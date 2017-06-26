Прошло заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников

26.06.2017 17:09:11

23 июня 2017 года состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (далее - ПКДСР). Насыщенная повестка дня включала важнейшие вопросы деятельности государственных структур, отвечающих за осуществление политики в отношении соотечественников.

Члены ПКДСР ознакомлены с результатами состоявшихся мероприятий и с информацией о готовящихся в этом году конференциях, с опытом работы с соотечественниками Татарстана, Росмолодежи и Минобрнауки России. На ПКДСР был представлен проект Программы по работе с соотечественниками на 2018-2020 годы. Членам Комиссии доложено об итогах прошедшего в Москве 16-17 мая заседания Всемирного координационного совета; о ходе подготовки III Всемирного молодежного форума российских соотечественников, который пройдет в Софии 23-25 сентября с.г. и Всемирной тематической конференции соотечественников «Столетие Русской революции: единение ради будущего», намеченной на 31 октября – 1 ноября 2017 года в Москве. На суд ПКДСР представлены предложения секретариата Комиссии по кандидатам на награждение государственными наградами Российской Федерации, Почетным знаком соотечественника и Почетным дипломом ПКДСР, которое приурочено ко всемирной конференции.

На ПКДСР также представлена информация о Государственном мониторинге в области отношений с соотечественниками за рубежом в 2016 году, который подготовлен российскими зарубежными учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» и Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 865. Последний предписывает МИД-у проводить государственный мониторинг в области отношений с соотечественниками в порядке, устанавливаемом МИД-ом же. 25 статья закона о соотечественниках детализирует содержание данного мониторинга, который должен включать в себя «сбор, анализ и оценку информации о положении соотечественников, создание банка данных, прогнозирование ситуации и проведение научно-исследовательских работ».

Представленная информация о результатах госмониторинга дает общее представление о положении соотечественников в зарубежных странах, о направлениях деятельности Российской Федерации по поддержке соотечественников и процессов их консолидации, что, безусловно, важно. К сожалению, в ней не отражены проблемы, которые поднимают соотечественники на своих конференциях и конгрессах, в первую очередь те, что касаются политики в отношении соотечественников за рубежом, права их на возвращение в Россию, предоставления им гражданства России, которые, как известно, остро переживаются соотечественниками. В распоряжении МИДа и его загранпредставительств, конечно, имеются резолюции всемирных, региональных, страновых мероприятий, проводимых с участием соотечественников, многочисленные индивидуальные обращения с просьбами «расшить узкие места» нашего законодательства, препятствующие большинству соотечественников, а не только «соотечественному активу», чувствовать заботу России. На наш взгляд государственный мониторинг должен высвечивать такие проблемы и предлагать, в случае необходимости, пути по их преодолению.

В полном соответствии со статьей 25 закона о соотечественниках, которая предписывает, что «результаты государственного мониторинга доводятся до сведения органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других участников (сторон) отношений Российской Федерации с соотечественниками, организаций соотечественников, общественных объединений, средств массовой информации Российской Федерации и иностранных государств» - размещаем на сайте материал, распространенный среди членов Комиссии.

Думаем, что читателям нашего сайта также интересно познакомиться с итоговыми документами заседания ВКС, которые дают представление о его деятельности, о планах и задачах, которые этот орган соотечественников ставит перед собой.

Ниже публикуем информацию о Государственном мониторинге в области отношений с соотечественниками за рубежом, а также Решение Всемирного координационного Совета от 17 мая 2017г. и его Заявление в связи с предстоящими в Латвии 3 июня 2017 г. выборами в местные органы власти.

Информация

о результатах государственного мониторинга в области отношений с соотечественниками за рубежом за 2016 г.

Государственный мониторинг в области отношений с соотечественниками за рубежом проводится на основании Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» и Указа Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 865. В 2016 г. он охватил 140 стран, в которых проживали около 26,3 млн. российских соотечественников.

