«Вечный узбек» победил российских бюрократов

26.06.2017 15:43:23

Четыре года Анвар Зуфаров из псковской деревни Бебешкино впустую добивался российского гражданства. Помог только телефонный звонок на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.

Анвара в деревне хорошо знают. Он женат на местной русской, у них четверо детей. Сам он сыровар — у него своя ферма.

Ситуация для него сложилась патовая: вернуться в Ташкент он не может — его паспорт после реформы в Узбекистане стал недействительным, от гражданства своей родины Анвар отказался. Но и получить документы в России он тоже не может — его узбекский паспорт перестали признавать и здесь. В шутку деревенские зовут его «вечным узбеком».

О своей проблеме он хотел рассказать президенту Владимиру Путину, дозвонившись «на прямую линию», но ему это сделать не удалось. Одновременно друзья и соратники Зуфарова отправляли SMS с просьбой помочь бизнесмену, но и это не подействовало. Отчаявшись, сыровар решил выставить ферму на продажу. Но на днях, как сказал Анвар, произошло «чудо». Все благодаря СМИ, говорит он.

Одна из радиостанций крутила каждый час новость о Зафаре это нашло отклик. По словам Зуфарова, у него уже был разговор с начальником миграционного отдела МВД Псковской области. Он, оказывается, не знал всех деталей происходящего. Также с делом разбирается прокуратура. И мгновенно выяснилось, что нет никаких проблем с видом на жительство, что мой паспорт, который ранее ФМС считала недействительным, оказывается, не является проблемой.

На Анвара Зуфарова обратили внимание и в Госдуме. Историей «вечного узбека» заинтересовался депутат Евгений Ревенко:

«Я бы хотел высказать слова признательности в первую очередь СМИ за то, что именно они обратили внимание на эту проблему, и слова благодарности тем людям, от которых сейчас зависит уже окончательное решение судьбы Анвара. Я бы хотел сказать, что значение СМИ здесь преувеличить невозможно. Это признак любого здорового общества. Это одна из важнейших функций журналистов — когда мы не проходим мимо, обращаем внимание на ту или иную проблему и стараемся помочь простому человеку».

Анвару чиновники даже сказали, что после вида на жительство уже до конца года могут оформить ему гражданство. Начальник миграционного отдела МВД Псковской области взял вопрос на личный контроль.

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