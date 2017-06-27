"Братская Беларусь становится все менее предсказуемой"

27.06.2017 12:49:09

Юбилей можно отмечать и по поводу подписанного в 1992 году Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Кроме того, 25 июня – день дружбы и единения славян. Но отношения двух стран далеки от праздничных. А после присоединения Крыма к России и введения санкций Запада братская Беларусь становится все менее предсказуемой.

И не друг, и не враг, а так

Уровень взаимоотношений двух стран теперь такой, что главе МИД РФ Сергею Лаврову даже пришлось оправдываться на этой неделе по поводу проведения военных учений «Запад-2017» и возможной оккупации Беларуси российскими войсками. В интервью белорусским СМИ как раз по случаю 25-летия дипотношений российский министр назвал слухи об оккупации полным бредом.

«Вот сейчас российские войска войдут якобы для проведения учений, потом останутся там навеки и оккупируют Беларусь. Большего бреда, наверное, трудно себе представить»,– заявил Лавров.

Тем не менее слухи возникли не на пустом месте. Еще в 2015 году во время выступления перед командующими белорусской армией Александр Лукашенко дал понять, что военная концепция страны в корне изменилась: теперь власти «держат в уме» возможность российского вторжения и ради сохранения независимости готовы сотрудничать с НАТО.

В это время Россия и Беларусь проводили учения «Щит Союза-2015». И если до этого Лукашенко называл НАТО не иначе как «монстром, подползающим к границам синеокой Беларуси», то в последнее время не отказывается сотрудничать с этим «монстром».

Впрочем, военно-политический союз Москвы и Минска – не самая проблемная точка во взаимоотношениях двух стран, считает первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин. Лукашенко, конечно, партнер неудобный, но он точно союзник в вопросах безопасности.





А после того, как Украина в экономическом плане «ушла» под Евросоюз и попала под военную опеку НАТО, может сбыться страшный сон российских «ястребов» – натовские танки в Харькове. «Если не поддерживать Лукашенко экономически и финансово, то эти танки могут оказаться в Витебске, рядом со Смоленском», – добавляет Макаркин.

Мини-СССР

Но в том-то и проблема, что торгово-экономическая часть партнерства России и Беларуси – настоящая головная боль Кремля. Без преувеличения можно сказать, что эти отношения на грани разрыва. При том, что формально Россия и Беларусь первыми на пост-советском пространстве начали восстанавливать экономическое сотрудничество в виде «мини-СССР». Точнее, в рамках Союзного государства (СГ) двух стран.

СГ России и Беларуси как интеграционный проект не заладился с самого начала, с апреля 1997 года, когда Лукашенко и президент России Борис Ельцин подписали договор о Союзе. Не была даже утверждена государственная атрибутика – гимн, флаг (предполагалось, что это будет красный флаг с двумя желтыми звездочками) и герб (с двуглавым орлом). Пиком интеграции было начало 2000-х. Стороны планировали введение с 1 января 2005 года единой валюты.

Но этим планам так и не суждено было сбыться. Беларусь хотела получить при отказе от белорусского рубля компенсацию и сохранение права на эмиссию рублей.

«Москва на такие уступки, конечно, не могла согласиться, а Минск решил, что, утратив возможность печатать деньги, страна утратит и суверенитет», – говорит замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.





В итоге союз рубля и белорусского «зайчика» так и не состоялся, но тему потери суверенитета внутри евразийского объединения Лукашенко периодически эксплуатирует до сих пор.

Союзное государство споткнулось еще об одно непреодолимое препятствие. Лукашенко активно поддерживал идею объединения двух государств, когда во главе России был Ельцин. Он рассчитывал через структуры СГ приумножить собственный политический капитал с перспективой стать президентом нового единого государства.

«С приходом к власти Владимира Путина стало понятно, что такая перспектива не реальна, и Лукашенко охладел к идее Союзного государства, использует ее лишь для выбивания из Москвы новых кредитов и экономических льгот», – говорит Жарихин.

Нефть, газ и молоко как яблоки раздора

Сейчас экономические взаимоотношения двух стран более прагматичны, хотя некоторые эксперты и называют их отношениями хозяина и вассала. Но отношения выясняются точечно, по конкретным проблемам: поставки нефти, мяса, молока и масла, овощной продукции. Москва и Минск дискутируют о проблемах реэкспорта и порядка пересечения границ Евразийского союза гражданами других стран…





Распрей меньше не стало, наоборот. Нефтегазовый спор Москвы и Минска начался еще в начале прошлого года, когда белорусская сторона в одностороннем порядке пересмотрела цены на российский газ и стала платить $ 73 за 1 тыс. кубометров вместо $ 132, как прописано в контракте.

Причем аргументирует это Минск именно тем, что в рамках ЕАЭС Беларусь должна получать газ по внутрироссийской цене, привязанной к стоимости барреля. В итоге Беларусь задолжала, по мнению российской стороны, более $ 700 млн.





