XX Юбилей Института стран СНГ

V Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура-2017»

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Детали

Битва за Балканы. Право голоса


23.06.2017 Источник: ТВ Центр

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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В США считают, что Россия пытается вернуть в зону своего влияния Балканы. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не присоединится к антироссийским санкциям. 15 июня Вучич поручил сформировать правительство Ане Брнабич, которая, впрочем, известна своими прозападными взглядами. Заставят ли сербов поддержать санкции против России?

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