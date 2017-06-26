V Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура-2017»

Обратная сторона медали

Госдума дала ход законопроектам Затулина по правам соотечественников

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
26.06.2017
12:28:16
В «Газпроме» прокомментировали слова Порошенко о «Северном потоке – 2» далее »
12:24:49
Бэсеску назвал Додона "пуделем" Путина далее »
23.06.2017
12:00:03
"Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!" далее »
22.06.2017
15:22:24
У стен Херсонеса: потенциал византийского наследия в стратегиях будущего православного мира и России далее »
12:23:43
Константин Затулин: Московские будни депутата от Сочи далее »
12:21:23
В Госдуме обсудят вопрос обеспечения информационной безопасности в России далее »
Говорит Грузинский Народ! далее »
21.06.2017
12:10:01
Аэропорт Астаны получил имя Нурсултана Назарбаева далее »
11:44:24
Порошенко усомнился в связях Трампа с Россией далее »
20.06.2017
14:36:02
Депутат Затулин о возможных кибератаках в США: «Может, мы так хотели улучшить вашу демократию?» далее »

Славянский мир под прицелом. далее »

Говорит Грузинский Народ! далее »

60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »

Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу? далее »

Украина: американская мечта. далее »

Американо-украинская дипломатия. Первая Студия. далее »

Телемост Москва — Вашингтон. «Здесь и Там» далее »

Детали

В «Газпроме» прокомментировали слова Порошенко о «Северном потоке – 2»


26.06.2017 12:28:16

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что в компании не понимают, как можно связывать разбирательство в Стокгольме и осуществление проекта «Северный поток — 2».

«Это два разных события, произошедшие в разное время. Проект «Северный поток — 2» мы начали задолго до решения Стокгольмского арбитража, поэтому комментировать тут нечего. Проблемы с осуществлением проекта есть, их масса, однако мы с ними боремся», — сказал Куприянов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является местью стране.

Глава государства подчеркнул, что в Кремле недовольны решением суда Стокгольма по спору «Нафтогаза» и «Газпрома».

Источник 

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Польша стремится к своей монополии на рынке газа Украины

Польша стремится к своей монополии на рынке газа Украины 

Невеселящий газ

Юлия Тимошенко рискует вновь оказаться в украинской тюрьме 

Стокгольмский арбитраж – предвестник новой «газовой войны»?

Судя по настроению киевского руководства, состоянию украинской экономики и риторике в оценках промежуточного решения Стокгольмского арбитража экономист Александр Дудчак считает, что Киев может готовиться к новой «газовой войне» с Россией. 

"Газпром" опроверг заявление "Нафтогаза" об отмене правила take or pay

Блок Петра Порошенко требует рассмотреть вопрос о "госизмене" Тимошенко

Итоги суда в Стокгольме: Не рано ли в «Нафтогазе» открыли шампанское?

Вердикт суда в Стокгольме — итоги

"Пусть попробуют": Миллер прокомментировал возможность отбора газа Украиной

Украина уведомила "Газпром" об аресте акций "Газтранзита"

В шаге от краха

Киев «пугает» ЕС скидками на транзит газа из России

Украина готовится к банкротству

Украина готовится к банкротству

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.