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Рубрика / Политика

Бэсеску назвал Додона "пуделем" Путина


26.06.2017 12:24:49

Траян Бэсеску сделал жёсткое заявление в адрес президента Молдовы. Экс-президент Румынии и почётный председатель Партии национального единства, назвал Додона "пуделем" Путина из-за того, что глава государства сопровождал лидера РФ на многих мероприятиях.

Траян Бэсеску поделился своими впечатлениями о том, что происходит в Республике Молдова и выразил сожаление о том, что Игорь Додон хочет, чтобы Молдова стала частью СНГ, почувствовав на себе бедность и отсутствие свободы, характерные для Российской Федерации, передаёт unimedia.info.

Бывший президент Румынии порекомендовал Додону пообщаться с гражданами Молдовы, депортированными в Казахстан или Сибирь, чтобы осознать весь масштаб ужаса российской перспективы.

"В то время как глава РМ хочет сближения с Российской Федерацией, Румыния предоставляет гражданам Молдовы стипендии на обучение и шанс стать европейскими гражданами", - заявил Бэсеску.

Румынский политик возмущён тем, что президент Молдовы хочет превратить свою страну в слугу Российской Федерации, оккупировавшую приднестровский регион, в то время как Румыния предлагает Республике Молдова объединение.

Также, бывший Бэсеску высказался и по поводу эмбарго, наложенного Российской Федерацией на Республику Молдова.

„Путин предложил РМ газ на 20% дороже, чем Германии. Это его подарок Молдове и Додону. Несмотря на то, что у Путина уже есть великолепный лабрадор, ему нужен и пудель Додон, чтобы водить его на мероприятия", - добавил Бэсеску во время съезда Партии национального единства, который состоялся 25 июня 2017 года в Кишинёве.

Президент Молдовы Игорь Додон еще не выступил с заявлением на высказывания Траяна Бэсеску.

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