В соответствии с положением о мониторинге были исследованы все аспекты жизни представителей нашей диаспоры по странам их проживания, включая общественный и правовой статус, социально-экономическое положение, доступ к системе образования, социального обеспечения, возможности реализации культурных и духовных потребностей, а также результаты государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников.

По сведениям, полученным из загранпредставительств МИД России, в указанный период в странах СНГ проживало 12,95 млн. соотечественников, в «дальнем» зарубежье -13,3 млн. Общая численность российской диаспоры, в том числе в странах СНГ, сократилась по сравнению с предыдущими годами за счет естественной убыли населения, переселения жителей юго-восточных областей Украины и беженцев из Сирийской Арабской Республики в Российскую Федерацию. Указанная тенденция обусловлена также реализацией Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в которой лидируют участники-представители государств Средней Азии.

Наиболее многочисленные российские общины находятся: на Украине (5,3 млн. человек), в ФРГ (4 млн. человек), Казахстане (4 млн. человек), США (4 млн. человек), Израиле (1,2 млн. человек), Белоруссии (1,1 млн. человек), Узбекистане (1 млн. человек). Общей чертой для российской диаспоры является то, что большая ее часть относится к городскому населению и в основном рассредоточена по всей территории страны проживания, редко имея места компактного расселения. Представители старообрядческих общин предпочитают «обособленный образ жизни» в сельской местности Австралии, Армении, Румынии, Канады, ряда стран Латинской Америки (Аргентина, Боливия, Уругвай и др.).

По демографическим характеристикам диаспору можно условно разделить на «стареющую» в странах СНГ и более «молодую» в государствах «дальнего» зарубежья. Подобные особенности сложились в результате исторических событий в нашей стране (революция 1917 г., Великая Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, экономический кризис 90-х годов и т.д.), а также социально-экономических процессов в государствах проживания соотечественников. По данным за 2016 г., численный состав диаспоры в странах Прибалтики, Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона существенно сократился, но вырос в государствах Европы и Америки (особенно в Латинской Америке).

Анализ законодательной базы большинства стран мира показал, что формальные ограничения в правах российских соотечественников, как правило (кроме стран Прибалтики), отсутствуют.

Основные проблемы российской диаспоры во многих государствах заключаются в следующем. Ее представители сталкиваются с определенными ограничениями при реализации своих прав на этнокультурную самобытность и профессиональную деятельность. Препятствия возникают и при ведении бизнеса. Предвзятое отношение к ним существует, как правило, при судебных разбирательствах, затрагивающих сферу применения семейного и частного права при решении бракоразводных, имущественных, наследственных и других аналогичных вопросов. Положение россиян осложняется и наличием дискриминации на бытовом уровне. В частности, это проявляется в ряде стран СНГ (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), где политика укрепления национального самосознания титульных наций приводит к сужению сфер применения русского языка в системе органов управления, в судопроизводстве, в информационной и образовательной сферах. Остро стоят проблемы урегулирования статуса бипатридов в Туркменистане. Не решены вопросы предоставления на паритетных началах бесплатного медицинского обслуживания для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Казахстане. Особого внимания требует систематическое нарушение фундаментальных прав и законных интересов российских общин в Латвии, Литве и Эстонии. При этом в Латвии и Эстонии сохраняются проблемы массового безгражданства среди российских соотечественников. В последнее три года усиливается рост дискриминации в отношении нашей диаспоры на Западе на фоне искусственно разжигаемой русофобии из-за событий на Украине и в Сирии (США, Канада, Австралия, Германия, Польша и т.д.).

На Украине продолжают нарушаться законные права и интересы российской общины, самой многочисленной в этом государстве. Под угрозой репрессий, административного преследования и давления находятся все, кто не согласен с происходящим на Украине, хочет говорить на русском языке, сохранить историческую память и национальные традиции.

