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Детали
Битва за Балканы. Право голоса
|23.06.2017
|Источник: ТВ Центр
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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В США считают, что Россия пытается вернуть в зону своего влияния Балканы. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не присоединится к антироссийским санкциям. 15 июня Вучич поручил сформировать правительство Ане Брнабич, которая, впрочем, известна своими прозападными взглядами. Заставят ли сербов поддержать санкции против России?