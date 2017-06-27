Улучшим закон о гражданстве! далее »
27.06.2017
- 10:59:32
- В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб представитель Минобороны далее »
- 12:28:16
- В «Газпроме» прокомментировали слова Порошенко о «Северном потоке – 2» далее »
- 12:24:49
- Бэсеску назвал Додона "пуделем" Путина далее »
- 12:00:03
- "Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!" далее »
- 15:22:24
- У стен Херсонеса: потенциал византийского наследия в стратегиях будущего православного мира и России далее »
- 12:23:43
- Константин Затулин: Московские будни депутата от Сочи далее »
- 12:21:23
- В Госдуме обсудят вопрос обеспечения информационной безопасности в России далее »
- Говорит Грузинский Народ! далее »
-
В центре событий с Анной Прохоровой далее »
-
Битва за Балканы. Право голоса далее »
-
Славянский мир под прицелом. далее »
-
Говорит Грузинский Народ! далее »
-
60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »
-
Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу? далее »
-
Украина: американская мечта. далее »
Детали
В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб представитель Минобороны
|27.06.2017 10:59:32
По предварительной информации, от взрыва «Мерседеса» в Соломенском районе Киева погиб военнослужащий Министерства обороны. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на оборонное ведомство.
Обстоятельства происшествия выясняются, в полиции на данный момент имя погибшего не сообщают. Согласно данным правоохранителей, речь идет о руководителе спецназа ГРУ Минобороны.
Спикер МВД Артем Шевченко добавил, что в результате взрыва пострадал находившийся рядом пожилой мужчина, но его жизни ничего не угрожает.