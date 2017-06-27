Большинство россиян поддерживают содействие переселению в Россию

27.06.2017 11:13:55

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования отношения россиян к вопросам миграционной политики в отношении русскоязычных жителей стран СНГ.

Большинство россиян поддерживают такие меры миграционной политики, как содействие переселению в Россию русскоязычных граждан из стран бывшего СССР (78%), а также привлечение квалифицированных работников из других стран (75%). В то же время прирост неквалифицированной рабочей силы наши сограждане скорее не приветствуют: против ее привлечения высказываются 85%.

В отношении русскоязычных граждан, проживающих на постсоветском пространстве за пределами Российской Федерации: 40% россиян считают необходимым оказывать помощь в переезде в Россию всем русскоязычным жителям стран СНГ, 33% - квалифицированным работникам и т.д. Только 3% не видят необходимости помогать кому-либо из потенциальных мигрантов.

При этом знание русского языка, по мнению большинства наших сограждан, не должно становиться основанием для облегчения процедуры получения российского гражданства: 29% считают, что порядок должен быть одинаков для всех, 41% - что решение о выдаче паспорта РФ должно приниматься в каждом случае индивидуально, независимо от уровня владения русским языком. Поддерживают идею предоставления гражданства по упрощенной процедуре для тех, кто владеет русским языком, 26% опрошенных.

Согласно анализу компании «Медиалогия», с 2015 по 2016 годы по теме «миграция» в российских СМИ было зафиксировано 957511 сообщений. Пики упоминаемости приходятся на сентябрь 2015 г. (наиболее заметными событиями стали «Миграционный кризис в Европе»; «ООН призвала страны ЕС принять до 200 тысяч беженцев»; «Власти Венгрии заблокировали для беженцев границу с Сербией»), март 2016 г. («Евросоюз и Турция согласовали на саммите в Бельгии основные принципы решения миграционной проблемы»).

Данные опроса комментирует директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова: «Русский язык как основное средство коммуникации является одним из ключевых факторов идентификации с российской нацией. Именно знание русского языка, способность изъясняться на нем играют важное значение в процессе сокращения социальной дистанции, являются признаком для разделения на «своих» и «чужих». Русское культурно-языковое пространство гораздо шире географических границ страны – язык выступает инструментом воспроизводства и расширения знаний об истории и культуре российского народа, способствует раскрытию содержания его духовных традиций. Однако знание языка не рассматривается большинством россиян как значимое преимущество, дающее потенциальным мигрантам приоритет при получении российского гражданства».

Каждая страна проводит свою миграционную политику. Какие из нижеперечисленных мер миграционной политики России Вы поддерживаете, а какие - нет? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %)

По Вашему мнению, кому из русскоязычных жителей стран СНГ необходимо помогать переехать в Россию при появлении у них такого желания? (закрытый вопрос, не более 2-х ответов, %)

Как Вы считаете, в отношении носителей русского языка порядок получения российского гражданства должен быть облегченным - или таким же, как и для других мигрантов из стран СНГ? (закрытый вопрос, один ответ, %)

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 декабря 2016 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Мониторинг и анализ публикаций в российских СМИ проведен компанией «Медиалогия». Исследование проводилось по базе СМИ «Медиалогии», включающей порядка 39 100 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: 2015-2016 гг. Рейтинги событий построены по показателю «Медиалогии» - заметность события, который определяется как сумма заметности сообщений по определенной теме во влиятельных СМИ.

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