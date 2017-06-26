



В США считают, что Россия пытается вернуть в зону своего влияния Балканы. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не присоединится к антироссийским санкциям. 15 июня Вучич поручил сформировать правительство Ане Брнабич, которая, впрочем, известна своими прозападными взглядами. Заставят ли сербов поддержать санкции против России?