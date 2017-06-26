Константин Затулин: Никто не требует от государств СНГ антизападную риторику

26.06.2017 15:49:13

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Что там нового на Украине? Ходят теперь все дружно в европейские музеи и театры? Кофе с какао в кафешантанах пьют? Какие процессы сейчас на самом деле происходят в самой раздерганной, загнанной и обнищавшей стране? Об этом "Правде.Ру" рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

— Власти предержащие постсоветского пространства продолжают просить помощи и преференций у России, но при этом ориентируются на Запад. Почему их ничему не учат прошлые печальные уроки?

— Это вечная тема. Реальное поведения многих постсоветских лидеров заключается именно в том, что они обещают одно, а делают другое.

— И не только постсоветские лидеры…

— Да, не только. Но здесь это как-то больнее воспринимается. Чего в результате своего двуличия добились Кучма или Янукович?

— Кучма написал книгу "Украина — не Россия".

— Да, он несколько таких книг выпустил. И цена этим книгам не дороже той бумаги, на которой они написаны. А главное, человек, который начинал свою работу во главе Украины как надежда и спаситель от глупости предыдущего президентства, вынужден был через заднюю дверь выбираться из своего президентского дворца во время Оранжевой революции.

Янукович по итогам своего президентства пошел еще дальше. Он три года вел Украину к Европейскому союзу. И Запад терпеливо сносил все неприятности, связанные с Януковичем, его неправильный имидж, коррумпированность. Пока он шел к ассоциации с ЕС, к нему не было больших претензий, иногда могли пожурить и все. А как только он в последний момент приостановил этот путь, тут на него и спустили Майдан.

— Ласковый теленок двух маток сосет. А тут не получилось. Почему нужно было выбирать?

— Никто в России не требует от государств, заселяющих бывший Советский Союз, антизападную риторику. Вопрос в том, что усиливая интеграцию, повышая свой удельный вес в мировой политике и экономике, не только у нас, но и у этих стран возникают лучшие возможности для равноправного диалога с Западом и с любыми другими крупными странами.

Но некоторые политики, сильно заискивающие перед Западом, думают, что они в результате политических потрясений и неразберихи смогут вырваться вперед, сделать больше, чем от них ждут, бросить Россию, сыграть с ней какую-то нехитрую игру. Мол, это будет оценено, и благодаря этому они получат какие-то односторонние преимущества.

Политическое кладбище СНГ уже заполнено могилами тех людей, которые пытались все время двурушничать с Российской Федерацией. Им это абсолютно ничего не принесло. Последний и самый яркий пример, конечно, Украина. Спросите у самих граждан Украины, кто у них является кумирами и героями независимости: Кравчук, Ющенко, Кучма?…

— Понятно, что они живут так, как живется, и ничего не могут изменить. Сейчас Украина обсуждает введение визового режима с Россией, но это вопрос политический: есть международные документы, которые не позволяют вводить такой режим. В "незалежной" есть сейчас восхитительный персонаж по имени Павел Климкин, который уже готов ввести эти визы…

— Он именно тот министр иностранных дел, которого нынешняя Украина заслуживает. Вся проблема в том, что распад Советского Союза нес в себе зерна измены и предательства с самого начала. Все политические элиты, которые развиваются в странах СНГ, наглядное тому подтверждение.

— Климкин тоже из элит?

— Можно называть их правящим классом или группой лиц, которые сегодня оказались у власти, как угодно. Вопрос в том, что сегодня под предлогом конфликта с Россией всю страну переделывают на началах воспевания предательства, коллаборационизма, нацизма и всего остального. Большинство людей на Украине этого не приемлют, но страна загнана политически и информационно.

Потому что надо клясться Бандере и Шухевичу, надо клясться в верности их идеалам, надо делать вид, что существовала какая-то другая Вторая мировая война, в которой украинцы воевали отдельно от Советского Союза… И вот в рамках всего этого происходят такие жуткие превращения. Климкин-то русский человек.

— Да. Он из Курска.

— И на Украине таких много. Они являются временными попутчиками нынешнего режима, который с течением времени станет приобретать все более русофобские черты. Это дойдет до крайней точки, но не при Порошенко. В случае успешности этого курса, если удастся удержаться всем этим политическим модам, Украина станет полностью антирусским государством.

И первые изменники, перебежчики и предатели, которые переместились на сторону Украины и воевали на Донбассе под стягами добровольческих батальонов, сегодня уже ощущают это на собственной шкуре. Они являются нежелательными лицами на Украине; им не дают гражданство, их нигде не ждут. А почему, собственно, они должны быть здесь? Здесь свои герои и свой язык. А они вообще разговаривают на языке врага. Парубий, когда предлагал Верховной раде свои законы, так и выразился: язык — это инструмент войны. И поскольку он считает, что Украина воюет с Россией, значит, русский язык должен искореняться повсеместно. Как в связи с этим чувствуют себя русские Климкин и Ложкин, которые на Украине входят в близкий круг?

— Климкин вроде бы неплохо на украинском языке говорит.

— Замечательно: пускай отказывается от своих родителей, предков и всех остальных корней… Саакашвили теперь уже за пределами украинской власти, хотя он рвется каким-то образом обратно въехать в эту политическую структуру. Но пока выборы под вопросом. Хотя я уверен, что Порошенко и компания не смогут долго сдерживать ситуацию. Все равно придется внеочередные выборы проводить, дело заходит уже слишком далеко.

Мы тоже должны сделать выводы. Наши попытки отгородиться от Украины, просто ограничившись обличением таких нравов, — это недостаточно с точки зрения национального интереса. Мы обязаны оказать всякую поддержку (кроме, конечно, прямого военного вмешательства) здоровым силам, нормальным людям — для того, чтобы политическая мода на Украине сменились.

— Но ведь мы помогаем людям Донбасса.

— Мы плохо помогаем людям Донбасса и плохо демонстрируем свое гостеприимство по отношению к бежавшим сюда украинцам. Я как раз борюсь за закон об упрощенном получении гражданства для них. Российская власть сегодня демонстрирует своеобразное вегетарианство, публично отказываясь от попыток влиять на внутриукраинский расклад.

Нам надо гораздо более активно действовать. Абсолютно раздерганная, нищая Украина, сегодня планирует создавать каналы, вещающие на Крым, чтобы привлекать на это средства западных спонсоров. В России есть возможности для того, чтобы вести активную пропаганду. Мы должны активнее наращивать эти силы.

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