Положение русского языка за рубежом не одинаково в зависимости от региона. В странах бывшего СССР его статус различен: от государственного (Абхазия, Белоруссия, Южная Осетия) и официального (Казахстан, Киргизия) до иностранного (Латвия, Эстония, Литва). В государствах Прибалтики ведется целенаправленное принудительное сокращение русскоязычных учебных заведений. В Казахстане «русские» школы трансформируются в соответствии с проводимой политикой трехъязычия (казахский, русский, английский), а в Туркменистане обучение на русском языке остается только в одной школе. На Украине активно внедряется целенаправленный процесс украинизации, сворачивается образование на русском языке. Законодательно ограничивается использование русского языка как в делопроизводстве, так и в быту. Например, в 2016/2017 учебном году на Украине из 16 365 общеобразовательных учебных заведений преподавание на русском языке осуществлялось лишь в 581 школе (всего 3,5 %). Только за 2016 г. было закрыто 33 подобных образовательных центра. В вузах на русском языке обучается менее 2% от общего числа студентов.

В государствах «дальнего» зарубежья русский язык в ряде случае имеет статус языка нацменьшинств. В 2016 г., во многом благодаря последовательным и решительным действиям Российской Федерации на международной арене, отмечается определенный рост интереса к изучению русского языка у местного населения. Практически во всех странах Европы, в США, в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке его преподают на кафедрах русского языка в местных ведущих вузах. Среднее образование наши соотечественники на родном языке могут получить в ряде европейских государств (Болгария, Румыния, Германия), а также в США и Израиле в рамках государственных образовательных программ. В других случаях (например, в Великобритании, Италии, Исландии, Португалии, на Мальте) его изучают в частных школах, школах «выходного дня» или на языковых курсах. В государствах Латинской Америки русский язык на начальном уровне, как правило, изучается посредством домашнего обучения либо на курсах, созданных по инициативе самих соотечественников. На Ближнем Востоке дети соотечественников в основном изучают русский язык в школах при российских посольствах или на курсах русского языка, организованных на базе этих школ. Получение российского высшего профессионального образования детьми нашей диаспоры пользуется повышенным спросом практически во всем мире, за исключением соотечественников некоторых стран Европы и США, ориентированных на местные вузы. Правительственные квоты, выделяемые Россией для этой категории лиц, используются практически полностью во всех странах СНГ, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе с тем не все обладатели российских дипломов могут трудоустроиться в государствах своего проживания из-за отсутствия у Российской Федерации заключенных международных договоров по вопросу признания и установления эквивалентности иностранных документов об образовании (например, с Аргентиной, Венгрией, Йеменом, Кенией, Республикой Корея, Македонией, Мексикой, Норвегией, Японией и др.).

Российская диаспора имеет доступ к практически всем формам СМИ на русском языке, в основном в странах постсоветского пространства, США и КНР (в Китае русскоязычным СМИ уделяется особое внимание со стороны властей). В этих государствах выпускаются информационные печатные издания, продается научная и художественная литература на русском языке, выпускаются программы теле- и радиопередач. В Интернете действуют русскоязычные сайты, активно используются социальные сети. Более фрагментарно «традиционные» русскоязычные СМИ присутствуют на европейской территории и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Большая часть информации подается через Интернет-издания и Интернет-ТВ, поскольку в этих районах многие печатные газеты и журналы на русском языке носят весьма легковесный рекламный характер.

Особая ситуация сложилась на Украине. В этой стране нет телеканалов, ведущих трансляцию только на русском языке. Вместе с тем трансляция выпусков новостей, программ и фильмов на русском языке имеется на нескольких общеукраинских каналах. Частичное вещание на русском языке ведется на некоторых местных телеканалах в регионах. Одновременно в стране продолжает выпускаться большое количество русскоязычных газет и журналов, суммарный тираж которых превышает украиноязычные печатные СМИ. В данной сфере в отношении языка все еще работает прагматика рынка. Вместе с тем украинские центральные масс-медиа занимают явную антироссийскую позицию. Власти предприняли усилия по зачистке интернет-пространства от неугодных материалов. В перечень попало несколько десятков сайтов, в том числе и сайты организаций наших соотечественников.

