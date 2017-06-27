«Пограничники в Крыму уже привыкли к базарным фокусам меджлиса*»

27.06.2017 12:44:24

Крым призвал ОБСЕ «образумить киевские власти» и не допустить развязывания Украиной приграничного конфликта из-за провокаций СБУ.

В субботу вечером замминистра госбезопасности ЛНР Александр Басов предупредил, что Киев готовит провокации против наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на границе с Крымом. По информации руководства республики, СБУ планирует покушение на сотрудников ОБСЕ Ханса Петера Эттера и Пола Маккалоу на пунктах пропуска «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар». В подготовке покушения участвуют сотрудники департамента контрразведки пятого управления СБУ капитан Колечко Сергей Викторович, лейтенанты Озерный Иван Николаевич, Павлик Владислав Викторович и Пархоменко Алексей Станиславович, «находящиеся в настоящее время в указанных пунктах пропуска», подчеркнул Басов.

Киев хочет развязать приграничный конфликт

Информация о готовящихся украинской стороной провокациях в отношении наблюдателей ОБСЕ говорит о том, что Киев хочет «развязать приграничный конфликт», заявил глава комитета правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов. Он не исключил, что к этому могут быть причастны украинские спецслужбы и боевики, подчиняющиеся Ленуру Ислямову. Активист и координатор блокады Крыма Ислямов, конечно, не имеет никакого отношения к ОБСЕ, но шум вокруг этой организации ему нужен для личного имиджа, чтобы не забыли «героя крымско-татарского сопротивления», подчеркнул газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его мнению, Ислямов «сейчас ухватится за любое предложение, лишь бы лицом в телевизор влезть».

Между тем в ЛНР напомнили: «Очередная спланированная Киевом провокация – это явная попытка дискредитировать Россию, запугать сотрудников миссии ОБСЕ и тем самым подтолкнуть к введению на линию разграничения международной вооруженной миссии», – подчеркнул Басов, которого цитировал портал «Русская весна».

«Мы неоднократно предупреждали представителей международных миссий, что они стали объектом спецопераций специальных служб Украины и просили согласовывать выезды к линии разграничения. К сожалению, наши просьбы до сих пор не услышаны», – добавил замминистра госбезопасности.

Напомним, в среду представители ОБСЕ заявили о «жестоком нападении» в районе Ясиноватой, когда неизвестные в военной форме и балаклавах попытались разбить окна машины, угрожали оружием, а затем открыли огонь в направлении машин миссии. Показательно, что в сообщении мониторинговой миссии в Twitter подчеркивалось, что наблюдателей атаковали якобы «вооруженные члены так называемой ДНР». Однако в последовавшем отчете на официальном сайте ОБСЕ никакого упоминания о нападении «так называемой ДНР» не было. Функцию обвинения ДНР взяли на себя уже в Киеве.

В апреле нынешнего года машина с наблюдателями ОБСЕ подорвалась на противотанковой мине, погиб американский сотрудник миссии. По традиции в качестве ответственных за случившееся Киев и Запад указали представителей ЛНР. В самой республике тогда отметили, что «экипаж отклонился от основного маршрута» и ехал «второстепенными дорогами», а это запрещено мандатом СММ ОБСЕ. Затем в мае в ЛНР заявили о перехвате украинских сообщений, подтверждающих ответственность Киева за подрыв автомобиля ОБСЕ. Однако западная общественность оставила этот факт без внимания.

«Не дать крымской теме уйти с повестки дня»

«Украине выгодно нагнетать ситуацию вокруг Крыма, особенно в курортный сезон, чтобы оказывать давление на Россию и не давать крымской теме окончательно уйти с политической повестки дня», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова, член Совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Во всех инцидентах, во всех конфликтных ситуациях обвиняется Россия и руководство ЛНР и ДНР, хотя потом нередко выясняется, что за провокациями стоят неконтролируемые Киевом вооруженные формирования, отметил эксперт.

Кроме того, нагнетание обстановки выгодно Киеву, поскольку позволяет удержаться у власти действующим политикам, в частности Петру Порошенко, добавил Безпалько. Усиление санкционного режима против России также является целью киевского руководства. Однако Украина в вопросе санкций играет небольшую роль, поэтому может лишь стать поводом для усиления санкций, но не реальной причиной, заметил собеседник.

Большая часть шумихи – это угрозы с целью нагнетания обстановки, но реальные провокации возможны, не исключил эксперт. «Все эти батальоны по-прежнему существуют», – подчеркнул Безпалько.

Между тем замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал и на ответственность самих наблюдателей ОБСЕ: «Мандата ОБСЕ на нахождение на границе с Крымом Россия не давала. Если они там находятся, если они не согласовали это, то получают все риски. Россия к их пребыванию там никакого отношения не имеет», – подчеркнул он. На участившиеся нападения против сотрудников ОБСЕ должны обратить внимание другие страны, входящие в ОБСЕ, и «всерьез и беспристрастно расследовать каждый случай провокации». «Если окажется, что их совершает украинская сторона, прямо говорить об этом. Но пока мы этого, к сожалению, не увидели», – констатировал Жарихин.

«Желающих попробовать на прочность пока что не находилось»

Впрочем, России не обязательно ожидать реакции других стран. Крым входит в состав России, а бросить ей вызов вряд ли решатся даже бывалые провокаторы: «Ленур Ислямов «собаку съел» на провокациях у крымской границы. Без сомнения, этот человек способен устроить много дыма, но без огня, силенки истощились», – отметил Руслан Бальбек.

По его словам, «при отмашке сверху Ислямов будет выпрыгивать из штанов, чтобы показать себя как главного борца с Россией. При слове «провокации» у Ислямова теплеет на душе, но как увидит готовность дать отпор, то сразу холодеет на сердце. Так что если он возьмется за это дело, то увидим и фейерверки, и потрясание оружием, и гневные речи – но на безопасном расстоянии», – уверен Бальбек.

Российские пограничные посты уже привыкли к «базарным фокусам меджлиса». «При малейшей угрозе пограничный пост блокирует перешеек и ощетинивается оружием. Пока что желающих попробовать на прочность не находилось», – резюмировал депутат.

*- Запрещена на территории РФ

Марина Балтачева

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