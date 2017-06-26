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Детали
В «Газпроме» прокомментировали слова Порошенко о «Северном потоке – 2»
|26.06.2017 12:28:16
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что в компании не понимают, как можно связывать разбирательство в Стокгольме и осуществление проекта «Северный поток — 2».
«Это два разных события, произошедшие в разное время. Проект «Северный поток — 2» мы начали задолго до решения Стокгольмского арбитража, поэтому комментировать тут нечего. Проблемы с осуществлением проекта есть, их масса, однако мы с ними боремся», — сказал Куприянов.
Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является местью стране.
Глава государства подчеркнул, что в Кремле недовольны решением суда Стокгольма по спору «Нафтогаза» и «Газпрома».
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