По итогам мониторинга отмечается, что в подавляющем большинстве стран законодательно закреплены равные права и обязанности для представителей всех региональных конфессий. Права верующих российских соотечественников, как правило, не ущемляются. Исключением является Украина. Государство здесь систематически нарушает права соотечественников на свободу вероисповедания. Так, с 2014 г. по ноябрь 2016 г. было захвачено около 40 принадлежащих Украинской православной церкви Московского патриархата храмов в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Херсонской и Луганской областях.

Что касается русских театров и библиотек, то большинство из них размещено на территории постсоветского пространства и в государствах бывшего соцлагеря.

В отчетный период МИД России активно и целенаправленно проводил линию на поддержку соотечественников. На эти цели внешнеполитическому ведомству было выделено из российского бюджета более 207,5 млн. рублей. По линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) и в рамках Программы работы с соотечественниками на 2015-2017 гг. соответствующие широкомасштабные акции организовывались с участием российского внешнеполитического ведомства, Россотрудничества, широкого круга органов исполнительной и законодательной власти, а также субъектов Российской Федерации.

В процесс консолидации при содействии ПКДСР было вовлечено более 3 тысяч организаций российских соотечественников под руководством Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС), 6 региональных координационных советов (РКС) и 98 страновых координационных советов российских соотечественников (КСОРС). На оказание содействия процессу консолидации диаспоры было израсходовано 61,2 млн. рублей, в том числе через загранучреждения МИД России -54,8 млн. рублей.

Под особым контролем находилась ситуация с соотечественниками на Украине. На момент начала политического кризиса в этой стране была сформирована и действовала система КСОРС. События на «майдане» серьезно повлияли на ее дальнейшее развитие. Ряд руководителей общественных организаций подвергся преследованиям. Вместе с тем члены президиума Всеукраинского КСОРС не только продолжили работу, но и изменили свой состав, отменив должность председателя и определив координаторов направлений. Несмотря на все сложности, организации соотечественников в 2016 г. провели целый ряд мероприятий при содействии ПКДСР, при этом работа по консолидации велась исключительно на территории Российской Федерации или третьих стран.

Под эгидой страновых КСОРС в 70 странах прошли страновые конференции организаций российских соотечественников, состоялось более 700 мероприятий, форумов, встреч, конкурсов, олимпиад. Эти события были отражены на сайте ВКС (http://vksrs.com/), обеспечивающем взаимосвязь между Советом и страновыми организациями соотечественников, а также на странице ВКС в социальной сети Фейсбук.

В целях консолидации нашей диаспоры за рубежом в ноябре в Москве прошла тематическая конференция под названием «Вместе с Россией», на которой впервые обсуждались возможности использования потенциала предпринимательских структур соотечественников для продвижения российского экспорта. В сентябре был проведен II Всемирный молодежный форум соотечественников «Историческая память: связь поколений» в Софии с участием активистов российских молодежных организаций из 67 стран. В это же время в Оренбурге прошел международный молодежный форум «Евразия», в рамках которого был организован IV съезд соотечественной молодежи с участием 65 делегатов из 32 стран. В августе в Казани состоялся VII Всемирный форум татарской молодежи. В течение года была продолжена реализация волонтерского проекта по вовлечению молодежи в работу по сохранению российского историко-мемориального наследия за рубежом.

В 2016г. состоялись шесть региональных конференций соотечественников. На них председатели и члены координационных советов обсуждали наиболее актуальные вопросы соотечественного движения и его консолидации. Впервые организация этих конференций была возложена на членов РКС. ВКС провел два своих заседания с участием представителей российских министерств, ведомств и профильных фондов (Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, фонд «Русский мир», Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой - Фонд ВАРП).

