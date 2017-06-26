XX Юбилей Института стран СНГ

V Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура-2017»

Запись пресс-конференции Константина Затулина

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
26.06.2017
12:28:16
В «Газпроме» прокомментировали слова Порошенко о «Северном потоке – 2» далее »
12:24:49
Бэсеску назвал Додона "пуделем" Путина далее »
23.06.2017
12:00:03
"Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!" далее »
22.06.2017
15:22:24
У стен Херсонеса: потенциал византийского наследия в стратегиях будущего православного мира и России далее »
12:23:43
Константин Затулин: Московские будни депутата от Сочи далее »
12:21:23
В Госдуме обсудят вопрос обеспечения информационной безопасности в России далее »
Говорит Грузинский Народ! далее »
21.06.2017
12:10:01
Аэропорт Астаны получил имя Нурсултана Назарбаева далее »
11:44:24
Порошенко усомнился в связях Трампа с Россией далее »
20.06.2017
14:36:02
Депутат Затулин о возможных кибератаках в США: «Может, мы так хотели улучшить вашу демократию?» далее »

В центре событий с Анной Прохоровой далее »

Битва за Балканы. Право голоса далее »

Славянский мир под прицелом. далее »

Говорит Грузинский Народ! далее »

60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »

Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу? далее »

Украина: американская мечта. далее »

Детали

В центре событий с Анной Прохоровой


23.06.2017 Источник: ТВ Центр

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


перейти на страницу автора


Реинтеграция Донбасса. Зачем Киеву менять АТО на военное положение?


Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.