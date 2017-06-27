В результате взрыва автомобиля в Киеве погиб представитель Минобороны

27.06.2017 10:59:32

По предварительной информации, от взрыва «Мерседеса» в Соломенском районе Киева погиб военнослужащий Министерства обороны. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на оборонное ведомство.

Обстоятельства происшествия выясняются, в полиции на данный момент имя погибшего не сообщают. Согласно данным правоохранителей, речь идет о руководителе спецназа ГРУ Минобороны.

Спикер МВД Артем Шевченко добавил, что в результате взрыва пострадал находившийся рядом пожилой мужчина, но его жизни ничего не угрожает.

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