Одним из главных направлений взаимодействия с соотечественниками является сохранение исторической памяти и духовных традиций России. В мае прошлого года в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне были проведены всемирные акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». В 50 странах мира тысячи российских соотечественников при поддержке российских загранучреждений и страновых КСОРС организовали памятные шествия, посвященные памяти своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Во многих государствах в честь Дня Победы соотечественники проводили автопробеги, конкурсы детского рисунка, концерты песен военных лет и другие мероприятия. Осуществлялись также и всемирные акции соотечественников, приуроченные ко Дню России.

В 2016 г. при поддержке ПКДСР Россотрудничество содействовало проведению комплексных мероприятий, посвященных Дню русского языка и Дню народного единства в 48 странах. В 67 государствах Агентство помогло общественным объединениям диаспоры в удовлетворении их культурных, языковых и духовных потребностей, способствовало развитию информационного обеспечения. В этих целях были организованы творческие фестивали, тематические семинары, круглые столы, культурно-образовательные и спортивные мероприятия. Наиболее масштабным проектом стали Всемирные игры юных соотечественников в г.Сочи. При взаимодействии Россотрудничества с Минспортом России, Минобрнауки России и Всероссийской федерацией школьного спорта была расширена география игр до 46 стран-участниц.

В 2016 г. проводились учебно-образовательные поездки для соотечественной молодежи по историческим местам Российской Федерации «Здравствуй, Россия!». Всего за годы реализации этого проекта Россию посетило более 17 тысяч юношей и девушек. Только в прошедшем году более 700 молодых победителей олимпиад на знание истории и культуры России из 43 стран в рамках проекта посетили Москву, Санкт-Петербург и Казань.

В целях укрепления образовательных и научных связей с соотечественниками оказывалась поддержка в организации курсов повышения квалификации кадров для образовательных организаций с обучением на русском языке и родных языках народов России в Армении, Грузии, Киргизии и Таджикистане.

Важной задачей стало укрепление связей между диаспорой и субъектами Российской Федерации. Весомый вклад в работу по поддержке соотечественников в 2016 г. внесли Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Татарстан, Алтайский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

По данным мониторинга, число зарубежных русскоязычных СМИ составляет более 3 тысяч в 70 зарубежных странах. В 2016 г. впервые была проведена целенаправленная работа с задействованием информационных ресурсов соотечественников по широкому информированию граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом, о проводившихся в сентябре 2016 г. выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. В Москве в августе прошлого года по инициативе фонда «Русский мир» прошел Всемирный форум «В единстве с Россией». Его участниками стали российские соотечественники - граждане России, проживающие за рубежом, более 350 человек из 97 стран мира. Одной из основных тем мероприятия стало участие граждан России, проживающих за рубежом, в российских выборах. Итоговая резолюция форума стала основой для дальнейшего анализа законодательства в России в отношении соотечественников.

Одним из приоритетных направлений работы МИД России была защита прав и законных интересов российских соотечественников. При поддержке Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (ФПС), осуществлено около 300 проектов в более чем 40 государствах мира. В 2016г. в 20 странах ближнего и дальнего зарубежья действовало 26 центров правовой поддержки.

В феврале 2016 г. в состав Попечительского совета Фонда был введен председатель ВКС М.В.Дроздов. Этот позволило повысить значимость и авторитет ВКС в российской диаспоре.

Развивается взаимодействие Общественной палаты Российской Федерации и ВКС. Ее представитель участвует в заседаниях ВКС и всемирных форумах соотечественников.

Руководители Русской православной церкви в целях укрепления гуманитарных и культурных связей нашей диаспоры с исторической Родиной участвуют в работе страновых и региональных конференций соотечественников, в других важных мероприятиях российской диаспоры. В ноябре 2016 г. состоялся очередной «круглый стол» по теме «РПЦ и соотечественники: опыт соработничества» в Германии.

В рамках госмониторинга изучается опыт реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Так, в соответствии с Госпрограммой в 2016 г. на территорию Российской Федерации переехало 146 585 соотечественников с членами семей.

