Документ предусматривает эксперимент по введению налога в 2018-2020 годах

Предполагается, что размер сбора не будет превышать 100 рублей в сутки с человека. Сумма может варьироваться, в зависимости от целого ряда факторов, к примеру, от сезонности. Кроме того, налог может быть и отменен вовсе. Но это уже на усмотрение местных властей. Куда в итоге будут поступать средства, вырученные от курортного сбора? Этот вопрос оказался в центре обсуждения на прошедшем заседании госдумы.

КОНСТАНТИН ЗАТУЛИН, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Этот курортный сбор взымается в муниципальных образованиях, и они, собственно говоря, являются предметом действия этого закона. Так почему бы не предусмотреть то, что средства, собираемые в этих территориальных муниципальных образованиях, оставались бы их в их распоряжении.

В его нынешнем виде законопроект показался депутатам недоработанным. Поэтому его приняли в первом чтении с условием, что ко второму в него внесут значительные поправки. Между тем, жаркие споры вызывает сама идея курортного сбора. С одной стороны – есть опасения, что он приведет к снижению турпопотка в курортные города. С другой, наряду с ростом турпотока, растет и нагрузка на коммунальную и рекреационную инфраструктуру курортов. Нагрузка на сети, уборка мусора, текущий ремонт и содержание объектов инфраструктуры – все это, как правило, делается за счет муниципалитетов. Так что курортный сбор можно считать своего рода «чаевыми», которые оставят туристы городу на внутренние нужды. Поэтому, было бы логично, если эти средства оставались непосредственно в бюджетах курортных городов. Но тут уж как решат народные избранники. Им, в любом случае, придется взвесить все за и против.