«Это прямые потери российского бюджета», – сокрушался тогда вице-премьер Аркадий Дворкович.





Долг в итоге был погашен, но проблема расчетов за российские углеводороды на этом не исчерпана.





Едва удалось замять нефтегазовый конфликт, как обострилась проблема с качеством сельхозпродукции, поставляемой из Беларуси. Президент Лукашенко не забывает нахваливать, какие вкусные молочные продукты производят отечественные производители – не хуже литовских или латвийских. При этом дешевые. Но «Россельхознадзор» придерживается иного мнения и периодически то запрещает, то разрешает поставки с белорусских молокозаводов.

Причем у российских надзорных органов время от времени возникают подозрения и в реэкспорте запрещенных к ввозу в Россию европейских продуктов – через территорию Беларуси. После введения санкций против России и ответного российского эмбарго Беларусь в 2-5 раз нарастила экспорт некоторых продовольственных товаров в Россию, в частности, сыра и фруктов.

Потоки «экспорта» образовались за счет простой переклейки этикеток на подсанкционных продуктах или их незначительной переработки.

Не менее скандальная тема во взаимоотношениях – восстановление пунктов пропуска внутри границ Евразийского союза, в части соприкосновения российских и белорусских территорий. В повестке заседания высшего госсовета Союзного государства, запланированного на 30 июня, эта тема обозначена. Проблема с границей возникла после того, как Беларусь 9 января заявила о введении на внешней границе Евразийского союза пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств, включая все страны Евросоюза, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие.

Конфликты между Россией и Беларусью в последнее время только усиливаются. Лукашенко уже грозился выйти из ЕАЭС, если Кремль будет и дальше пренебрегать правами белорусов на единое экономическое пространство.

«СГ функционирует больше как гуманитарное и культурное образование, крепнут контакты двух стран по линии военного сотрудничества, но после создания Евразийского союза пяти государств, когда вступил в силу таможенный кодекс ЕАЭС, двусторонний союз России и Белоруссии исчерпал себя экономически», – говорит Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС.

«Экономическое госчудо Беларуси» держится только на кредитах, хороших и разных. На самом деле Беларусь – государство-банкрот. Брать все новые и новые кредиты – у России, в ЕС, в МВФ, у Китая – Лукашенко вынужден в том числе на обслуживание внешнего госдолга. На пике госдолг достигал $ 17 млрд.

Сам Лукашенко ранее заявлял, что в случае необходимости Россия «всегда подставит плечо». Россия обязательно поможет, уверен Лукашенко, не потому, что белорусы «нахлебники», а потому, что, «давайте откровенно говорить, наша экономика – часть российской экономики». При этом в начале 2000-х Лукашенко пенял Путину, что тот мечтает превратить Беларусь в «90-й субъект Федерации», а такого не позволял себе даже Сталин.





7 млрд на скрепы

Несмотря на то, что СГ, скорее, мертв, чем жив, деньги на его поддержку выделяются регулярно. На 30 июня запланировано очередное заседание высшего государственного совета Союзного государства. Будет в очередной раз утвержден бюджет союзного государства.

Доходная часть бюджета СГ на 2017 год прогнозируется в сумме 6,7 млрд российских рублей. Расходная часть составит 4,9 млрд. Доходы СГ, напомним, формируются в основном за счет безвозмездных взносов двух государств. Большую часть взносов традиционно внесет Россия. На этот раз – 3,1 млрд руб. Беларусь вложит 1,7 млрд руб.

На этой неделе Беларусь вновь потянулась за кредитами – разместила еврооблигации на $ 1,4 млрд. Большая часть займа пойдет на рефинансирование предыдущего долга. Какое уж тут отмечание юбилея дипотношений при пустом кармане.

Эксперты единодушны в том, что Союзное государство России и Беларуси исчерпало себя и экономически, и политически. «Была только одна похожая форма сотрудничества двух государств – мягкая конфедерация Сенегамбия, союз Сенегала и Гамбии. Но тот союз просуществовал менее 7 лет. А наша «Сенегамбия» явно идет на рекорд», – иронизирует Беспалов.

Нестыковки в функционировании Евразийского союза признают даже его лидеры. Однако, несмотря на очевидную неэффективность новых интеграционных форматов на пространстве СНГ, их демонтаж невозможен. В противном случае пришлось бы признать если не провал «евразийской идеи» на постсоветском пространстве, то уж кризис точно.

Но в любом случае перспектив у таких союзов нет, отмечал в интервью «Газете.Ru» Збигнев Бжезинский, советник президента США по нацбезопасности при Джимми Картере. «Я сомневаюсь, что Евразийский экономический союз просуществует 10–20 лет, особенно если за это время его лидерский состав изменит свое мировоззрение», – говорил Бжезинский.

Никто уже даже не вспоминает и о другой, модной до кризиса 2008 года идее создания Большой Европы – от Владивостока до Лиссабона.

Рустем Фаляхов

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