Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:28:16
- В «Газпроме» прокомментировали слова Порошенко о «Северном потоке – 2» далее »
- 12:24:49
- Бэсеску назвал Додона "пуделем" Путина далее »
- 12:00:03
- "Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!" далее »
- 15:22:24
- У стен Херсонеса: потенциал византийского наследия в стратегиях будущего православного мира и России далее »
- 12:23:43
- Константин Затулин: Московские будни депутата от Сочи далее »
- 12:21:23
- В Госдуме обсудят вопрос обеспечения информационной безопасности в России далее »
- Говорит Грузинский Народ! далее »
- 12:10:01
- Аэропорт Астаны получил имя Нурсултана Назарбаева далее »
- 11:44:24
- Порошенко усомнился в связях Трампа с Россией далее »
- 14:36:02
- Депутат Затулин о возможных кибератаках в США: «Может, мы так хотели улучшить вашу демократию?» далее »
-
Славянский мир под прицелом. далее »
-
Говорит Грузинский Народ! далее »
-
60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »
-
Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу? далее »
-
Украина: американская мечта. далее »
-
Американо-украинская дипломатия. Первая Студия. далее »
-
Телемост Москва — Вашингтон. «Здесь и Там» далее »
Рубрика / Политика
Бэсеску назвал Додона "пуделем" Путина
|26.06.2017 12:24:49
Траян Бэсеску сделал жёсткое заявление в адрес президента Молдовы. Экс-президент Румынии и почётный председатель Партии национального единства, назвал Додона "пуделем" Путина из-за того, что глава государства сопровождал лидера РФ на многих мероприятиях.
Траян Бэсеску поделился своими впечатлениями о том, что происходит в Республике Молдова и выразил сожаление о том, что Игорь Додон хочет, чтобы Молдова стала частью СНГ, почувствовав на себе бедность и отсутствие свободы, характерные для Российской Федерации, передаёт unimedia.info.
Бывший президент Румынии порекомендовал Додону пообщаться с гражданами Молдовы, депортированными в Казахстан или Сибирь, чтобы осознать весь масштаб ужаса российской перспективы.
"В то время как глава РМ хочет сближения с Российской Федерацией, Румыния предоставляет гражданам Молдовы стипендии на обучение и шанс стать европейскими гражданами", - заявил Бэсеску.
Румынский политик возмущён тем, что президент Молдовы хочет превратить свою страну в слугу Российской Федерации, оккупировавшую приднестровский регион, в то время как Румыния предлагает Республике Молдова объединение.
Также, бывший Бэсеску высказался и по поводу эмбарго, наложенного Российской Федерацией на Республику Молдова.
„Путин предложил РМ газ на 20% дороже, чем Германии. Это его подарок Молдове и Додону. Несмотря на то, что у Путина уже есть великолепный лабрадор, ему нужен и пудель Додон, чтобы водить его на мероприятия", - добавил Бэсеску во время съезда Партии национального единства, который состоялся 25 июня 2017 года в Кишинёве.
Президент Молдовы Игорь Додон еще не выступил с заявлением на высказывания Траяна Бэсеску.
Другие материалы по теме
Приднестровский феномен и реалии послевоенного двадцатипятилетия
|
Потеря исторической памяти – прямой путь к демонтажу народа
Приднестровский «тупик», или что ищет НАТО в Молдове?
|
Фактор НАТО как камень преткновения в молдо-приднестровском диалоге.
Унионисты провели в Кишиневе Марш объединения
В Румынии отреагировали на заявления Додона в Москве
Молдавская Партия "Правые" призывает признать унионизм конституционным
Румыния обеспокоена заявлениями Додона и собирает Совет
Молдова и Румыния подписали экономические соглашения
Молдавский геополитический узел и формат российского действия
|
Румынская угроза для евразийской цивилизации получила резкую актуализацию в реалиях 2016 года.
Распил Украины: Румыния, встаньте в очередь!
|
В нынешней Румынии как никогда сильны ура-патриотические и реваншистские настроения.
Президент Молдавии считает граждан своей страны румынами