерсон. Однако российская сторона не является стороной конфликта и не будет принимать участие в подобных переговорах. Эти инициативы лишь ещё больше заведут ситуацию в тупик».

Опосредованную роль США отмечает и политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. По мнению эксперта, не исключено, что окружение украинского президента требует продолжать военные действия в свете роста политической напряжённости между США и Россией.

«Визит в США ничего не дал Порошенко, и сейчас он продолжает играть свою партию, рассчитывая всё-таки получить поддержку Вашингтона. Едва ли без продолжения военных действий он сможет добиться своих целей», – добавил Борис Межуев в интервью RT.

Война с оппозицией

Переформатирование АТО в войсковую операцию нужно украинскому президенту не только для внешнеполитических игр. Не меньшее значение разрабатываемый закон имеет в контексте внутриполитической борьбы, которая разворачивается в Киеве. По мнению экспертов, Пётр Порошенко заинтересован в объявлении военного положения: это укрепит пошатнувшиеся позиции президента. Дело в том, что придание Украине статуса воюющего государства автоматически заблокирует перевыборы главы государства, а также законодательной власти.

Выборы президента Незалежной должны состояться в 2019 году, а рейтинг доверия к Петру Порошенко на Украине, по результатам опроса, проведённого Украинским центром политических и экономических исследований имени Александра Разумкова, уже сейчас упал до 22%.

В сложившейся ситуации президент может просто не «досидеть» до следующих выборов – политические конкуренты Порошенко спешат воспользоваться ослаблением его позиций.

Юлия Тимошенко развернула настоящую кампанию против действующего главы государства, обвиняя власть в коррупции. Она требует провести на Украине досрочные выборы всех уровней, и, по мнению экспертов, у неё есть все шансы добиться своей цели.

Кроме того, парламентская фракция «Батькивщины» готовится объявить президенту импичмент. Пока что оппозицию останавливает отсутствие закона, регламентирующего процедуру импичмента президента Украины.

Вероятно, спешка, с которой в Киеве начали готовить законопроект о переформатировании АТО в полноценную войсковую операцию направлена в большей степени на укрепление политических позиций Порошенко, нежели на «реинтеграцию» ЛНР и ДНР.

Очевидно, что мир в Донбассе не способствовал бы скорейшему принятию этого закона.

«Нарушения перемирия ВСУ, несомненно, связаны с политической борьбой в Киеве, с подготовкой закона о военном положении и угрозой импичмента президенту», – отметил Борис Межуев.

Эксперты с пессимизмом оценивают перспективы перемирия на Донбассе.

Владимир Жарихин полагает, что после сегодняшнего обострения будут ещё периоды затишья, но потом обстрелы возобновятся.

Борис Мужуев также прогнозирует развитие военного противостояния.

«Не исключаю, что периоды военного затишья на Донбассе будут, но точно могу сказать, что лето будет тяжёлым и напряжённым», – подчеркнул эксперт.

Надежда Алексеева

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