Информацию о Госпрограмме МИД России доводил до соотечественников через распространение ежемесячного журнала «Русский век» и функционирование одноименного интернет-портала, а также включая эту тему в повестки дня региональных и страновых конференций соотечественников, организуя «круглые столы»: региональный круглый стол по информационному обеспечению Госпрограммы для соотечественников из стран СНГ и Балтии (г.Минск, 15-16 ноября); внутригерманский круглый стол по вопросам реализации Госпрограммы (г.Франкфурт-на-Майне, 6-7 декабря); конференция соотечественников центральных областей Украины (г.Киев, 9-10 декабря); ежегодная конференция для соотечественников в Перу (г.Лима, 20 декабря); круглый стол для представителей общин староверов, проживающих в Боливии (г.Санта-Крус, 29 октября - 1 ноября).

В итоге можно констатировать, что работа с соотечественниками, проводимая МИД России, органами законодательной и исполнительной власти, субъектами Российской Федерации ведется в целом в правильном направлении, способствует политическому взрослению российских общин. Они становятся более инициативными, сплоченными, способными активно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику российского государства.

РЕШЕНИЕ 28-ОГО ЗАСЕДАНИЯ ВСЕМИРНОГО

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РОССИЙСКИХ

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

(Москва, 16-17 мая 2017 г.)

Всемирный координационный совет российских соотечественников (ВКС), обсудив актуальные вопросы деятельности организаций соотечественников, принял следующее решение:

1. Одобрить итоги работы прошедших в 2017 г. региональных конференций российских соотечественников, проживающих в странах Африки и Ближнего Востока, Европы, Северной Европы и Балтийского моря, Азиатско-Тихоокеанского региона. Просить Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) рассмотреть вопрос об участии членов ВКС в региональных конференциях.

2.Выразить признательность организаторам и участникам мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Особо отметить важность проведения в странах ближнего и дальнего зарубежья памятных акций, включая «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка».

3. Выразить благодарность Правительству Москвы, руководству субъектов Российской Федерации за работу по восстановлению памятников советским воинам, а также в осуществлении захоронений и перезахоронений погибших.

4. Рекомендовать членам координационных советов начать работу по подготовке к выборам Президента Российской Федерации, которые состоятся в 2018г.

Просить ЦИК рассмотреть возможность включения членов ВКС и региональных координационных советов (РКС) в число наблюдателей на избирательных участках за пределами Российской Федерации во время проведения выборов. В период предвыборной кампании считать важным организацию встреч соотечественников с доверенными лицами кандидатов на пост Президента Российской Федерации.

5. Просить депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным по одномандатным округам за рубежом, осуществлять контакты с зарубежными российскими избирателями.

6. Принять к сведению концепцию проведения Всемирной тематической конференции соотечественников «Столетие Русской революции: единение ради будущего» (Москва, 31 октября - 1 ноября 2017 г.). Предложить Председателю ВКС провести работу по согласованию с членами совета возможного состава редакционной комиссии Всемирной конференции, включив в нее членов ВКС, РКС, известных соотечественников и потомков представителей первой волны эмиграции.

7. Отметить актуальность дальнейшего расширения партнерских связей между различными организациями российских соотечественников и ВКС на основе базовых принципов движения соотечественников.

8. Считать целесообразным проведение регулярных встреч членов ВКС в российских профильных министерствах и ведомствах, в частности, в Министерстве образования и науки Российской Федерации, Министерстве экономического развития Российской Федерации, Федеральном агентстве по делам молодежи. Просить Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом организовать подобные встречи в ходе 30-го заседания ВКС. Также просить Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом организовать встречу в Союзе журналистов России.

9. Считать необходимым включение Председателя ВКС в состав экспертного совета при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, а также к работе совета активно привлекать экспертов из числа соотечественников, проживающих за рубежом.

