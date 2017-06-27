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Рубрика / Политика
"Братская Беларусь становится все менее предсказуемой"
|27.06.2017 12:49:09
Юбилей можно отмечать и по поводу подписанного в 1992 году Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Кроме того, 25 июня – день дружбы и единения славян. Но отношения двух стран далеки от праздничных. А после присоединения Крыма к России и введения санкций Запада братская Беларусь становится все менее предсказуемой.
И не друг, и не враг, а так
Уровень взаимоотношений двух стран теперь такой, что главе МИД РФ Сергею Лаврову даже пришлось оправдываться на этой неделе по поводу проведения военных учений «Запад-2017» и возможной оккупации Беларуси российскими войсками. В интервью белорусским СМИ как раз по случаю 25-летия дипотношений российский министр назвал слухи об оккупации полным бредом.
«Вот сейчас российские войска войдут якобы для проведения учений, потом останутся там навеки и оккупируют Беларусь. Большего бреда, наверное, трудно себе представить»,– заявил Лавров.
Тем не менее слухи возникли не на пустом месте. Еще в 2015 году во время выступления перед командующими белорусской армией Александр Лукашенко дал понять, что военная концепция страны в корне изменилась: теперь власти «держат в уме» возможность российского вторжения и ради сохранения независимости готовы сотрудничать с НАТО.
В это время Россия и Беларусь проводили учения «Щит Союза-2015». И если до этого Лукашенко называл НАТО не иначе как «монстром, подползающим к границам синеокой Беларуси», то в последнее время не отказывается сотрудничать с этим «монстром».
Впрочем, военно-политический союз Москвы и Минска – не самая проблемная точка во взаимоотношениях двух стран, считает первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин. Лукашенко, конечно, партнер неудобный, но он точно союзник в вопросах безопасности.
СГ России и Беларуси как интеграционный проект не заладился с самого начала, с апреля 1997 года, когда Лукашенко и президент России Борис Ельцин подписали договор о Союзе. Не была даже утверждена государственная атрибутика – гимн, флаг (предполагалось, что это будет красный флаг с двумя желтыми звездочками) и герб (с двуглавым орлом). Пиком интеграции было начало 2000-х. Стороны планировали введение с 1 января 2005 года единой валюты.
Но этим планам так и не суждено было сбыться. Беларусь хотела получить при отказе от белорусского рубля компенсацию и сохранение права на эмиссию рублей.
«Москва на такие уступки, конечно, не могла согласиться, а Минск решил, что, утратив возможность печатать деньги, страна утратит и суверенитет», – говорит замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Союзное государство споткнулось еще об одно непреодолимое препятствие. Лукашенко активно поддерживал идею объединения двух государств, когда во главе России был Ельцин. Он рассчитывал через структуры СГ приумножить собственный политический капитал с перспективой стать президентом нового единого государства.
«С приходом к власти Владимира Путина стало понятно, что такая перспектива не реальна, и Лукашенко охладел к идее Союзного государства, использует ее лишь для выбивания из Москвы новых кредитов и экономических льгот», – говорит Жарихин.
Нефть, газ и молоко как яблоки раздора
Сейчас экономические взаимоотношения двух стран более прагматичны, хотя некоторые эксперты и называют их отношениями хозяина и вассала. Но отношения выясняются точечно, по конкретным проблемам: поставки нефти, мяса, молока и масла, овощной продукции. Москва и Минск дискутируют о проблемах реэкспорта и порядка пересечения границ Евразийского союза гражданами других стран…
Причем у российских надзорных органов время от времени возникают подозрения и в реэкспорте запрещенных к ввозу в Россию европейских продуктов – через территорию Беларуси. После введения санкций против России и ответного российского эмбарго Беларусь в 2-5 раз нарастила экспорт некоторых продовольственных товаров в Россию, в частности, сыра и фруктов.
Потоки «экспорта» образовались за счет простой переклейки этикеток на подсанкционных продуктах или их незначительной переработки.
Не менее скандальная тема во взаимоотношениях – восстановление пунктов пропуска внутри границ Евразийского союза, в части соприкосновения российских и белорусских территорий. В повестке заседания высшего госсовета Союзного государства, запланированного на 30 июня, эта тема обозначена. Проблема с границей возникла после того, как Беларусь 9 января заявила о введении на внешней границе Евразийского союза пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств, включая все страны Евросоюза, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие.
Конфликты между Россией и Беларусью в последнее время только усиливаются. Лукашенко уже грозился выйти из ЕАЭС, если Кремль будет и дальше пренебрегать правами белорусов на единое экономическое пространство.
«СГ функционирует больше как гуманитарное и культурное образование, крепнут контакты двух стран по линии военного сотрудничества, но после создания Евразийского союза пяти государств, когда вступил в силу таможенный кодекс ЕАЭС, двусторонний союз России и Белоруссии исчерпал себя экономически», – говорит Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС.
«Экономическое госчудо Беларуси» держится только на кредитах, хороших и разных. На самом деле Беларусь – государство-банкрот. Брать все новые и новые кредиты – у России, в ЕС, в МВФ, у Китая – Лукашенко вынужден в том числе на обслуживание внешнего госдолга. На пике госдолг достигал $ 17 млрд.
Несмотря на то, что СГ, скорее, мертв, чем жив, деньги на его поддержку выделяются регулярно. На 30 июня запланировано очередное заседание высшего государственного совета Союзного государства. Будет в очередной раз утвержден бюджет союзного государства.
Доходная часть бюджета СГ на 2017 год прогнозируется в сумме 6,7 млрд российских рублей. Расходная часть составит 4,9 млрд. Доходы СГ, напомним, формируются в основном за счет безвозмездных взносов двух государств. Большую часть взносов традиционно внесет Россия. На этот раз – 3,1 млрд руб. Беларусь вложит 1,7 млрд руб.
На этой неделе Беларусь вновь потянулась за кредитами – разместила еврооблигации на $ 1,4 млрд. Большая часть займа пойдет на рефинансирование предыдущего долга. Какое уж тут отмечание юбилея дипотношений при пустом кармане.
Эксперты единодушны в том, что Союзное государство России и Беларуси исчерпало себя и экономически, и политически. «Была только одна похожая форма сотрудничества двух государств – мягкая конфедерация Сенегамбия, союз Сенегала и Гамбии. Но тот союз просуществовал менее 7 лет. А наша «Сенегамбия» явно идет на рекорд», – иронизирует Беспалов.
Нестыковки в функционировании Евразийского союза признают даже его лидеры. Однако, несмотря на очевидную неэффективность новых интеграционных форматов на пространстве СНГ, их демонтаж невозможен. В противном случае пришлось бы признать если не провал «евразийской идеи» на постсоветском пространстве, то уж кризис точно.
Но в любом случае перспектив у таких союзов нет, отмечал в интервью «Газете.Ru» Збигнев Бжезинский, советник президента США по нацбезопасности при Джимми Картере. «Я сомневаюсь, что Евразийский экономический союз просуществует 10–20 лет, особенно если за это время его лидерский состав изменит свое мировоззрение», – говорил Бжезинский.
Никто уже даже не вспоминает и о другой, модной до кризиса 2008 года идее создания Большой Европы – от Владивостока до Лиссабона.
Рустем Фаляхов