10. Председателю ВКС в ходе 29-го заседания Совета доложить о прогрессе в выработке плана создания экспертно-консультативных советов российских соотечественников при Минобрнауки России, Минэкономразвития и Росмолодежи.

11. Отметить важность вопросов экономического взаимодействия российских соотечественников с Россией и поддержать работу группы ВКС по торгово-экономическому сотрудничеству и меценатству.

12. Считать целесообразным создание рабочей группы по внесению предложений по совершенствованию нормативных документов о деятельности ВКС и РКС и их символики.

13. Считать целесообразным организацию Институтом русского зарубежья мастер-классов для членов ВКС и председателей РКС по основам технической и информационной работы в сети интернет.

Шире использовать современные технологии, включая интернет-ресурсы, для обмена информацией и консолидации соотечественников.

14. Обратиться с просьбой к ПКДСР оказать содействие в размещении материалов о деятельности организаций соотечественников и российской диаспоре в электронной энциклопедии «Википедия».

15. Принять за основу типовое положение о сайте регионального координационного совета и доработать его с учетом рекомендаций председателей РКС.

16. Председателям страновых и региональных координационных советов рекомендовать открыть страницы о своей деятельности в социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», «РасеЪоок» и других.

17. Учитывая важность решения вопросов обеспечения социальных гарантий для российских соотечественников, проживающих за рубежом, просить профильные ведомства Российской Федерации рассмотреть возможность заключения в этой сфере межправительственных соглашений.

18. Просить Россотрудничество и Минобрнауки России разработать конкретные формы и методы реализации Концепции «Русская школа за рубежом», в том числе в отношении школ дополнительного образования.

19. Обратиться в Минобрнауки России с просьбой продолжить работу по подписанию межправительственных соглашений о взаимном признании документов о высшем, специальном и среднем образовании.

20. Обратиться к ПКДСР с просьбой поддержать инициативу о проведении Года российских соотечественников.

21. Исходя из важности сохранения преемственности поколений и с целью дальнейшей активизации деятельности молодежных объединений соотечественников, расширить спектр форм и методов работы с молодежью из стран зарубежья.

Принять обращение к ПКДСР по совершенствованию вопросов участия молодых соотечественников из регионов мира в молодежных фестивалях, слетах, образовательных программах.

22. Разработать систему морального поощрения наиболее активных организаций на местах и их членов.

23. Положительно оценить работу Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и поддержать инициативу по созданию новых центров правовой помощи в различных регионах ближнего и дальнего зарубежья.

24. Выразить благодарность за участие в работе заседания представителям Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, МИД России, Россотрудничества, Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Московского дома соотечественника, Института русского зарубежья, Дома русского зарубежья им.А.Солженицына, Института стран СНГ.

25. Высоко оценить правозащитную деятельность российских соотечественников в странах Прибалтики. Принять заявление ВКС по этому вопросу.

26. Поручить председателю ВКС М.В.Дроздову проинформировать о результатах проделанной работы по выполнению данного решения на 29-ом заседании ВКС (30 октября, 2017 г.).

Приложение

Комитету местных и региональных

властей Совета Европы

Заявление Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, в связи с предстоящими в Латвии 3 июня 2017 г. выборами в местные органы власти

Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом, выражает серьезную озабоченность фактом сохранения массового безгражданства в Латвии.

3 июня 2017 г., когда в Латвии состоятся выборы в местные органы власти, около 250 тысяч постоянных жителей, законопослушных налогоплательщиков, в очередной раз будут лишены права избирать и быть избранными, т.е. влиять на политику развития территорий своего проживания.

Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом, поддерживает вывод ПАСЕ от 08.11.2002 г. о формировании в Латвии из-за существования массового безгражданства долговременного дефицита демократии, а также вывод Европейского парламента от 09.09.2015 г. о том, что массовое безгражданство является формой политической дискриминации части населения.

Всемирный координационный совет российских соотечественников

17 мая 2017 г., Москва

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